Vémola o příštím soupeři: Nepříjemný levák. Zbytečný zápas! kontruje Kincl

Patrik Kincl přebírá pás poté, co naprosto převálcoval francouzského protivníka Alexe Lohorého • Oktagon MMA

Úspěch Karlose Vémoly na váze, do stanového limitu 93 kilogramů se vešel s přehledem a v sobotu se s Aleksandarem Iličem může utkat o titul • Oktagon MMA

A je jasno. Organizace Oktagon MMA na sobotním galavečeru v Mnichově oznámila soupeře Karlose Vémoly pro zápas na turnaji s číslovkou 41 v Liberci. Proti českému Terminátorovi 15. dubna nastoupí Al Matavao, osmadvacetiletý rodák z Americké Samoy. „Nepříjemný je trošku v tom, že je levák, že budu muset malinko změnit přípravu,“ říká o protivníkovi sám český bijec. Opačného názoru je ale Patrik Kincl: „Nedovedu si představit, že by Vémolu v něčem ohrozil.“

Al Matavao, příští soupeř Karlose Vémoly se v kleci Oktagonu představil už třikrát. Poprvé v červnu 2021, kdy jej na body porazil Slovák Samuel Krištofič. Na dalších českých turnajích si připsal vítězství knockoutem. 15. dubna se v Liberci střetne s jedním z nejlepších českých bojovníků Karlosem Vémolou.

„Soupeř to je určitě tvrdej. Porazil mýho týmového parťáka Salina (Pavel Salčák). Myslím si, že Pirátovi (Krištofič) taky celkem ze začátku zatopil. V posledním zápase s Markem Mazuchem předvedl krásný knockout,“ komentuje příštího rivala sám český Terminátor. „Nepříjemný je trošku v tom, že je levák, že budu muset malinko změnit přípravu. Ale jinak malej, tvrdej, silnej, zkušenej, podsaditej zápasník. Dobrá příprava na Kincla. Akorát ten obrácenej gard (postoj)… Ale to vlastně není nic proti ničemu, protože Kincl je komplexní zápasník a může gardy obracet, takže musím být připravenej, jak zprava, tak zleva.“

Po zápase s Matavaem ve váze do 89 kilogramů se Vémola v rámci střední divize (do 84 kilogramů) střetne 20. května s Patrikem Kinclem v dlouho očekávané odvetě. Současný šampion střední váhy pro web iSport.cz nabídl svou reakci na příštího soupeře svého rivala.

„Osobně jsem očekával někoho z druhé stovky žebříčku, ale že se podíváme až do té třetí, to mě překvapilo,“ říká Kincl s odkazem na světový ranking Fightmatrix. „Pro Karla je to ideální soupeř na snadnou výhru. Matavaa porazil třeba i Pirát, který byl podle Karla fake šampion.“

Má tedy rodák z Americké Samoy podle Kincla vůbec nějakou šanci porazit Terminátora?

„Nedovedu si představit, že by Vémolu v něčem ohrozil. Nebude to souboj v postoji, kde Matavao umí trefit a klame tělem. A jak rád Karel používá: 9,9 z 10 lidí, kteří MMA rozumí, se mnou musí souhlasit,“ říká s pousmáním Vémolův dlouhodobý rival.

„Z mého pohledu jde o zbytečný zápas. Vémolu do něj určitě nikdo nenutí. Mohl počkat až na květnový termín. Nepotřebuje se rozzápasit, nestojí tak dlouho, není to začínající fighter, který by potřeboval opět nasát zápasovou atmosféru a navíc má návraty po zranění také za sebou,“ dodává Kincl.