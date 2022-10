Kincl se znovu utká s Vémolou. Nejlíp zaplacený fight, říká Terminátor

Trhák na domácí MMA scéně. Souboj, na který se dlouho čekalo, potvrzen. Patrik Kincl se znovu střetne s Karlosem Vémolou. Navíc půjde o duel dvou šampionů Oktagonu. Prvně jmenovaný kraluje střední váze, druhý polotěžké. „Já jsem tenhle zápas vůbec nepotřeboval do té doby, než získal můj pás,“ říká Vémola pro iSport.cz. „Přes čtyři roky poslouchám různé urážky a poznámky na mou adresu a teď mám možnost to probrat osobně,“ reaguje Kincl na oznámení odvety, která se uskuteční 30. prosince v Praze.

Je to tady. Zúčtování. Patrik Kincl a Karlos Vémola znovu vstoupí do společného souboje. A kdo viděl jejich první střet v červnu 2018, ví, že se bude jednat o pořádnou bitvu. Tehdy si sice připsal jasnou bodovou výhru český Terminátor. Ale ve třetím kole byl v nelehké situaci. Oproti tomu Patrik Kincl odzápasil většinu duelu se zraněným pravým okem. Oba dva se navíc za čtyři roky jako gladiátoři dál vyvíjeli. Vémola za tu dobu stihl třináct zápasů, Kincl osm. Zažili během té doby každý jen jedinou prohru.

„Odveta s Kinclem pro mě neznamená vůbec nic, kromě toho, že konečně dostanu zpátky svůj pás. A po dohodě s Ondrou (Novotný – promotér Oktagonu) pak budu mít příležitost pokusit se o to, o co se tady v Čechách ještě nikdy nikdo nepokusil. Až budu mít pás ve střední i polotěžké váze, tak nastoupím do souboje o titul v těžké váze,“ říká Vémola k ohlášené odvetě. „To je pro mě velká motivace, velkej cíl. Dokázat tady zase něco, co nikdo nedokázal. Důkaz toho, že v každém věku, i když nejsem nejmladší, si můžete klást velký cíle. A vždycky se můžou měnit, vždycky je něco, co se dá vymyslet.“

A jak reaguje na potvrzení odvety Kincl? „Čtyři roky čekání. Myslel jsem si, že už k tomu nedojde, ale nakonec je to tu.“

Terminátor navíc prozradil, že pro něj následující duel bude přece jen v jednom směru mimořádný. A to po finanční stránce.

„Překvapivě to pro mě znamená nejlépe zaplacenej fight v historii Česka nebo Slovenska, protože jsme s Oktagonem právě prodloužili smlouvu,“ uvádí pro iSport.cz Vémola. „Nemyslel jsem si, že dostanu nejlepší peníze právě za Kincla, kterej si myslím, že už tolik lidí nezajímá. Myslel jsem, že to bude muset bejt nějakej mnohem větší fight. Ale jsem za to rád, budou to relativně easy money.“

Oba bojovnici dají do duelu rozhodně maximum. Případná prohra by byla mimořádně hořká pro oba rivaly. Nic se proto nesmí podcenit.

„Do odvety nastoupím v nejlepší možné formě. Ten zápas je velká motivace,“ doznává třiatřicetiletý Kincl. „Mám zkušenosti k nezaplacení z prvního zápasu a vím, jak je využít. Rozhodně tam jdu vyhrát a předvést svůj nejlepší výkon.“

To Vémola předpokládá podobný vývoj jako při prvním střetu.

„Jsem naprosto přesvědčenej, že to bude mít velice podobný průběh jako náš první zápas, od té doby se nic nezměnilo. Oba jsme se posunuli, oba jsme se zlepšili, ale on prostě přece jenom osmdesát čtyřka není,“ míní sedmatřicetiletý šampion polotěžké divize. Odveta se odehraje právě ve střední váze, tedy do 84 kilogramů. „To, že teďka bůhvíjak nabral, to nemění nic na tom, že on je skvělá sedmdesát sedmička, ale v téhle váze nemá co dělat. A to dokážu v tom zápase, stejně jako v prvním. Očekávám od toho, že to bude víceméně tah na jednu branku a stejný průběh jako v našem prvním zápase. Od té doby se relativně nic moc nezměnilo.“

Pro Kincla i Vémolu půjde o mimořádně osobní souboj, z bývalých kamarádů se stali nejslavnější nepřátelé na české MMA scéně.

„Za mě to byl pitomec a pitomec to vždycky bude. Teď se o něm hodně mluví. Po tom, co ho sfouknu, tak se na něj zase zapomene, tak jako se přestalo mluvit o Ďatelinkovi nebo o Jagovi (Václav Mikulášek alias Baba Jaga). Bude to ten samej případ,“ věří Terminátor.

„Určitě je to osobní,“ potvrzuje Kincl. „Přes čtyři roky poslouchám různé urážky a poznámky na mou adresu a teď mám možnost to probrat osobně.“

Den zúčtování se uskuteční 30. prosince v O2 areně. Půjde o hlavní zápas turnaje Oktagon 38.

„Myslím, že už toho bylo řečeno víc než dost. Já jsem tenhle zápas vůbec nepotřeboval do té doby, než získal můj pás. Mluvil o tom celou dobu on. Takže on ho má, může být happy. A já můžu být happy, že si konečně můžu dojít pro svůj pás. To je celý,“ dodává Vémola.

