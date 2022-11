Práce v ochrance? Kozma raději brání pás. Brito mu vzkazuje: Jdu tě oddělat

Kozma žije vlastní pohádku. Když chodil na střední školu, ani neuvažoval nad tím, že by ho jednou lidé poznávali na ulici a obdivovali jeho bojové schopnosti. „Představoval jsem si, že odmaturuju a budu v nějaké ochrance nebo na podobné pozici. Naštěstí jsem to nikdy dělat nemusel,“ váží si český šampion.

Poté, co v Oktagonu během obhajob udolal Samuela Krištofiče, Mátého Kertésze, Leandra Silvu, Bojana Veličkoviče a Petra Knížete, může se těšit na další výzvu. Tu představuje chladnokrevný bojovník Kaik Brito, který v průměru ukončuje soupeře do jediné minuty. Vítězství pak slaví se svou matkou.

„Vychovávala mě sama. Každý den chodila do dvou, někdy i do tří zaměstnání. Já jsem na světě jen pro ni, chci jí dopřát lepší život,“ říká v soukromí skromný chlapík, který však umí velmi rychle přepnout do zápasového módu.

„Budu se Kozmu snažit celou dobu oddělat,“ netají se Brito svou ambicí. „V Ostravě si ten titul určitě vzít nenechám,“ vzkazuje mu Kozma.

Hrdý otec panuje velterové váze Oktagonu již více než čtyři roky. Poprvé opasek získal v listopadu 2018, kdy porazil Gábora Borárose. Teď se chystá na další rekordní zápis.