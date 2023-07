Vémola po výhře: Chápu bučení. Trenér potvrdil, že Terminátor nekončí

Sbohem, Štvanice! Karlos Vémola se sobotním vítězstvím nad Lucasem Alsinou rozloučil spolu s Oktagonem s ikonickým ostrovem, který sloužil organizaci dlouhých šest let. Terminátor kontrolovaným skalpem na body uzavřel památnou éru, zároveň se naladil před nadcházející obhajobou titulu v polotěžké váze. Fanoušci ovšem víkendový výkon úřadujícího šampiona vnímali rozporuplně a po zápase dokonce řada z nich bučela. „Chápu vás. Ale kdybych ho ukončil v prvním kole, lidi by říkali, že byl slabý,“ tvrdil osmatřicetiletý veterán na tiskové konferenci po turnaji Oktagon 45.

Po porážce s Patrikem Kinclem vsadil Vémola v duelu s nevyzpytatelným Argentincem na osvědčenou taktiku. V každém ze tří kol doručil strh, těsnou kontrolou na zemi ždímal soupeřovy síly. Pro ukončení si ovšem nedošel, Alsina se dokázal všem atakům ubránit. Navíc uprostřed zápasu zabral dominantní pozici.

„Karlos už byl frustrovaný, že nedokáže přejít přes guard, a šel za ukončením tak, že si trošku nepohlídal stabilitu. Toho soupeř využil. Byl odolnější, než jsme čekali,“ uznal trenér domácí hvězdy André Reinders ve vyjádření pro iSport.cz a deník Sport.

Český Terminátor dokázal u rozhodčích získat všechna kola a urval také bonusový bod. V kritičtější chvíli nepanikařil a i ze zad zvládnul rozdávat nebezpečné lokty. V posledním dějství se vypořádal se situací, kdy soka s přezdívkou Kobra pouze natlačil na pletivo a na takedown si musel počkat.

„Už od pondělí na tom budeme tvrdě pracovat. Čekají mě těžší soupeři. Očekával jsem, že budu mít víc problémů v postoji, ne dole. Frajer měl za sebou patnáct těžkých zápasů, úderů pár dostal, ale vydržel až do konce,“ ocenil Vémola sílu svého protivníka.

„Zápas nám řekl, že je pořád na čem pracovat, ale tak to je skoro pokaždé. Řekneme si, co zlepšit, cesta bojovníka nikdy nekončí,“ doplnil kouč Reinders.

Před vládcem polotěžké kategorie nyní stojí další plány. V říjnu bude na nepřátelské půdě v Bratislavě obhajovat svůj pás proti Pavlu Langerovi, který si vybojoval prozatímní titul překvapivými úspěchy nad Rafaelem Xavierem i Alexandrem Poppeckem. Slovenský bijec si s Vémolou v sobotu stihnul poprvé pohlédnout z očí do očí. Uznal zkušenosti Terminátora a pokáral fanoušky, kteří předvedli nesouhlasné reakce s jeho představením.

Vémola chtěl do konce kalendářního roku stihnout také velmi očekávanou odvetu s Attilou Véghem. V podcastu Fight Cast One prohlásil, že tímto způsobem ještě letos ukončí svou zápasnickou kariéru. Tato předpověď se ovšem s největší pravděpodobností nevyplní. Opětovný střet česko-slovenských rivalů se dle promotéra Ondřeje Novotného patrně musí posunout na příští rok. Jako místo konání připadá v úvahu fotbalový stadion.

„Já myslím, že můžu potvrdit, že Karlos letos neskončí. Že ho v Oktagonu ještě minimálně rok uvidíme,“ prohlásil Reinders.

„Odveta je jako otevřená kniha, musíme o tom diskutovat. Ale pokud se to letos nepovede, máme i jiné plány. Karlos chce zůstat aktivní, máme nějaké možnosti pro Attilu, uvidíme,“ nechtěl prozrazovat detaily Novotný.

Vémolovi se velmi zamlouvá myšlenka na rozlučku v kulisách fotbalové arény. Právě kvůli ní by byl ochotný pozměnit stanovený plán a odložit konec kariéry alespoň o několik dalších měsíců.

„Jednoho dne na fotbalovém stadionu opravdu budeme, a pokud to má být důvod, proč bychom měli posunout náš zápas s Attilou, beru to. Vezmu i to, pokud promotéři přijdou s Materlou, protože chci ukončit kariéru s velkým soupeřem. S Attilou Véghem to může být za dva nebo za tři roky,“ přemítal bezprostředně po sobotním boji Terminátor.