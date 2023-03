Kníže hodnotí pyramidu Oktagonu: Divím se, že si Kincl vybral Karlose

Patří mezi největší jména české MMA scény. Petr Kníže zápasí už od devadesátých let. Za tu dobu zažil hodně, málokdo tak může lépe zhodnotit nový projekt organizace Oktagon Tipsport Gamechanger. „Nic takového tu zatím nebylo a vzhledem k tomu, že je to udělaný jako celoroční projekt, je to pěkný,“ říká zápasnická legenda. Dokonce se diví Patriku Kinclovi, že dal přednost odvetě s Karlosem Vémolou před účastí v této evropské pyramidě.

Vždycky odpovídá na rovinu a nemá problém říct cokoliv bez servítků. V případě startujícího projektu Tipsport Gamechanger však není trenér a bojovník Petr Kníže kritický vůbec. Naopak těší se, co tato evropská MMA pyramida nabídne za zápasy. A je mu líto, že o některá jména během času přišla.

Petr „Monster“ Kníže Narozen: 24. července 1977 (45 let) v Praze

Výška/váha: 183 cm/90 kg

Tým: MMA Monster

Oficiální bilance v MMA: 13:2 (ve skutečnosti 28:2)

Kariéra v judu: reprezentant ČR (1994-95), mistr ČR jednotlivců, vicemistr ČR družstva, celkově přes 500 zápasů

Oktagon rozjíždí evropskou pyramidu Tipsport Gamechanger. Co na tento projekt říkáte? Šel byste do něčeho podobného?

„Dokážu si to představit a zajímalo mě to. Samozřejmě že dát si tři zápasy do roka je už pro mě docela náročný, co se týká přípravy a udržování těla celoročně v takovém napětí. Optimální je pro mě jeden maximálně dva zápasy do roka, abych měl čas si odpočinout a zregenerovat. Nehledě na to, že mám v gymu hodně lidí, kteří budou mít důležité zápasy, takže se musím věnovat i jim. Nicméně Gamechanger mě samozřejmě zajímá. Nic takového tu zatím nebylo a vzhledem k tomu, že je to udělaný jako celoroční projekt, je to pěkný. Budou tam i zajímavá jména. Někdo vypadl, což mě docela mrzí.“

Můžete být konkrétní?

„Rozhodně mě mrzí, že vypadl Kaik Brito (brazilský bojovník, nový šampion velterové váhy Oktagonu). Myslím, že ten by tam udělal pěkný zápasy. Je tam totiž i kluk, který s námi teď trénuje v Ankosu Poznaň, Moldavan Ion Surdu. A to je hodně šikovnej kluk. Měl pár zápasů v KSW. Myslím, že on má velký potenciál se dostat do finále. Na rozjezd má ale vylosovaného těžkého soupeře, kterým je Bojan Veličkovič. To je škoda. Rád bych býval viděl zápas Surdu versus Brito. Protože oni mají podobný styl a mohlo by to být pěkný.“

A kdo další vám v Gamechangeru chybí?

„Patrik Kincl. Chápu, že by pro něj bylo těžké shazovat, protože teď trochu nabral. Co jsem viděl nějaké fotky, říkal jsem si: No, chlapče, ty máš slušně přes stovku. (směje se) Takže chápu, že shazovat do sedm sedmy by bylo těžký, ale… Já se i divil tomu, že se rozhodl zápasit s Karlosem, když odveta není stoprocentní. V Gamechanegeru by mohl mít i zajímavé peníze, když člověk pyramidu vyhraje (300 tisíc eur – přes 7 milionů korun), to hned tak někdo nemá. A navíc tam jsou opravdu atraktivní soupeři pro pěkný zápas. Protože v zápase s Karlosem je jasný, co se tam bude dít. Tam to bude pravděpodobně válečka kdo s koho.“

Máte pocit, že to nebude atraktivní zápas?

(rozesměje se) „Z hlediska MMA mám vždycky rád, když se tam ukážou všechny disciplíny. Stand up, kvalitní wrestling a případně nějaký grappling nebo jiu jitsu. A myslím si, že v tomto případě nebudeme očekávat, že to bude nějaký pěkný zápas v postoji. Ale tím nechci říct, že by ten zápas nebyl zajímavý. Taky jsem zvědavý, co se tam bude dít. Pakliže budou oba dva zdraví a budou dobře připravení, tak to bude samozřejmě zajímavý zápas. Nicméně v pyramidě Gamechangeru se prostě skýtají mnohem zajímavější duely MMA. Takže proto jsem si říkal, že bych rád viděl zápasit Patrika s těmi, co tam jsou. Například s Veličkovičem.“

Nicméně Patrik Kincl už před časem přiznal, že má zraněnou ruku, s níž hodlá riskovat jen v zápase s Vémolou…

„Chápu, že to je velké rozhodnutí a taková pyramida je spíše pro ty mladší, kteří dokážou zregenerovat a zvládnou být v přípravě celý rok. Vím, co to obnáší zápasit tolikrát v roce.“

Vy jste dokonce zažil doby, kdy se pyramidy odehrály během jediného dne, to znamená, že bojovník absolvoval několik zápasů během čtyřiadvaceti hodin. Jaké to je?

„Z hlediska sportovního nesouhlasím s tím, aby se pyramidy konaly v jeden den. Mně se to prostě nelíbí. Není to fér a ani z bezpečnostního hlediska není dobrý, aby si dal člověk dva nebo tři zápasy. Zaprvé je tam veliké riziko zranění. A zadruhé soupeř může mít štěstí v tom, že v prvním kole trefí káčko, druhý po perném zápase vyhraje na body, a pak jsou ty síly nevyrovnaný. Samozřejmě je to vždycky o štěstí, ale já s tím nesouhlasím. Když je pyramida během roku, dává to mnohem větší smysl.“