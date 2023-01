Novotný o Oktagonu 38: Úspěch trollům navzdory. Kincla čeká těžká volba

Rok 2022 byl pro Oktagon MMA mimořádně nabitý. Tři turnaje v největší pražské hale, dvě vyprodané akce v německém Frankfurtu. Ale došlo i na různé komplikace a zrušení možná nejočekávanější odvety posledních let. „Samozřejmě jsou kolem toho vždycky nějaké pocity na všech stranách, čemuž se snažím rozumět, ale je to těžký,“ komentuje zpětně vzniklou situaci promotér Ondřej Novotný v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Uplynulý rok byl pro Oktagon MMA doslova zlomový. Pro českého promotéra Ondřeje Novotného to ale znamenalo mnoho práce a řešení nelehkých situací.

Máte za sebou turnaj Oktagon 38. Jak jste s ním byl ve výsledku spokojený, s ohledem na to, že mu předcházelo mnoho komplikací?

„Myslím, že turnaj dopadl velmi dobře. Věřím, že u mnohých lidí nad očekávání. Nabídli jsme super kvalitní zápasy. Střídali se souboje v postoji, na zemi, došlo na rychlé knockouty. Mělo to všechno, co má správný MMA turnaj mít.“

Jaký moment budete mít s tímto galavečerem nejspíš vždycky spjatý?

„Asi několik. Zápasově určitě Radovan Úškrt vs. Ole Magnor a Matúš Juráček vs. Alex Lohoré a nový šampion Gustavo Lopez (porazil Filipa Macka). Zážitkově bezpochyby oznámení nového projektu v Anglii a nástup Paula Smithe. A samozřejmě budu mít tento turnaj vždy spjatý se zrušením zápasu Kincl vs. Vémola a se všemi problémy, které kolem toho byly. Ale myslím, že se to nakonec podařilo úspěšně dát dohromady.“

Nejen, že se rušil hlavní zápas, ale průběhem času i další. Byl v tomto směru pro vás tento turnaj asi nejtěžší na uspořádaní?

„Nejtěžší byl v tom, že poprvé došlo ke zrušení mega zápasu. Zatím jsme měli vždycky štěstí, že mega zápas vždy byl, když jsme ho naplánovali. A takových soubojů není moc. Jeden dva ročně. Myslím tím duel, na který se čeká a všichni o něm mluví, zblázníme tím republiku a tak dále. Takže v tomto směru byl nejtěžší, protože to pak bylo spjatý s nějakými informacemi, které nejprve nebyly, byly, pak se s nimi různě manipulovalo a tak dál. Nejdříve jsme přišli o padesát procent, potom dalších padesát procent. Samozřejmě jsou kolem toho vždycky nějaké pocity na všech stranách, čemuž se snažím rozumět, ale je to těžký.“

Když mluvíte o prvních padesáti procentech a druhých… Myslíte tím aktéry souboje Karlose Vémolu a Patrika Kincla, že?

„Ano, nejprve odpadl Karlos, pak jsme si mysleli, že bude alespoň Patrik. Pak z nového hlavního zápasu vypadl dokonce Jonas Mågård… Takže to samozřejmě nebylo jednoduchý. Ale já jsem našemu týmu pořád říkal, že se nezvratně blížíme k bodu, kdy i tohle se stane, a kdy se s tím budou muset vypořádat. A myslím, že se to povedlo nejlíp, jak mohlo.“

O2 arena byla rozhodně zaplněná. A to i přesto, že jste dali fanouškům po zrušení duelu Kincl vs. Vémola možnost vrátit vstupenky. Můžete říct, kolik lidí této možnosti využilo?

„Přesné číslo v tuhle chvíli neznám. Ale myslím, že se to vešlo do několika set lístků, řekl bych. Do pěti set určitě.“

Takže lidé i po této změně dál lístky nakupovali.

„Ano, přes všechny možné vratky a negativní zprávy… Vždycky se toho chytnou ti nejaktivnější trollové a poplivají všechno, co jde. Přesto šel prodej pořád nahoru. A za to jsme samozřejmě rádi, že ta značka jako taková sama o sobě prostě táhne a je to záruka dobrý zábavy, ať už jsou tam jakýkoliv bojovníci.“

Jak to v současnosti vypadá s odvetou Kincl vs. Vémola 2? Kdy podle vás k tomuto střetu dojde? Máte už nějaké informace, jak jsou oba na tom?

