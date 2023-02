Fenin už zná soupeře pro MMA! Němec hrál i za Wolfsburg, Ujfaluši má strach

Patrně poslední sportovní cíl bývalého fotbalisty Martina Fenina (35) získává jasnější obrysy. Někdejší útočník se pod vlajkou organizace Oktagon porve v MMA. A dokonce už zná i protivníka! S proslulým českým potížistou se utká jedenatřicetiletý Kevin Pannewitz, bývalý profesionální fotbalista. Stále aktivní německý středopolař podepsal před 11 lety v bundesligovém VfL Wolfsburg, ale podobně jako Fenin se nevyhnul kariérnímu pádu. Nyní se oba poměří v kleci. „Nebude to trvat déle než dvě kola. Soupeř je také sportovec, uvidíme, kdo bude pálit jako první,“ vyhlíží bitvu Fenin.

Ve Frankfurtu měl odstartovat kariéru velkého fotbalisty. Vystřelit ke hvězdám. Při premiéře v Bundeslize nasázel hattrick a okamžitě se zapsal do srdcí německých fanoušků. Jenže růžový svět začal Martinu Feninovi brzy šednout.

„V Hesensku ve Frankfurtu je poslední strana deníku Bild vždy věnována fotbalovému klubu Eintracht. Taky jsem tam několikrát byl. Někdy kvůli brankám, někdy kvůli alkoholovým skandálům,“ přiznává někdejší český talent. „I tak to bylo hezké,“ pochvaluje si.

Frankfurtští příznivci na jeho řádění na trávníku i mimo něj dodnes vzpomínají. Proto Oktagon využil příležitosti a naplánoval Feninovi v Německu duel v MMA. Nyní už je jasné i jméno jeho soka. Sportovní derniéru chebského rodáka ve městě nad Mohanem zkusí překazit Kevin Pannewitz.

I jeho fotbalová kariéra se po podpisu ve Wolfsburgu skutálela ze strmého kopce. Smlouvu obě strany po vzájemné dohodě do roka ukončily, Pannewitz se následně protloukal divizními soutěžemi a bojoval s nadváhou. Když se pak pokoušel vrátit na vyšší úroveň v týmu FC Carl Zeiss Jena, neklaplo to. S vedením se nakonec handrkoval před soudem, protože si stěžoval, že skončil bez udání důvodu.

Momentálně působí 186 centimetrů vysoký záložník v německé okresní lize. Výbuchem skončilo i jeho první trenérské angažmá. Nordberliner SC Pannewitze jako kouče nesnesl pro „nepřekonatelné rozdíly“. I proto si nyní zkusí výzvu v podobě MMA.

„Já bych do klece nevlezl, klobouk dolů před Martinem, že do toho jde,“ říká o svém kamarádovi bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši, který se po fotbalové kariéře věnuje tréninkově boxu. „Mám trošku strach, jak to dopadne. Jestli se Martin zvládne připravit.“

Jak vůbec probíhá Feninův trénink? Bojuje stále s alkoholem? A co na jeho formu říká elitní zápasník Oktagonu Christian Eckerlin? Sledujte video na webu iSport.cz.