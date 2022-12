Oktagon hledá nejlepší bojovníky Evropy! Ve hře milion eur i Kozma s Kinclem

Zaplněná ostravská hala Gong a tsunami novinek. Přesně tak proběhla další velká tisková konference Oktagon Time. Promotéři organizace na ní představili jednu zlomovou novinku: evropskou pyramidu zápasů. Nový formát turnaje zápasníkům slibuje odměny, které v českém sportu nemají obdoby.

Československý MMA gigant ve spolupráci se svým generálním partnerem oznámil konání pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger s celkovou dotací 1 000 000 eur (přes 24 milionů korun) pro zápasníky v roce 2023.

„Největší projekt, který na evropské MMA scéně kdy byl, neoficiální mistrovství Evropy nebo turnaj, který skutečně mění pravidla hry,“ tak o novém projektu mluví Ondřej Novotný český šéf Oktagonu.

Pyramidového turnaje se v rámci jeho hlavní části zúčastní celkem 16 zápasníků z celého světa, přičemž 7 jmen bylo odhaleno již ve čtvrtek. Jedná se o Brazilce Apolla Silvu, Němce Christiana Eckerlina, Christiana Jungwirtha, Maďara Máté Kertésze, domácí Patrika Kincla a Davida Kozmu nebo Srba Bojana Veličkoviče.

Minimálně půl milionu za zápas

„Zbylých 9 jmen se může libovolně hlásit,“ vyzývá potenciální uchazeče Novotný. „Můžou to být jak zápasníci z Oktagonu, tak i mimo něj z celé Evropy. Následně, po uzavření přihlášek, se na základě interního klíče v rámci naší organizace vybere druhá osmička zápasníků, kde se mohou objevit i zápasníci, kteří u nás ještě nikdy nestartovali a ty nasadíme proti první osmičce dle toho, jak nám to přijde zajímavé. Poslední, šestnácté jméno pak budou mít možnost vybrat naši fanoušci ze tří předem určených možností.“

Kromě prestiže ale turnaj nabízí i prize money, které na turnaji pořádaném na našem území nemá obdoby, vítěz získá 300 000 eur (7,3 milionu korun) a i ti nejméně úspěšní zápasníci si přijdou na v přepočtu téměř půl milionu korun za jeden zápas.

„My jako Tipsport jsme zásadním způsobem pomohli tomu, aby se tento projekt mohl realizovat,“ řekl k tématu brand manager sázkové kanceláře Martin Filip. „V porovnání s tenisovými, golfovými či jinými turnaji (spolu)pořádanými v České republice se hraje patrně o nejvyšší částku, jakou si jednotlivci mohou vydělat. Věříme, že formát, který Oktagon nachystal, bude pro fanoušky velmi atraktivní a po celý rok půjde o strhující podívanou, která bude samozřejmě zajímavá i sázkově.“

Motivace bojovníkům rozhodně chybět nebude.

„Ve spolupráci s Tipsportem jsme chtěli dát jasně najevo, že i s ohledem na naší evropskou expanzi je zde něco, co tu nikdy dřív nebylo, co musí všichni vnímat a co je opravdu tím gamechangerem na evropské scéně. Troufnu si tvrdit, že jde o neoficiální mistrovství Evropy s obrovskou odměnou,“ doplnil promotér. „Komunikace se zápasníky probíhala hladce, a byť to pro ně znamená určitou změnu plánů, byli nadšeni z takové možnosti. Velkou motivací jsou, kromě prestiže za vítězství v pyramidě, také peníze. Co si budeme povídat, přes 300 000 eur, sice za 4 zápasy, ale během jednoho roku, ještě nikdo ze zápasníků v Evropě nevydělal. Inspirací pro tento formát pro nás byly turnaje K-1 v době jejího vrcholu, ale chtěli jsme do toho přinést i co nejvíc sebe. To se odráží ve zcela originálním prvku ‚lucky loserů‘ a zapojení diváků, které předpokládáme, že ještě zvýší atraktivitu celého turnaje a fanoušci ho tak budou sledovat se zájmem po celý rok.“

Hvězdy se těší, diváci budou rozhodovat

Z projektu jsou bojovníci pochopitelně nadšení. „O turnaji jsem se dozvěděl, když jsem byl na kempu v Irsku. Tu informaci mi volal můj manažer a neváhal jsem,“ komentoval projekt David Kozma. „Zatím jsem se příliš nepídil po detailech, protože se soustředím na obhajobu titulu, ale rozhodně se těším! Vím, že půjde o velké prachy, a že se zúčastní i Patrik Kincl. S ním jsme se o tom stihli lehce pobavit, bude to skvělý. A oba doufáme, že budeme v různých částech pavouka, abychom na sebe narazili až ve finále!“ dodal šampion velterové váhy Oktagonu.

Právě fanoušci jsou klíčovým prvkem celého turnaje. Kromě již zmíněného výběru účastníka turnaje mohou vrátit do hry poražené zápasníky v rámci divoké karty pro „lucky losera“.

Turnaj se celkem odehraje v pěti termínech. V první části uvidíme osm základních zápasů a jeden rezervní, čtvrtfinále se budou konat během dvou turnajů, následně semifinále a finále na jednom turnaji.

Oba čtvrtfinálové termíny budou mít také svůj rezervní zápas, takže uvidíme dohromady šest čtvrtfinálových duelů. Onen rezervní duel obstarají právě zmínění „lucky loseři“, kteří se v případě zranění postupujících mohou vrátit do hlavní části turnaje.

„Gamechanger bude stát mimo ranking titulových zápasů a nabídne divizi do 77 kilogramů zase jiné soupeření a budou se ho účastnit všechny hlavní hvězdy této váhové kategorie, “ láká diváky Novotný.

„V tuto chvíli se stáváme generálním partnerem Oktagonu a hledali jsme cestu, jak toto spojení podtrhnout a ještě zvýraznit,“ doplňuje brand manager Tipsportu.