Král Kozma: Když jsem na pokraji sil, vzpomenu si na dceru a kousnu to

V Oktagonu je nejdéle sloužícím šampionem a jeho poslední zápasy byly mimořádně obtížné. V Ostravar aréně mu fandila výrazná většina z dvanácti tisíc diváků a čím dál víc se stává sportovní celebritou. Přesto David Kozma po výhře v odvetě s Petrem Knížetem pokorně přijímal gratulace a mluvil klidně jako kdykoliv jindy. V rozhovoru pro deník Sport prozradil, jak velkou motivaci našel v dceři, co by řekl na nabídku od UFC, nebo proč ho nelákají tituly i v jiné váhové divizi.

Není čím dál složitější zůstávat takhle skromný?

(rozesměje se) „Nevím, už jsem prostě takovej. Ani neumím být neskromnej. Jsem prostě pohodář, hodnej, skromnej kluk. A měnit se nehodlám, ani mi to nejde.“

Kdo ale má tolik výher, co jste už vy nasbíral v Oktagonu…

„Nikdo, asi jsem právoplatně králem Oktagonu…“

Tak vida, přece jen se umíte pochválit.

„Říkají to lidi, mám nejvíc vítězství, ale že bych byl namyšlenej, to nebudu nikdy.“

Na tiskové konferenci jste říkal, že vás Petr Kníže vlastně ničím nezaskočil. Opravdu jste neměl pocit, že by si na vás připravil něco extra, změnu oproti prvnímu zápasu před pěti lety?

„Žádnou změnu jsem neviděl. Věděl jsem, že je tvrdej zápasník, že je ho strašně těžké ukončit a že se mi to nejspíš nepovede, ale chtěl jsem to. Nedal mi však příležitost. Je to fakt tvrdej železnej dědek, no.“

Před časem jste uvedl, že přímo nemáte ambice dostat se do UFC, ale případně neodmítnete. To stále platí?

„Kdyby se mi teď ozvalo UFC, musel bych to probrat s týmem, jestli se mi to vůbec vyplatí. Mým snem vždycky bylo, vyzkoušet bych si to chtěl, ale že by to bylo něco, za čím bych si vyloženě šel, tak to ne. Chci zápasit, vyhrávat, a jestli se ozve UFC, tak to budu řešit.“

A byl by jedním ze silných argumentů při rozhodování, jakou máte v Česku podporu publika?

„No právě…Kdybych přišel do UFC, byl bych tam nikdo. Podřadný zápasník, musel bych se vypracovávat. Tady v Oktagonu jsem jedna z hlavních hvězd, což mi vyhovuje. Ale kdyby přišla nabídka, chtěl bych se tam ukázat, zkusit to, protože cesta do Oktagonu zpátky by byla asi vždycky možná.“

Co jste říkal mimořádné podpoře publika, které se vám v Ostravar areně dostalo? Dokázal jste to vůbec vnímat?

„Vnímal. V Ostravě mi vždycky fandí dost lidí. Měl jsem tu hodně fanoušků, sektor A4 byl skoro celý můj. Koupil jsem si tam lístky a přeprodával je fanouškům a kamardům.“

Vypadalo to spíš, že vaším sektorem je celá hala.

(směje se) „Jo, líbilo se mi to a moc si toho vážím.“

Jaké to je, být v Ostravě takovou celebritou?

„Když jdu někam, kde je víc lidí, tak je to znát dost, chtějí se hodně fotit. Někdy je to až moc a chtěl bych být trochu víc inkognito, ale je dobře, že tomu tak je. Nemít fanoušky, tak nejsem tam, kde jsem.“

Poprvé jste vzal na zápas oba své dědečky. Co vám na to řekli?

„Oni mi vždy fandí, ale nesledují to raději ani v televizi, protože jsou nervózní. Takže jim stačí dozvědět se výsledek. A když vyhraju, tak se pak dívají ze záznamu. Na tento turnaj jsem jim dal lístky už před dvěma lety na Vánoce, čímž jsem je vlastně donutil přijít. A nezklamal jsem je. Děda Zolo (Zoltán) si mě hned našel, když jsem šel z klece, tak jsem mu dal pusu a ještě mě s nimi čeká vítězné pivo v nějaké knajpě.“ (směje se)

Když je řeč o rodině, loni v září se vám narodila dcera. Změnilo vás nějak otcovství?

„Mám o to větší motivaci vyhrávat. Protože když vyhrávám, tak je více peněz a tím pádem se bude mít moje rodina lépe. Motivace to určitě je i v zápase, když jsem třeba na pokraji sil, tak si vzpomenu na dceru a ještě to kousnu. Velká motivace.“

Co vám k souboji řekla partnerka?

„Už jsme měli video-hovor cestou ve výtahu na tiskovku. Gratulovala mi. I malá mi gratulovala, viděl jsem jí to v očích.“ (usmívá se)

Teď trochu provokativní otázka. Vy a Karlos Vémola jste jediní bojovníci, kteří dokázali porazit Petra Knížete. Každý v jiné váze. Dokážete si představit souboj s Vémolou?

„S Karlosem určitě zápasit nechci, protože má přes sto kilo, já mám normální váhu osmdesát pět. Takže on je těžší a silnější. Kdybych si měl vybrat jinou váhu, do které přestoupit, tak by to byla spíše sedmdesátka. Ale změnu neplánuju, velterová váha mi naprosto sedí.“

Takže titul z jiné divize vás nezajímá?

„Vůbec, chci obhajovat jen svou váhu.“

Šampionem Oktagonu ve střední váze je aktuálně Patrik Kincl, který ale většinou zápasil ve veltrové divizi. Ten už ale řekl, že si střet s vámi neumí představit kvůli přátelství. Vnímáte to stejně?

„Rozhodně. Jsme s Patrikem sparingpartneři, trénujeme spolu, známe se, takže s Patrikem zápasit nechci. Doufám, že zůstane v osmdesát čtyřce, aby se nepokoušel o titul v sedm sedmičce. Až o něj jednou třeba přijdu, což se snad nestane, tak si ho může vzít.“

Stal jste se jako bojovník tváří kampaně proti šikaně. Jak dlouho jste nad nabídkou uvažoval?

„Hned jsem souhlasil, přišlo mi to jako dobrý nápad. Šikana je špatná věc, fakt hnus a musí se s tím bojovat.“

