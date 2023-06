Oktagon 44: čtvrtfinále Gamechangeru a zápas o souboj proti Vémolovi

Program OKTAGON 44: Oberhausen

Fanoušci se mohou těšit i na čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru, které nabídne zapás přemožitele Jiřího Procházky, Bojana Veličkoviče proti domácímu „Keltovi“ Christianu Jungwirthovi. Na druhé straně pyramidy zabojuje o postup do semifinále nebezpečný Mohamed Grabinski s řeckou jedničkou Andreasem Michailidisem.

Kde sledovat Oktagon 45: Langer vs. Poppeck živě?

Fanoušci Oktagonu mají hned několik možností, kde zápasy turnaje Oktagonu 44 sledovat:

Kompletní přenos z turnaje Oktagon 44 nabídne tradičně Oktagon.TV. Přímý přenos v rámci PPV pořídíte do pátku 16. června za 10,99 eur a v den turnaje za 13,99 eur. V rámci Free prelims na YouTube kanále Oktagonu si pak můžete pustit první zápas večera zdarma.

Požadavky na sledování Oktagon TV

Stolní počítače Mobilní zařízení Operační systém Aktuální verze Windows 10 / MacOS 10 a novější Android 9 / iOS 13 a novější Prohlížeč Nejnovější verze Safari / Chrome / Edge Nejnovější verze Safari / Chrome / Edge Další požadavky Procesor min. 1,6 GHz

Paměť RAM min. 8 GB Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohli narušit kvalitu připojení.

Tipsport TV

Hlavní sponzor celé pyramidy Gamechangeru nabídne svým zákazníkům rovněž všechny zápasy živě. Podmínkou je vsazený tiket.

Langer vs. Poppeck o titul prozatímního šampiona v polotěžké váze

Souboj dvou mužů z první světové stovky. Ještě před pár měsíci nikdo nečekal, že by Pavol Langer nastupoval do titulového boje, ale po vítězství nad Rafaelem Xavierem se stal jasným vyzyvatelem. Domácí barvy bude hájit německý „Viking“ Alexander Poppeck, který je na vlně čtyř vítězství v řadě. Vítěz tohoto duelu nedostane pouze titul Oktagonu, ale i garanci zápasu s „Terminátorem“, Karlosem Vémolou, který stále drží pás šampiona polotěžké váhy.

Posledních 5 zápasů Pavola Langera

Datum Událost Soupeř 11. 2. 2023 Oktagon 39 Pavol Langer vs. Rafael Xavier (na body) 29. 10. 2022 East PRO Fight Pavol Langer vs. Mraz Avdoyan (vzdání mezi koly) 9. 4. 2022 Oktagon 32 Pavol Langer vs. Daniel Škvor (na body) 6. 11. 2021 Oktagon Prime 4 Pavol Langer vs. Jorick Montagnac (na body) 15. 2. 2020 Oktagon Prime 3 Pavol Langer vs. Lukáš Dvořák (submise v 2. kole)

Langer je známý hlavně pro svou neuvěřitelnou odolnost a nebezpečnost na zemi. Bez větších problémů dostal na zem i tak zkušeného bojovníka, jakým je Rafael Xavier. Devět z jedenácti vítězství ukončil před limitem. Naopak když už prohrává, tak většinou na body. V zápase proti domácímu Němcovi bude opět velkým outsiderem.

Posledních 5 zápasů Alexandra Poppecka

Datum Událost Výsledek 11. 2. 2023 Oktagon 39 Alexander Poppeck vs. Martin Zawada (na body) 15. 10. 2022 Oktagon 36 Alexander Poppeck vs. Nermin Hajdarpašić (TKO v 1. kole) 2. 7. 2022 USC 2 Alexander Poppeck vs. Koray Cengiz (TKO v 1. kole) 9. 4. 2022 We Love MMA 56 Alexander Poppeck vs. Kornel Zapadka (TKO v 1. kole) 18. 2. 2022 PFL Challanger Series 2022 Alexander Poppeck vs. Taylor Johnson (na body)

Poppeck deset ze šestnácti vítězných zápasů ukončil KO nebo TKO a to devětkrát v prvním kole. V posledním zápase se prosadil wrestlingem a brutálními údery na zemi. V postoji je známý pro tvrdé kopy, kterými trápí hlavně nohy svých protivníků. To jsme mohli vidět už v jeho premiéře v Oktagonu proti Czabovi Hoczovi. Němec může benefitovat i ze svých zkušeností ze světa. Čelil takovým bijcům jako současný šampion UFC, Jamahall Hill nebo bývalý držitel pásu PFL, Rob Wilkinson.

Čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru

Na hlavní kartě uvidíme dva čtvrtfinálové duely pyramidy Tipsport Gamechanger. Mohamed Grabinski naskočil do turnaje na poslední chvíli, jako náhradník za zraněného Johna Hathawaye proti maďarské jedničce, Mátému Kertézsovi. Němec soupeře poslal k zemi už v prvním kole a zaznamenal tak jedno z nejbrutálnějších ukončení v historii organizace. Teď se mu postaví zkušený Řek Andreas Michailidis. Athénský rodák do Gamechangeru zamířil hned po odchodu z UFC. Čtyřiatřicetiletý „sparťan“ v osmifinále udolal bývalého titulového vyzyvatele Apolla Silvu a s jedenácti ukončeními ve svém rekordu je v zápase lehkým favoritem.

Na druhé straně pyramidy uvidíme zápas o Davida Kozmu. Odveta s „Růžovým Panterem“ by čekala Bojana Veličkoviče, který ho vyzval v titulovém souboji a nebyl daleko od toho, aby, po čistě trefeném kopu na hlavu, tehdejšího šampiona ukončil. Srb žijící v USA je jedním z největších favoritů celé pyramidy. Může těžit ze zkušeností z UFC a PFL, kde strávil dohromady přes tři roky. V prvním kole Gamechangeru se potkal s Ionem Surdu, kterého uškrtil potom, co se navzájem poslali do kolen. Jeho čtvrtfinálovým soupeřem je jeden z domácích hrdinů turnaje, Christian Jungwirth. Německý „Kelt“ se proslavil hlavně krvavými bitvami, ve kterých svou nepříliš vytříbenou techniku dohání nezastavitelnou fyzičkou. Tu si přinesl z profesionálního fotbalu. Dříve nadějný hráč týmu VfB Stuttgart po zraněních změnil kariéru a po necelých šesti letech v MMA ho čeká jeho životní výzva.