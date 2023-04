Vémola: Smál jsem se Attilovi, ale dostal mě. S Kinclem o výplatu?

Už brzy se ukáže, jak je na tom aktuálně Karlos Vémola. 15. dubna se má střetnou s Alem Matavaem. Rodák z Americké Samuy by ale neměl být pro českého Terminátora velkou překážkou. O měsíc později se populární bijec střetně s těžším protivníkem. A to Patrikem Kinclem. „Tvrdí lidem, že mě možná trefí. Že se to povedlo Attilovi, že Attila ukázal recept… Kincl není Attila,“ říká o rivalovi Vémola.

Dvě stě šedesát šest. Přesně tolik dní uplyne 15. dubna od posledního zápasu Karlose Vémoly. Střetl se tehdy s Aleksandarem Iličem. Drzého Srba tehdy razantně zastavil už v prvním kole škrcením. Tleskaly mu tehdy plné tribuny na pražské Štvanici. Pro populárního českého bojovníka se jednalo o jeden z nejsilnějších okamžiků kariéry. Pak se k němu ale štěstěna otočila zády.

Na konci roku bojoval s těžkým zánětem a musel tak odložit odvetu s Patrikem Kinclem. Pakliže Vémola příští sobotu potvrdí roli favorita v zápase s Alem Matavaem, střetne se s Kinclem už 20. května na turnaji Oktagon 43.

Kdy je pozdě na nervozitu

A jak je na tom aktuálně zkušený bojovník s nervozitou prozradil v nedávném rozhovoru v iSport Fightu.

„Jestli bych někdy měl být nervózní. Tak by to mělo být teď,“ řekl Vémola dva týdny před zápasem (s Matavaem). „V den, kdy jste už v O2 areně, je na nervozitu pozdě. To už můžete být nervózní, jak chcete. Buď z toho důvodu, že jste něco zanedbali, nebo že nejste připravení. Teď, když už se finišuje, bych měl být nervózní leda z toho, jestli udělám váhu, jestli mám naspárováno a fýza je tam, kde má bejt. Ale já udělal hodně zahraničních kempů a jsem možná v lepší formě, než jsem myslel, že budu. Váhově jsem na tom taky velice dobře.“

V rámci přípravy strávil Vémola několik dnů i v Thajsku, kde využil podnebí i k tomu, aby snáz shodil nabraná kila.

„Poté, co jsem vylezl z nemocnice, byl doma a hodně ležel, jsem opravdu hodně přibral. Nejvíc za poslední dobu. Vážil jsem skoro sto devět kilo. Takže jsem do Thajska jel hlavně z kondičních důvodů. Jet tam zhubnout, což se mi podařilo,“ pochvaloval si bijec.

Inspirace Véghem

Do Thajska jel před Zápasem století i Attila Végh. Tehdy se mu Vémola smál. Zpětně ale rozhodnutí slovenského ranaře chápe.

„Musím uznat, že jsem před těmi čtyřmi roky říkal, že tam Attila jede na dovolenou, ale je to přece jenom čtyři nebo pět let zpátky. Takže učme se od těch nejlepších, nebo od toho, kdo udělá něco dobře. Attila jel do Thajska, já jsem se tomu sice smál, ale on mě potom knockoutoval. Tak jsem se nad tím zamyslel, že to možná tak špatný nebude. Tak jsem to vyzkoušel taky. A kdo ví, třeba zase já knockoutuju Kincla v O2 areně,“ vysvětlil Vémola.

V poslední době je ale populární bojovník často zmiňován i v souvislosti s různými kauzami. A doufá, že i to může vyřešit případná výhra.

„S tímhle se nedá vyhrát, nedá se s tím soupeřit. Proto jsem i dlouho nereagoval na ty různý podivný výzvy… Jediný, jak já to můžu vyhrát je se připravit, porazit Matavaa v Liberci, potom Kincla v O2 areně. Porazit ho ve stylu, a lidi zase nebudou mluvit o ničem jinym. Budou mluvit o tom, že Vémola zmlátil Kincla. To je můj cíl na branku. Utnout to jednou provždy.“

Drobné pro Kincla?

Nedávno si na tiskové konferenci Oktagon Time vyměnil pár ostrých slov s Kinclem. Jak na to vzpomíná s odstupem času?

„On zase vytahuje věci v osobní rovině. Nějaký dvouminutový randíčka, mladý žabky a podobně. On totiž nemůže vytáhnout nic k zápasu. Nemůže se postavit před fanoušky a říct: ‚Hele, já budu v tom zapase dvacet pět minut dominovat. Protože ví, že jim bude lhát,“ vysvětloval Vémola. „Tak vytahuje jen nějaký kauzy, aby lidi řešili, že má Vémola kauzy. Koho to zajímá? Já vím, že budu pětadvacet dominovat a on ví, že bude čekat na to, abych udělal chybu. A on se tu chybu bude snažit využít. Ale co když za těch pětadvacet minut tu chybu neudělám? Co udělá potom? Takže on vytahuje jenom tyhle nesmysly.“

Terminátor navíc navrhuje, že v odvetě s Kinclem by klidně mohlo platit pravidlo „Vítěz bere vše.“

„Jestli si chce vydělat, tak ať vsadí výplatu. Nemám s tím problém. Pojďme zápasit o výplatu. Já mám na rozdíl od něj takový koule, že výplatu klidně vsadím. On ne. Jde si tam pro pár drobnejch a tvrdí lidem, že mě možná trefí. Že se to povedlo Attilovi, že Attila ukázal recept… Kincl není Attila,“ dodal Vémola.