Rivalové tváří v tvář. Vémola dělá chyby ve sportu i v životě, řekl Kincl

Bude se jednat o mimořádnou událost. Na odvetu se čekalo celé čtyři roky, a teď je tak blízko. Pokud se nic nepokazí, střetnou se Patrik Kincl a Karlos Vémola znovu v kleci 30. prosince. Do všeho ale může promluvit i UFC, jak prozradil šampion Oktagonu velterové váhy v pořadu Tváří v Tvář, který moderoval promotér Ondřej Novotný. V rozhovoru dvou velikých rivalů byla řeč i o tom, proč se z dvou kamarádů stali nepřátelé a co rozhodlo první duel.

Srpen 2018, pražská O2 arena a střet, který rozdělil fanoušky bojových sportů na dva tábory. Karlos Vémola vs. Patrik Kincl. Jejich napínavá a energická bitva trvala plná tři kola, což čekal málokdo. Vítězem na body se stal český Terminátor.

Kinclovi se však po úderu v prvním kole zalilo pravé oko krví a pořádně neviděl. Proto začal mít brzy zájem o odvetu. A čekal celé čtyři roky. Mezi tím si oba bojovníci občas posílali ostré vzkazy. Ale jak jejich nevraživost vlastně začala?

Na to se obou zeptal Ondřej Novotný, promotér Oktagonu, v pořadu Tváří v tvář.

„Z mého pohledu to začalo, když se Karel navezl do velteru (váhová kategorie). Tvrdil, že je tady nejlepší zápasník i v sedmdesát sedmičce. Na to já jsem se ozval, Karlos se pak urazil a už se ta sněhová koule kutálela dál,“ zavzpomínal třiatřicetiletý Kincl.

„Tak když to takhle vidí, tak je to asi jeho příběh, story. O mně je všeobecně známo, že nějak nepřemýšlím, kdo v těch váhách je. A víš, že já chci udělat teď double champa, a chci se dostat do těžké váhy, ve které vůbec nemám co dělat,“ reagoval Vémola.

„Dělám to spíš proto, že lidi pořád říkaj, že si vybírám soupeře. Já si je nevybírám, klidně vlezu do nejtěžší váhy s tím nejtěžším soupeřem, kterého máte, jenom abych to dokázal. Tenkrát jsem možná fanouškům a svým trenérům chtěl dokázat, že bych zvládnul shodit do sedmdesát sedmičky, což si myslím, že bych stejně nedokázal. Takže to byl nějaký můj výkřik, kterýho se tady - jak ty říkáš - bejvalej kamarád strašně rychle chytil,“ vysvětloval sedmatřicetiletý bojovník.

O něco později ale Vémola zmínil i to, že pokud by někdo z českých bojovníků mohl ohrozit současného šampiona Oktagonu velterové váhy Davida Kozmu, byl by to právě Kincl.

Co nabídne odveta

Zápas Kincl vs. Vémola 2 se stal velikým tématem. A tak prý Terminátor dostává často dotazy, v čem bude odveta jiná.

„Dovolím si tvrdit, že vůbec v ničem. Protože už před tímhle zápasem jsme slyšeli kecy, že jsem se nikam neposunul... Posunuli jsme se oba. On i já. Žije z toho, co udělal v posledním zápase (s Francouzem Alexem Lohorém, KO v prvním kole). Lidi zapomínaj, co jsem udělal já s Iličem (výhra škrcením v prvním kole – arm-triangle choke). On ví, že v tom zápase nemůže dominovat, on může stejně jako v prvním zápase čekat, jestli udělám chybu. Já tu chybu neudělám,“ tvrdil rázně vítěz prvního střetu.

„Mojí prací je jenom tu chybu neudělat. A to je celý. Takže ten zápas bude velice podobnej. Já si jen dávám jako výzvu, že bych ho chtěl ukončit (před limitem). Ale zase je chytrej, jeden z nejchytřejších fighterů, který v Čechách máme, na tu chybu bude čekat a já ji prostě nesmím udělat,“ má jasno Vémola.

A co na to Kincl?

„Klidně můžu čekat na chyby. Momentálně celá republika ví, že Karlos ty chyby docela vyhledává, takže oukej, můžu dvacet pět minut čekat na nějakou chybu a věřím, že přijde,“ odkázal současný šampion střední váhy nepřímo na probíhající bulvární kauzu rivala. Novotný se jej proto zeptal, jaké chyby má přesně na mysli. „Různě, ve sportu nebo v životě. Myslím, že tohle je součást celé cesty bojovníka,“ zněla odpověď.

Historie s UFC se opakuje

Kincl před prvním soubojem s Vémolou odmítl rychlou nabídku od UFC. Uběhly čtyři roky a je tu podobná situace. „Nějaké drobné jednání, oťukávání probíhá, tak snad ti nezmrzne ten úsměv třeba začátkem prosince,“ uvedl Kincl směrem k Novotnému.

„Jo, tak to doufám, že ne. A samozřejmě všem fanouškům,“ reagoval promotér.

Později byla řeč o tom, jak velkou roli sehraje v odvetě přirozená váha obou bojovníků. Vémola mívá běžnou váhu okolo sta kilogramů, Kincl o deset méně.

„Váha je všechno. Já bych nemohl jít v UFC do devadesát trojky. Stejně jako on mi nemůže konkurovat v osmdesát čtyřce,“ měl jasno Terminátor. „Je dost možný, že by mě porazil v sedmdesát sedmičce, protože bych tam přišel mrtvej. Ale on mě nemůže porazit v osmdesát čtyřce.“

„Mně už z toho Karla normálně bolej zuby, jak je na mě takovej sladkej,“ reagoval Kincl stručně.

Tenkrát v O2 areně

V rámci rozhovoru došlo i na rozebrání prvního souboje.

„První kolo jasně prohrál a je paradoxní, když říká, že pak neviděl na oko. On nejlepší výkon přitom udělal ve třetím kole. Takže když neviděl na jedno oko a udělal nejlepší výkon ve třetím, je to zvláštní. Podle mě to zápas nerozhodlo, rozhodla to ta jeho hlava,“ řekl Vémola. „Když na něj někdo zatlačí, tak se v tom zápase pos*re. To dokázal i se Soldičem (Reberto Soldič, bývalý šampion KSW). On na něj technicky měl, ale v momentě, kdy na něj Soldič zatlačil, tak se pos*al. Takže to bude o tom, kdo to chce víc, kdo má větší srdce, a to jsem rozhodně já.“

Kincl dostal možnost na rivalova slova reagovat.

„To je Karlovo vidění světa. Oukej. To je jako bych někomu vyvracel konspirační teorie. Někomu, kdo věří konspiračním teoriím, tak mu je argumenty nevyvrátíte,“ odvětil.

„To jsou fakta,“ opáčil Vémola.

„Dobře, tak v tom případě ty ses pos*al, když tě trefil Attila,“ připomněl Kincl průběh Zápasu století, v němž terminátor prohrál už v prvním kole s Attilou Véghem.

„Já jsem usnul, no. A když jsem se probral, tak jsem chtěl zápasit dál a nevěděl jsem, že už je deset minut po zápase,“ dodal Vémola.