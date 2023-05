Vémola o odvetě s Kinclem: Chce ke slávě přes moje záda, ale co s ním dál?

Mluvil unaveně, bez obvyklé energie. Ale není divu, jindy skoro stokilový Karlos Vémola musí v pátek ráno na oficiálním vážení splnit limit střední divize (do 83,9 kg), aby mohl usilovat o titul, který vlastní Patrik Kincl.

Máte pár dnů do odvety s Patrikem Kinclem, jak se aktuálně cítíte?

„Jsem především v hlavě naprosto v pořádku, protože vím, že kemp proběhnul, jak měl. Bez nějakých zranění, měl jsem skvělý tréninkový partnery – Soldiče, Muradova, kluci z Londýna tady byli. Všechno klape, všechno si sedlo. Teď už se řeší jen váha, aby si sedla, protože pokud chci získat pás šampiona, tak nesmím udělat chybu při vážení, teď se na to musím soustředit a to je celý.“

Znovu se potvrdilo, že kdo nastupuje s vámi do zápasu, je najednou zavalen mediálními povinnostmi…

„Jo, ale to už tady bylo mnohokrát předtím. Milan Ďatelinka byl tehdy taky hodně vidět, a teď není. Baba Jaga (Václav Mikulášek) byl strašně vidět, teď už tolik není. A Patrik znovu zvolil zkratku ke slávě, svézt se po Vémolových zádech nahoru. A myslím si, že mu to hodně zvedlo popularitu a sledovanost, ale záleží, jestli mu to vydrží po O2 areně. Protože každého bude zajímat to, komu zvednou ruku. A až ji zdvihnou mě, tak uvidíme, co s ním bude dál.“

A jak vy zvládáte ohlas okolo tohoto zápasu?

„Lidi hrozně zapomínaj. Já si živě pamatuju, jak obrovský boom byl kolem zápasu s Attilou. MMA sice tenkrát ještě nebylo takový, ale obrovský boom to bylo i tehdy s Petrem ‚Monsterem‘ Knížetem. Podobně s Pínem (Petrem Ondrušem)… Takže ono to bylo vždycky a já mám padesát procent lidí, kteří mi fandí a ženou mě dopředu, a padesát těch, co chtěj vidět, že padnu. A to znamená stoprocentní sledovanost. Za to jsem rád. Dokud to lidi sledujou, dokud je to baví, tak to budu dělat. Až uvidím, že o to není zájem, tak bude čas toho nechat.“

Emotivní trénink Karlose před Oktagonem Video se připravuje ...

Nicméně ještě teď není na turnaj vyprodáno, zbývá doslova pár tisíc lístků. Co na to říkáte?

„No, může mě to jenom mrzet. Třeba se to ještě pohne. Myslím si, že to je zapříčiněný trochu tím, že Kincl zezačátku hlásal, že ten zápas nebude. A bohužel, lidi mrzelo, že si koupili na prosinec a já jsem tam nebyl. A potom další věc je, že já jsem se trošku odmlčel. Od promování, od sociálních sítí. Všechno jsem si smazal, moc jsem to nejel. Já jsem podobné aktivity plnil před Attilou, navštěvoval jsem různé televizní pořady – Všechnopárty, Show Jana Krause a úplně mi to tehdy moc nesedlo. Tak uvidíme, jak se to osvědčí Patrikovi. Ale já doufám, že se O2 arena ještě zaplní.“

Rozumím.

„Nicméně vzhledem k tomu, jak se o tom mluvilo dlouho, tak to asi není takový zápasnický svátek, jako byl, když jsme nastupovali s Attilou. Takový tahák Kincl pro lidi prostě není. Věřím tomu, že naše odveta s Attilou bude znovu vyprodaná. S Marpem to taky bylo vyprodaný. Asi zkrátka zápas s Kinclem není takový hit, jak jsme čekali. To ale nemění nic na tom, že tam bude třeba osmnáct tisíc lidí. To si myslím, že je na MMA pořád skvělý. Doba taky není nejpříjemnější. Je to jedno s druhým. Těžko někoho obviňovat, těžko to na někoho házet. Ale věřím, že dny, kdy se vyprodávaly O2 areny, ještě neskončily. A že až lidi uviděj, že je Terminátor zdravotně zpátky, že je double champ (dvojitý šampion – Vémola drží pás polotěžké váhy Oktagonu, zápasit se bude o titul střední divize) a že bude jednou třeba zápasit v O2 areně o třetí titul v těžké váze, nebo s Attilou Véghem, nebo německým Terminátorem (Stephan Pütz), tak bude zase vyprodáno.“

Před tímto duelem jste ale i vy byl jistou dobu hodně vidět, a to kvůli různým kauzám, které se řešily. Nemohlo vás to nějak psychicky nabourat? Nenarušilo vám to přípravu?