„S oběma kluky jsem si řekl, že to začneme řešit v momentě, kdy se Patrik bude muset rozhodnout, jakým směrem se vydá. Oni oba teď vlastně řeší zdraví a budou vědět víc, jak jsou na tom, v druhé polovině ledna. Do té doby by si měli vyčistit hlavu, nechat to být. A pak prostě uvidíme. Kudy bude chtít jít Patrik, kudy Karlos a jak moc zdraví budou. Ale vidím to tak, že oni oba ten zápas chtěli. Všechny ty kecy kolem, že Karlos utekl, že Patrik utekl… Kdesi cosi, to je všechno nesmysl. Oba ten zápas chtějí, protože si oba na toho druhého věří. Zároveň je to pro ně důležitý zápas z hlediska partnerů, sponzorů, celkového odkazu.“

Rozumím.

„Oni musí myslet na odkaz, který za sebou zanechávají, protože to k podobným sportovcům patří. Takže věřím, že na tento zápas dojde, jakmile to bude možný.“

Když se ohlédnete za rokem 2022, co bylo pro Oktagon nejzásadnější, co posunulo vaší organizaci nejvíc vpřed?

„Řekl bych, že určitě to, že jsme byli poprvé třikrát v O2 areně. A vlastně třikrát jinak. Nejprve končil covid a začínala válka (Oktagon 31: Pirát vs. Kincl), byla tam omezená kapacita, přes polovinu lidí. Potom šlo o box (Oktagon underground: Vémola vs. Marpo), což bylo poprvé, kdy se na box vyprodala O2 arena, čemuž nikdo nevěřil. A byl to dobrý večer s pro mnohé kontroverzním závěrem, ale myslím, že to pro box byla dobrá reklama. Teď jsme v největší hale byli potřetí s turnajem, který nabízel mix disciplín, navíc po extrémně vydařeném galavečeru v Ostravě. No a samozřejmě musím zmínit ten velký krok do Německa. To myslím, že je obrovské téma uplynulého roku. Dvě vyprodané Festhalle ve Frankfurtu, historicky nejvíc lidí v Německu na MMA. Jedná se o milníky, o nichž jsme snili… Člověk ale nemá ani čas se zastavit a nějakým způsobem si to vychutnat.“

A předpokládám, že to nejtěžší v uplynulém roce byla taky právě expanze do Německa.

„Určitě. To je prostě asi nepopsatelná zkušenost. Obrovská země, všechno jinak. Přicházíte s něčím do města, ve kterém je to skoro zakázaný. Bavíte se s lidmi, kteří o tom buď vůbec neslyšeli, anebo k tomu mají obrovskej blok. Překážky daleko větší, než jsme si mysleli. Kdybychom to věděli, tak tam asi ani nejdeme. Ale pak už se člověk vždycky nějak kousne, když už plave v tom bazénu se žraloky, a snaží se to nějak přežít. A to, že se to povedlo… Zase znovu, myslím, že to doceníme až někdy později. Je to vlastně zázrak, o který se tam už mnozí snažili. A můžeme jenom kroutit hlavou, že se to povedlo nám.“

Pro rok 2023 jste ohlásili další expanzi, a to do Anglie. Na domácím území chcete přitom uspořádat alespoň osm turnajů, dva z toho v O2 areně. To jsou opět velké plány.

„A taky budeme znovu v Německu, kde se bude jednat o větší haly a jiná místa. Začínáme v Mnichově. Což je obrovský risk, od kterého nás všichni Němci zrazovali. Nakonec jsme se tam i my trochu dotlačili. Ne, že bychom tam nechtěli, samozřejmě to člověka láká. Ale když jsem stál v té hale, byla ve mě malá duše, jestli děláme dobře. Ale v tuhle chvíli je prodáno sedmdesát procent lístků.“

Nicméně úplnou novinkou je výlet Oktagonu do Anglie a to s novým projektem Stage to the Cage, tedy z pódia do klece. Zatím jste představili jen jednoho z aktérů hlavního zápasu, a to baviče Paula Smithe. Koho něco takového napadlo? A bude i jeho soupeř Angličan?

„Máme v Oktagonu moderátora a komentátora Bryana Laceyho, který je shodou okolností taky stnad up komik. Vymýšleli jsme, jak to zase nějakým způsobem posunout, abychom nedělali jenom stejné věci na jiném trhu. Aby to zkrátka mělo razanci a nějaký nový šmrnc. A Bryan přišel s tím, že by možná o něčem věděl a začali jsme to rozpracovávat. Paula jsme měli už v Brně, kde jsme si lidsky sedli a řekli si, co a jak bychom od toho chtěli. Ukázalo se, že by si to chtěl odškrtnout jako zážitek v životě. Navíc má charitu. Pak jsme našli i toho druhého kluka. Což pro Čechy nebude úplně známé jméno, ale pro Anglii to bude věřím docela pecka. Je tam dost oblíbený a lidi o něm mají všeobecné povědomí. Takže nám to smysl dává a uvidíme, co to přinese. Ale už díky Paulovi nám teď v Anglii naskakují první velká čísla na našich tamních kanálech.“

Kdy oznámíte jméno jeho soupeře?

