Šampion Kozma padl s Britem! V boji přežil nemožné, titul nemá ani Tichota

David Kozma vs. Kaik Brito ONLINE ZDE>>>

Mate Sanikidze vs. Jakub Tichota ONLINE ZDE>>>

Vlasto Čepo vs. Giovanni Melillo ONLINE ZDE>>>

Ronald Paradeiser vs. Felipe da Silva Maia ONLINE ZDE>>>

Václav Mikulášek vs. Petr Bartoněk ONLINE ZDE>>>

Monika Chochlíková - Katharina Dalisdaová ONLINE ZDE>>>

Výsledky: Matěj Kuzník (vítěz - TKO v 1. kole, zranění soupeře) vs. Ozan Aslaner, Rahmane Abdel Driai vs. Robert Bryczek (vítěz - KO v 1. kole), Monika Chochlíková vs. Katharina Dalisdaová (vítězka - na body, jednomyslně), Tadej Dajčman - Adam Pałasz (vítěz - KO v 1. kole), Václav Mikulášek (vítěz - TKO v 1. kole) vs. Petr Bartoněk, Ronald Paradeiser (vítěz - KO v 1. kole) vs. Felipe da Silva Maia, Al Matavao (vítěz - KO v 1. kole) vs. Marek Mazuch, Jan Široký vs. Konrad Dyrschka (vítěz - na body, jednomyslně), Vlasto Čepo (vítěz - TKO v 1. kole) vs. Giovanni Melillo, Mate Sanikidze (vítěz - na body, split decision) vs. Jakub Tichota, David Kozma vs. Kaik Brito (vítěz - TKO ve 3. kole).