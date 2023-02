S hokejem skončil: Štvaly mě úplatky. Teď chce Lengál titul v Oktagonu

Fanoušci vás dnes znají jako vynikajícího boxera s ambicí otřást pérovou divizí na MMA scéně. Ještě v 19 letech jste ale hrál hokejovou extraligu juniorů za Znojmo, že?

„Bylo to super období, na zimáku jsem byl od rána do večera. Určitě mi to do života dalo disciplínu, nějaký řád. Taky kolektiv, kamarády, i když fighterská komunita je docela specifická, takže kluky z hokeje už nevídám. Mrzí mě, že jakmile skončíte v juniorce, tak pokud vám někdo nevyčistí prostor, můžete hrát maximálně druhou ligu. Jen málo lidí, kteří jsou šikovní, se dostanou někam dál.“

Jak to myslíte?

„Vždycky musíte mít trošku tlačenku, aspoň to tak bývalo. Dost dobrých hokejistů kvůli tomu skončilo, i pro mě to byl jeden z důvodů. Odbočil jsem, když jsem viděl, jaká je tlačenka při přechodu do mužů. Ale už i v žákovských kategoriích, tohle mě štvalo. Navíc jsem neměl takové ambice. Od dorostu, kdy jsem zároveň začal boxovat, jsem u hokeje zůstával kvůli partě. Člověk se v životě hledá, navíc rodinné poměry u nás byly takové, že jsem na hokej chodil víc než domů. Přemýšlel jsem, co bude, začal jsem boxovat. Jak jsem končil v juniorce, nešel jsem dál. Dostal jsem ještě nabídku do Brna, ale to byla druhá liga. Nebylo to nic pro mě, chtěl jsem věci dělat sám.“

Čím se zmíněná tlačenka projevovala?

„Samozřejmě jsme věděli o