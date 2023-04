Vémola o soupeři: Budu ho muset potrestat. Váha rozladila i organizátory

Není překvapením, že se další zápas Karlose Vémoly na turnaji Oktagon 41 stal velkým tématem. O rozruch se ale den před galavečerem postaral zejména Terminátorův soupeř. Rodák z Americké Samoy Al Matavao totiž výrazně překročil dohodnutý limit pro duel. Při své výšce 170 navážil přes devadesát pět kilogramů. „Myslím, že to byl z jeho strany záměr. Největší šanci na výhru má, když přijde do zápasu odpočatej a co nejtěžší,“ řekl pro deník Sport a web iSport.cz český bijec.

Jako by měla autogramiádu populární kapela. Taková atmosféra provázela veřejné vážení ve Foru Liberec. V jedné části obchodního centra musely být například zastaveny eskalátory, aby na nich po celé délce mohli stát fanoušci, kteří chtěli vidět na dění na pódiu. Největší odezvu měl u publika tradičně Karlos Vémola, když se poprvé postavil tváří v tvář s Alem Matavaem. A co Vémolu napadlo při tomto setkání?

„Že se na tu váhu vysral. Rozhodně má z čeho shazovat,“ smál se Vémola. „Nic jiného mě při pohledu na něj nenapadlo, jen to, že se na váhu vykašlal a já ho za to budu muset potrestat.“

Rodák z Americké Samoy měl původně nastupovat v duelu s váhovým limitem do 89 kilogramů. Večer před vážením jeho tým požádal organizátory, aby byl limit posunut na 92 kilogramů. Ani to ale nestačilo. Matavao navážil 95,3 kilogramu.

„Myslím, že to byl z jeho strany záměr. On hraje vabank. Nemá co ztratit. A největší šanci na výhru má, když přijde do zápasu odpočatej a co nejtěžší. Protože já všechny soupeře porážím silou a je vidět, že on se na to zaměřil,“ uvedl Vémola po vážení. „Takhle velkého jsem ho v zápase ještě neviděl. Uvidíme, jak moc se mu to vyplatí. Já na rozdíl od něj budu fyzicky připravený do druhého případně třetího kola. Tak uvidíme, jak dlouho mu bude síla stačit.“

Citová záležitost

Populárnímu českému bojovníkovi udělala reakce přítomných fanoušků radost. „Na Liberec mám ty nejlepší vzpomínky. Je to sice už pár let, co jsem tady zápasil, ale lidi tu vždycky dobře fanděj. Bude vyprodáno, takže jsem připraven na rachot.“

Vémolu na veřejné vážení doprovodila i manželka Lela. „Myslím, že jemu zápasení už opravdu chybělo. Bez tréninků prostě nevydrží, tak mu příprava celkově ohromně psychicky prospěla,“ prozradila. Navíc upozornila na to, že za bojovníkem dorazili z Londýna i syn Karlos junior a dcera Sky. „Děti budou poprvé naživo na jeho zápase, což je pro něj hrozně moc, velmi citová záležitost. O to víc pro něj tento souboj bude výjimečný,“ dodala.

Co s Matavaem?

Převážení Matavaa rozladilo i organizátory. „Uvidíme, co předvede za zápas. Protože posledně nám smázl Mazucha. Ale už se asi nikdy nemůžeme bavit o osmdesát čtyřce (střední divize). Asi ani o osmdesát devítce,“ řekl o Vémolově rivalovi pro deník Sport Ondřej Novotný, český šéf Oktagonu. „Takže se můžeme bavit o devadesát trojce, ale když mu povolím tolik, tak mi je schopen přijet stopatnáctikilový. Nevím, co s tím klukem.“

Favorit zápasu je jasně daný. Ale co kdyby Vémola přece jen padl, je ve vyzyvatelově kontraktu podmínka odvety? „Ne, nic takového ve smlouvě nemá. Kdyby náhodou vyhrál, tak je to dohodnutá váha a pro Karlose by to byl obrovský šok. Ale musel by se s tím nějak poprat,“ vysvětluje Novotný. A to, že diváci Oktagonu často debatují o tom, že je otylý Samojec pro Vémolu slabým soupeřem šéf Oktagonu respektuje, ale příliš neřeší.

„Nechávám fanouškům, ať říkají, co chtějí. Oni jsou ti, kdo rozhoduje o tom, kdo je slavný a taky si to platí. (usmívá se) Ten zápas byl od začátku pojatý jako test, který Karlos chtěl. My jsme chtěli, aby rychle zápasil,“ konstatuje promotér. „To znamená, neměla to být světová stovka, kdo se proti němu postaví. Ale pořád je to kluk, který byl na rozdíl od mnoha jiných, jež ho kritizují, v Dana White's Contender Series, má za sebou spoustu KO, smáznul tady frajera, s nímž velká část zdejších bojovníků odmítá nastoupit. Očekával bych proto, že k němu nějaký respekt lidi budou mít. Ale chápu, že to fanoušci rádi vidí černobíle. Já jsem s tím v míru.“