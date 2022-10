Terminátor, Meloun či pes. Oktagon v Německu nabídne pomstu haterům

Turnaj Oktagon 36 ve Frankfurtu nabídne hodně pestré zápasové menu. O hlavní duel se postarají Christian Eckerlin s Brazilcem Denilsonem Nevesem de Oliveirou, kteří se spolu střetnuli na stejném místě už v červnu. Tehdy byl vítězem prohlášen domácí bojovník. Rozhodnutí se ale zdálo nesprávné nejen mnoha fanouškům, ale i odborníkům. Během boje totiž došlo ke sporné situaci. Němec se tehdy sesul k zemi poté, co údajně inkasoval ránu pod pás. Sudí v kleci tehdy souboj přerušil a po několika minutách se pokračovalo. Eckerlin nakonec vyhrál technickým knockoutem. Brazilec však nesouhlasil s prvním přerušením, kdy rivala mohl ukončit a podal protest. Úspěšně. Výsledek zápasu byl anulován.

„Bude to moje pomsta pro všechny hatery, pochybovače a všechny, co to ovlivnili zvenčí. Dokážu jim to a Oliveiru porazím,“ slibuje bývalý fotbalista Eckerlin.

„Bude to dva nula. Porazil jsem ho jednou a porazím ho znovu,“ reaguje Brazilec.

Pro německé publikum půjde o mimořádné zajímavou odvetu, která rozhodne kdo s koho.

Velkému finále bude předcházet mnoho poutavých duelů, v nichž se představí hned několik v Česku dobře známých bojovníků jako je Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, Jakub Bahník, Zdeněk Polívka nebo Samuel „Pirát“ Krištofič.

Do klece se také vrací populární český gladiátor Miloš „Meloun“ Petrášek. Ten se utká se zkušeným německým rivalem Stephanem Puetzem, který si říká „T-800“ podle pojmenování slavného filmového terminátora a do budoucna se chce střetnou i s Karlosem Vémolou o to, kdo může označení kyborga právem používat.

Puetz všechny překvapil, když na ranní vážení dorazil i se svým psem. Měl jej celou dobu na vodítku, ale na setkání tváří v tvář s Petráškem chytil černobílou border kolii dokonce do náručí, což všechny přítomné rozesmálo.

V kleci ale rozhodně veselo nebude. Pětatřicetiletý Puetz je totiž nejúspěšnější německý bojovník a pro českého oblíbence tak bude opravdu mimořádnou překážkou.