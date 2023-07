Kontroverze, nový šampion i Kinclův vyzyvatel. Oktagon nalákal na Vémolu

Úvodní část turnaje Oktagon 45 nezklamala. Fanoušci na pražské Štvanici přihlíželi několika dechberoucím bitvám, parádním ukončením i příběhům, které přerostly v osobní rivalitu. První ze dvou po sobě jdoucích akcí se ovšem neobešla ani bez kontroverzí. Radovan Úškrt ukončil Tata Primeru technickým knokautem patrně i vlivem nepovoleného kopu, Španělův tým už proti výsledku podal protest. V hlavním duelu večera o pás bantamové divize nový šampion Felipe Lima několikrát zasáhl Jonase Magarda kolenem do páteře a koledoval si o diskvalifikaci. Přesto může být organizace s pátečním předkrmem před sobotní kartou, která nabízí i Karlose Vémolu, nadmíru spokojená.

Mraky sdružující se nad ikonickou Štvanicí netrápily přítomné diváky dlouho. Jejich pozornost se upnula na dění pod ocelovou konstrukcí, kde bojovníci v letních teplotách ukázali obdivuhodná představení. Po vtipném proslovu poražené Lucie Krajčovič, která svůj zápas utajila i před manželem, a úspěšném MMA debutu zkušeného postojáře Radka Roušala, rozpumpoval arénu Jaime Cordero. Ve 22. sekundě zápasu vystřelil kop na hlavu Gabriela Töröka a dopřál mu nečekaného šlofíka.

Přitom německý talent se o zápasu dozvěděl na poslední chvíli. „Musím přiznat, že jsem byl s rodinou na dovolené. Zrovna jsem seděl u stolu s přítelkyní, dávali jsme si rybu, když mi zavolal manažer a řekl mi, že můžu nahradit jednoho zápasníka. Musel jsem se ale ihned vrátit domů a na druhý den udělat váhu, bylo to náročné,“ komentoval Cordero na tiskové konferenci po turnaji.

Bonus za výkon večera si přesto neodnesl. Odměnu mu totiž uzmul Vladimír Lengál, další enormně ostřílený borec z postojářských disciplín, který se v pozdější fázi kariéry rozhodnul pro definitivní přestup do MMA. Nyní touží po tom, aby jednoho dne vládnul pérové divizi. Při střetu s Michaelem Deigou-Scheckem si prožil velmi náročné chvíle. Soupeř mu vyrazil dech, šel tvrdě po ukončení, ale bijec ze Znojma předvedl jeden z nejpůsobivějších obratů v historii Oktagonu. Parádní kombinací povodil malátného soka po celé kleci a nakonec mu věnoval drtivé koleno přímo na bradu. Vymalováno!

Mnohem větší ohlas než Lengálův nádherný souboj s Scheckem však vzbudila Čechova potyčka s prostořekým Shemem Rockem. Zápasník z Ostrovů se pustil do nebezpečného veterána před oficiálním vážením. Na odvetu v kleci ale patrně nedojde, rivalové figurují v rozdílných váhových kategoriích, navíc Lengál o zápas zjevně nestojí. „Chci titul v šedesát šestce. Jsem otec od rodiny, nebydlím u mámy jako Shem. Strhávám na sebe pozornost výkony, nejsem boxovací pytel. On na mě vzal židličku, což je pro mě dno tohoto sportu, nechci s ním mít nic společného,“ ohradil se Lengál proti kontroverznímu Britovi, který v pátek přemohl Jana Malacha.

Zatímco Rock zvítězil s velkým přehledem, protest soupeře musí řešit Slovák Radovan Úškrt. Ve druhém kole duelu proti Tatovi Primerovi rozpoutal ze zad sérii velmi tvrdých loktů, které Španěl odnesl hned dvěma tržnými ranami na čele. Následně ovšem Úškrt zasáhl up-kickem v pozici, kdy Primera klečel. Takový úder je nelegální a poražená strana se domnívá, že právě poslední kop značně dopomohl k rozhodnutí lékaře, který bitvu předčasně zastavil ve prospěch rodáka zpod Tater.

„Úškrt je skvělý bojovník, ale rádi bychom s ním zápasili znovu. S týmem jsme se podívali na záznam, jeho útok byl nelegální. V té chvíli byl zápas zastaven. Chceme se proti rozhodnutí odvolat, i když soupeře respektujeme,“ promluvil Primera s obvazem ovázaným kolem celé hlavy.

Úškrt jeho nabídku na odvetu zatím nepřijal. Hned v kleci vyjádřil myšlenku, že rozhodující pro výsledek utkání byly jeho lokty. Po dlouhé přípravě na projekt Tipsport Gamechanger i duel s Primerou se navíc necítí být v pozici, kdy by do dalšího boje naskakoval v dohledné době.

Nelegální údery padly také v hlavním zápase o titul bantamové váhy, který po velmi solidním výkonu získal Felipe Lima. Brazilec natáhl svou vítěznou šňůru na 12 vítězství, jenže ve čtvrtém kole při tahanici u pletiva několikrát kopnul Jonase Magarda kolenem do páteře. Dánský „Žralok“ se zmítal v bolestech, ale se sebezapřením dokázal po kratší pauze pokračovat. Později uvedl, že si nepřivodil žádné vážnější zranění a nechtěl, aby pás obhájil prostřednictvím diskvalifikace.

Pro Limu se nyní rýsuje souboj s Antunem Račićem. Ten měl být sice původním vyzyvatelem Magarda, jenže pro zranění ze střetu odstoupil. Promotéři nyní rozhodnou, zda mu dají šanci rovnou v titulové bitvě.

O pás střední váhy pak zcela jistě ještě v tomto roce zabojuje Robert Bryczek, který si proti Samuelu Krištofičovi došel už pro páté ukončení v řadě v úvodním kole. Jeho drtivé rány má nyní poznat úřadující šampion a nedávný přemožitel Karlose Vémoly Patrik Kincl. Hned v pátek si s Polákem střihnul staredown v kleci a těší se na novou výzvu.

Vnitřní oheň naopak ztratil Václav Mikulášek. Bohumínský rodák proti Olemu Magnorovi hned v úvodní minutě rozpoutal kolotoč úderů, kdy ho Nor nachytal a následně na zemi zachytil škrcení rear-naked choke. Po porážce Mikulášek položil své rukavice do středu klece, čímž naznačil odchod do sportovního důchodu.

„Už se necítím moc dobře, necítím takovou radost ze sportu,“ přiznal zápasník s přezdívkou Baba Jaga. „Je jedno, jestli jsem vyhrál, nebo prohrál, zkrátka mě to dříve bavilo víc. Pokládám si otázku, proč mám vlastně pokračovat. Říkám si, že už jsem na to starý a unavený. Mám to tak, že už nechci jít dál. Chci být s rodinou a se svými psy.“