Střet generací. Legendární Zawada se vrací: Poppeck ve mně vzbudil bojovníka

Konečná, vystupovat. Řidič autobusu a hlavně ostřílený MMA bojovník Martin Zawada oznámil v červnu loňského roku při premiéře Oktagonu v Německu konec zápasnické kariéry. Prohrál totiž očekávanou bitvu se Stephanem Pützem a nedokázal doručit slibované KO. Jenže do klece se minimálně ještě jednou vrátí, a to během nadcházejícího turnaje v Mnichově. Přijal výzvu o devět let mladšího Alexandra Poppecka. „Vzbudil ve mně bojovníka. Uvědomil jsem si: Zase patříš do klece,“ říká Zawada v novém díle série Cesta na Oktagon 39.