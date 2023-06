Kozma o dalším soupeři: Neumí se kousnout. Koho chce do finále?

Co se ve vás odehrávalo, když jste na vlastní oči sledoval střet vašich potenciálních soupeřů?

„Fandil jsem Jungwirthovi. Chtěl jsem ho do semifinále, protože proti Veličkovićovi už jsem šel a porazil jsem ho. Jungwirth by pro mě byl nová výzva. Navíc se mi líbí, jak mu v Německu fandí. Když nastupoval, celá hala stála na nohou a lidi zpívali jeho nástupovku. Kdyby vyhrál, semifinále by nejspíš bylo v Německu a já jsem chtěl jít proti publiku, které nestojí na mé straně, na což nejsem v Česku zvyklý. Říkal jsem si, že bych zkusil něco jiného, ale bohužel se to Jungwirthovi nepovedlo. Nevadí.“

Přemýšlel jste nad budoucím sokem i ze strategického hlediska? Jungwirth by byl papírově slabší.

„Je to taky jedna z věcí, že Jungwirth dělá více chyb než Bojan, který je o hodně techničtější. Zase ale nemá takové srdíčko. Každý má to své. Jungwirth se umí kousnout a jít přes svoji mez.“

První myšlenky, když jste se oficiálně dozvěděl, že „bitvu o Kozmu“ vyhrál Veličković, kterého už jste porazil v titulovém duelu?

„Nic extra. Řekl jsem si: Okay, bude odveta s Bojanem. Nebylo to tak, že bych ho vyloženě nechtěl. Kdybych si mohl vybrat, bral bych určitě Jungwirtha, ale vyhrál Bojan a jsem s tím v pohodě. Připravím se stejně jako na náš první zápas.“

Vyplývají nějaké výhody z toho, že jste se se Srbem dříve popral?

„To je asi výhoda pro nás oba. Už jsme si na sebe šáhli, víme, co od toho druhého čekat a jaký je. Jsme na tom stejně.“

Vidíte u Veličkoviće od vzájemného zápasu zlepšení?

„To si nemyslím. Nevidím ani zlepšení, ani zhoršení. Vždycky jsem ho vnímal jako evropskou špičku a tou pořád je. Oběma nám je přes třicet, změny už tam žádné nebudou.“

V posledních dvou zápasech jste si po mnoha titulových bitvách na pět kol znovu zvykal na kratší, tříkolový formát. U Veličkoviće to pro vás ovšem může být větší limit než dosud. Souhlasíte?

„Ano, bude to výhoda pro Bojana, je zvyklý na tři kola zápasit. Když jsme měli pětikolák, byl, myslím, jeho první. Z toho jsem těžil, ve čtvrtém kole odpadl. Ale vyhrál jsem i předchozí tři kola. Musím do toho šlapat od startu, on odpadává a už není schopen zápasit, když trošku nemůže. Jeho psychika slábne a neumí se pořádně kousnout. Musím ho unavit a těžit ze své fyzické kondice, i když v pětikoláku to jde líp.“

Sledoval jste další potenciální soupeře, které můžete potkat na vrcholu pyramidy Tipsport Gamechanger?

„Samozřejmě jsem se díval i na Michailidise s Grabinským. S Michailidisem nás možná bude čekat finále, pokud porazím Bojana, ale ještě ho nesleduju nějak pečlivě, podívám se na to. Hlavně se soustředím na Bojana, budu sledovat jeho zápasy a studovat jeho boj.“

Dokážete už teď říct, jestli byste v případném finále radši narazil na Michailidise, nebo Glismanna?

„Já bych asi chtěl Glismanna. Je mi sympatičtější, ale to je asi jediný důvod. Byla by to super výzva a rád bych si to s ním dal.“

V čem je pyramida Tipsport Gamechanger pro tak zkušeného zápasníka, jako jste vy, nejnáročnější?

„Náročnost vidím hlavně v tom, že to jsou čtyři turnaje do roka. Vloni jsem měl dva zápasy, předloni taky. Jsem zvyklý na dva až tři zápasy za rok. Teď, pokud bych byl až ve finále, je to z přípravy do přípravy. Nejsou tam žádné delší pauzy, celý rok v tréninku. Až turnaj skončí, chtěl bych si dát nějakou delší pauzu a odpočinout si.“