„Určitě se mi to nedostalo do hlavy. Díky tomu, že to bylo vytvořený a že vím, že se to děje z té jedné strany kvůli zápasu, protože jindy se to nedělo. Dělo se to v prosinci, kdy měl zápas původně být, pak se zrušil, na chvíli to utichlo a začalo se to zase dít v květnu. Takže je jasný, že je to cílený. A myslím si, že to akorát dokazuje, že ležím v hlavě víc já jim než oni mně. Já nemůžu hrát tyhle války, dohadovat se, kdo má pravdu. Nechci a ani se na to nesoustředím. Opravdu jsem se od toho oprostil. Mám nový telefon, nejsem osobně na sociálních sítích. A jediný, jak tohle můžu vyhrát, tak tím, že v O2 areně zvítězím a nikdo se nebude bavit o nějakých kauzách, které byly v Thajsku, nebo tygrech. Všichni budou řešit, kdo vyhrál v O2 areně. To je můj hlavní cíl, to je můj hlavní gól. A to je myslím moje velký plus, že se na tyhle věci kolem vůbec nesoustředím.“

Patrik Kincl tvrdí, že váš souboj bere osobně, vy jste nedávno prohlásil, že je vám ukradený a zajímá vás už jen titul. Opravdu pro vás tento zápas není nějak vyhrocenější než jiné?

„Ten člověk je mi úplně jedno. Tím, že jsem ho porazil předtím, nic neskončilo. A tím, že ho porazím teď, tak už to snad jednou pro vždy ukončím. Nicméně on sám mě nezajímá. Chci titul, chci být dvojitý šampion, a jestli nastoupím proti němu, nebo komukoliv jinému, je mi jedno.“

Často ale říkáte, že potřebujete soupeře nenávidět, chtít ho ztrestat…

„A to já ho samozřejmě nenávidím a tohle je jediná šance, jak ho můžu ztrestat. Ale on je tím posedlej, nechal všechno za sebou tím, že je posedlý mnou. Já jím posedlý nejsem, neřeším ho. Podle mě bude ta jeho posedlost mnou i jeho zkázou. Asi zapomněl, jakej tlak a jakou sílu jsem na něj vyvinul v tom prvním zápase. A jak lidi říkaj, že na mě ty mediální kauzy musely udělat nepříjemný tlak… Naopak, ještě víc mě tím nas*al. A to je to, proč půjdu a vyhraju. Protože na mě to má opačný efekt. Mně tím nevykolejí, mně tím akorát nase*ou.“

No dobře, ale často mluvíte o tom, že si na sebe před soubojem vytváříte sám tlak. Ten musí být v tomto případě dost velký, ne?

„Je vždycky velkej.“

Chápu, ale pět let se nějakým způsobem nemáte rádi, je mezi vámi znát nevraživost…

„A dalších pět let se nebudeme mít rádi. I po tomto zápase.“

O to děsivější ale musí být představa, že byste s Kinclem prohrál, ne?

„Děsivá není. Už jsem ho jednou porazil a nad těmito věcmi moc nepřemýšlím. Kdybych prohrál, tak to máme jedna jedna a on by to furt neměl vyřešený. Já to vyřešený mám. A uvidíte v O2 areně, tahle varianta tam vůbec není. Bude to dva nula na zápasy.“

Kdybyste měl dát teď svou predikci, jak zápas proběhne, skončí, jaká by byla odpověď?

„Ukončím ho ve čtvrtým nebo pátým kole.“

Proč zrovna tak?

„Uvažuji o čtvrtém nebo pátém kole, protože on doufá, že udělám nějakou chybu. Na to on bude čekat, až z toho bude těžit. A ve chvíli, kdy uvidí, že mi síla nepadá, že jsem v nejlepší fyzické kondici, v jaké jsem byl, tak on, vzhledem k tomu, že nemá srdce, povolí a do něčeho mi vleze. Ve čtvrtém nebo pátém kole.“