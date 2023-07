Neruda: Nastupuje nová verze Karlose. Pro Rocka je prohra trapas

Na vážení jsme viděli zesláblého Keitu, který poslední deka dělal natřikrát a na druhé straně Sanikidzeho. Ten ještě předtím zobal bonbóny a na váhu si stoupl i s půllitrovou lahví vody.

„Je to hrozně zvláštní. Keita je jiný. Vždy jsme ho viděli připraveného, plného energie a teď vypadá úplně zborcený. Maté Sanikidze? Nastoupit s plnou flaškou na váhu a přesto splnit limit? Je to vlastně neprofesionální. Udělali špatně přípravu. On má být silnější, pracovat na stravě a budování svalstva, tak aby pár kil hubnul odvodňováním, aby mohl do druhého dne opět nabrat. Jsem hodně překvapený z obou.“

Nepřináší ale snadný průběh shazování do týmu právě tu pohodu, která může zápas rozhodnout?

„Sanikidze na mě skutečně působí dost sebevědomě. Predikoval jsem šedesát na čtyřicet pro Keitu, ale teď je to mnohem více fifty fifty, takže souhlasím. A jeho angličtina? Ohromně se zlepšil. Nyní komunikoval s Bryanem (Lacey, anglický moderátor) sám bez pomoci. Teď už může být pro lidi vítěz, protože se bude umět prodat. Jsem nadšený.“

Co bylo největším překvapením dnešní váhy?

„Určitě tato dvojice. Musím ale vypíchnout i Karlose. Neměl na sobě UFC mikinu. Dříve byl až do krve pověrčivý, neexistovalo, že by šel bez ní, nyní však nastupuje nová verze Karlose Vémoly. Po té prohře s Patrikem už není ten hladový lev, který šíleně toužil po dalších a dalších vítězstvích, chtěl být šampionem, držet všechny možné opasky. Teď už vidí za horizont MMA kariéry. Věděl jsem, že přijde jiný. Neříkám, že horší ale jiný. Další důkaz je i jeho příchod o půl hodiny dříve. V minulosti chodil všude půl hodiny po začátku. Dorazil bez věcí, jichž se pověrčivě držel. Může mu to paradoxně pomoct. Nedivil bych se, kdyby byl uvolněnější a vyhrával s lehkostí.“

Kde je jeho budoucnost?

„Vůbec netuším. Asi by měl pracovat na image podobně jako Attila. Ten se stal celospolečenskou osobností a má příjem ze slávy. Karlos nebude trenér ani majitel gymu. To není jeho osud. Kam ho ale život zavede, netuším. Sám jsem zvědavý. Třeba si otevře ZOO. (směje se)“

Zítra uvidíme i velký návrat Ondřeje Petráška. Co od jeho zápasu čekat?

„Všichni mi říkají, že je nejlépe připravený v kariéře. Změnil k bojování mentální přístup a to je mi sympatické. Každý zápasník vám vždy poví, že je nejlépe připravený, co kdy byl, ale Ondra změnil postoj k celému sportu. Dříve nevěděl, co chce. Měl to MMA jako bokovku. Teď se boji plně oddal a vytyčil si jasné cíle. Opustil dokonce zaměstnání. Do klece nastoupí jiný Petrášek.“

Zvládne ho zastavit Honza Široký?

„Hlavně doufám, že nás Honza zabaví svým fantastickým stylem boje. Pokaždé chce ze zápasu udělat krvavou bitku. Jsem zvědavý, jestli si divokost prosadí i zítra.“

Co bude největším překvapením sobotního večera?

„Vítězství Sanikidzeho.“

A jaká by byla jeho budoucnost? Dočká se duelu s Ivanem Buchingerem?

„Myslím, že Buki už o titul nechce jít. Sám si dělal srandu, že už je „starý kár“. Pokud, ale budou vyhrávat a stoupat žebříčkem, nebude mít na výběr.“ (směje se)

Mluvil jste o změně u Karlose, přišla podobná i u Ivana?

„To uvidíme. Nezaznamenal jsem ji. Možná se jí až bojím. Nechtěl bych Ivana vidět znovu prohrát, vidět legendu, ke které jsem vzhlížel, odejít se sérií proher. Byl bych zklamaný a smutný už kvůli jeho odkazu. Nedokážu vám povědět, co má v hlavě. Je nesmírně zvláštní typ bojovníka. Celý život. On ani MMA nechtěl dělat. Donutili ho. Pamatuji si, jak říkal: ´Co já tam budu dělat? MMA, to jsou debilové.´ Nakonec šel a s výhrami ho to až začalo bavit. Je úkaz.“

Včera jsme viděli řádění, bitku Shema Rocka. Co na to říkáte?

„Shem dnes musí vyhrát a ukázat všem, že je v něm bojovník, zabiják, kterým se prezentuje. Bylo to vidět včera na veřejném vážení. Čekal velký potlesk a fanoušci nic. Ticho. Nikdo mu to vlastně nevěří.“

Co by pro něj znamenala prohra?

„Tragédii. Trapas. Já ho znám víc než většina lidí. On měl extrémně těžké dětství. Kam se dostal, jak vyspěl, je tím nejlepším možným scénářem. Sport je jediná věc, díky které může žít důstojný život. Kdyby prohrál, ztratil by snad všechno. On nemá nic jiného než MMA. Porážka ho může zase poslat do nějakých sraček v Liverpoolu. Z lidského hlediska bychom si všichni měli přát, ať vyhraje.“

Snažili jste se někdy mírnit, korigovat jeho chování?

„Ne. Chceme, ať je autentický. Ať se prezentuje svým stylem. V tomto směru jim chceme nechávat volnost.“

Dnes se střetne i Magard s Limou. Jaká je nálada v týmech před titulovou bitvou?

„Magardovo tým je velmi sebevědomý. Na Limu jsem ohromně zvědavý. Všichni ho berou za legendu, zabijáka. V Evropě s ním nikdo nechtěl bojovat. Myslím, že pro něj bude nejtěžší nastupovat před tolika lidmi. On ještě ve vyprodaných halách nezápasil. Tisíce fanoušků mohou svázat ruce každému, kdo je nezažil. Původně jsem myslel, že Lima Jonase setne, ale čím víc se blížíme turnaji, tím víc věřím Magardovi.“