„Měli jsme v plánu je v O2 areně představit oba, což se nepovedlo, protože tam ten druhý být nemohl. Ale myslím, že v následujících týdnech určitě. Potřebujeme to teď na anglickém trhu zpracovat, podívat se co to udělalo, jestli je zájem. Takže se ta věc vyvíjí.“

Bude to tedy souboj Angličanů, neuvažovali jste, že byste dojednali anglicko-český souboj?

„Ne, vůbec.“

První letošní turnaj v O2 areně budete mít 26. května. Můžete prozradit něco z toho, na co se diváci můžou těšit?

„Budou tam určitě dva čtvrtfinálové zápasy Tipsport Gamechangeru a jeden rezervní zápas, který budou volit zčásti fanoušci. Takže tři zápasy obstará Tipsport Gamechanger, a pak bychom chtěli nějaký velký titulový souboj. Tak uvidíme, jak se to do té doby poskládá. Nějaké nápady mám. Ale ještě je to relativně daleko. Do té doby budou ještě nějaké turnaje.“

Tipsport Gamechanger je MMA pyramida ve velterové váze a něco, co tu zatím nebylo. Zatím zájem o tento projekt naplňuje vaše představy? Myslím nejen ze strany fanoušků ale i zápasníků.

„Úplně, jsem nadšenej. Myslím si, že to všichni řeší. Mluví o tom kluci ve veltru, ale chtějí tam být i ti z jiných vah. Poskočili jsme na všechny světové stránky. Informovali o tom hvězdní i nehvězdní MMA novináři po celém světě. Takže to zatím splňuje přesně to, co jsme očekávali. Snaží se k nám dostat z celé Evropy šampioni různých organizací. A těší se hlavně fanoušci, řeší, kdo tam bude, kdo ne. Takže to funguje skvěle.“

Patrik Kincl se právě rozhoduje mezi odvetou s Vémolou a účastí v této pyramidě. Jaké rozhodnutí vy osobně očekáváte?

„Je to velký rozhodování. Protože vítěz Gamechangeru skutečně vyhraje tři sta tisíc eur (7,2 mil. korun). A to už fakt nejsou malé peníze. Plus tím může nabalit sponzory a obrovský zájem. Ale samozřejmě ta odveta s Karlosem, možnost ho porazit, a kdyby se to povedlo, tak mít ten největší klid a mír v duši a být sám ze sebe nadšenej, plus odkaz, o kterém jsme se bavili… Není to pro Patrika lehký rozhodování. Navíc je jasný, že by byl šampionem, jeho cena by vystoupala, všechno by šlo nahoru. Není to lehký, na druhou stranu, může být rád, že je v situaci, kdy se rozhoduje mezi dvěma variantami, na nichž může de facto jen vydělat.“

Předpokládám, že kdyby se Kincl rozhodl pro odvetu, tak ideálním místem a termínem pro tento zápas by byla právě květnová O2 arena. Je to tak?

„To nelze takhle říct, protože nedokážu odhadnout, jak na tom bude Karlos v rámci schopnosti se takhle rychle připravit na podobný zápas. Ale je to určitě jedna z variant, kdyby Patrik řekl, nejdu do Gamechangeru, protože chci odvetu s Karlosem, a ten byl pro, tak je konec května jedna z šancí.“

Hodně se také mluví o tom, že jestli dojde na odvetu Attila Végh vs. Vémola, že se uskuteční na konci tohoto roku. Můžete to potvrdit?

„Určitě by to taky mohla být varianta.“

Dobře. Závěrem zmíním, že vás letos opět čeká také moderování další řady reality show Survivor. Už znáte jména některých „trosečníků“? Bude mezi nimi opět nějaký zápasník, jako minulý rok Gábor Boráros?

„Už znám jména všech účastníků. Ale bohužel nemůžu ani naznačovat, takže si lidé musí počkat na to, až to odtajní televize Nova, nebo na první díl, který by měl, myslím, vyjít kolem půlky ledna.“

ONDŘEJ NOVOTNÝ

Narozen: 14. června 1977 (45 let) v Ostravě

Profese: moderátor, komentátor a promotér bojových sportů, absolvoval FTVS UK v Praze, bývalý házenkář

Rodina: manželka Renata Langmannová (Česká Miss 2006, modelka a majitelka agentury Coolsisterz), v září 2020 se jim narodila dcera Meda, z předchozího vztahu má Novotný dceru Mary Ann Trinity