Vémola po porážce reálně zvažuje konec kariéry: Poslední zápas s Attilou

Na konci roku se mají znovu setkat. Dva velcí rivalové Karlos „Terminátor“ Vémola a Attila Végh plánují odvetu Zápasu století pod hlavičkou Oktagonu. Souboj by pro oba veterány mohl znamenat konec profesionální MMA kariéry. „Přijímá se mi špatně, že stárnu. Nevzal jsem si lehkou písemku, chtít vítězství a jít na poslední zápas s Attilou Véghem,“ překvapil Vémola v podcastu Fight Cast One.

Zatímco slovenský bijec od vítězství nad Terminátorem před čtyřmi lety ještě do klece nevstoupil, olomoucký rodák pokračoval v kariéře ve zběsilém tempu a nasčítal osm zápasů. Celkově se chlubí bilancí 34 výher a 7 porážek. Na letošní rok si naplánoval dokonce pět bitev.

Po skalpu Ala Matavaa a nedávném neúspěchu na body v souboji o pás střední váhy s Patrikem Kinclem hodlá Vémola nastoupit také proti vítězi duelu Poppeck vs. Langer, který uvidí fanoušci v polovině června v německém Oberhausenu. V plánu je i střet s německým Terminátorem Stephanem Pützem, před Silvestrem chce Vémola stihnout odvetu s Véghem.

A pak? Zřejmě konec. „Pokud si to budu moct naplánovat, chtěl bych rozloučení v nabité O2 aréně, kam přijdou všichni moji známí, fanoušci, trenéři po třiceti letech. To je pro mě krásná představa a motivace,“ přiznal populární český zápasník.

Tuzemské MMA by tak přišlo o svou nejvýraznější tvář. Vémola si v posledních letech prošel řadou zdravotních komplikací. Zároveň přiznal, že kvůli minulému duelu s arcirivalem Kinclem zhubnul neuvěřitelných 25 kilogramů, z toho 12 za jedinou noc.

„To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84 (kategorie do 84 kilogramů), už opakovat nebudu, takže do týhle váhy se vracet nechci,“ napsal brzy osmatřicetiletý bijec na svém Instagramu.

Nyní se zdá, že by bojovou scénu coby aktivní zápasník mohl opustit dokonce napříč divizemi. V odvetě s Attilou Véghem. Slovenský soupeř se k dlouho očekávanému zápasu před nedávnem vyjádřil pro iSport TV.

„Teď záleží na Karlosovi, na Oktagonu a pak na mně. V životě už nehledám výzvy, jsem na to dost starý, ale s Karlosem je to něco jiného, ten zápas mi změnil život. Nejde o nějaký titul, ale o nás dva, lidi by chtěli vidět odvetu,“ soudí Végh.