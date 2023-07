Buchinger po comebacku přijal další výzvu, pak obrátil. Dohnal: Buď chlap!

Poslední turnaj na Štvanici v sobotu zažil comeback, který se zapíše do historie. Na poslední zastávce Oktagonu v ikonické aréně nechyběla mimo jiné ani slovenská legenda Ivan Buchinger. Ten do čtyřicátého osmačtyřicátého zápasu kariéry nastoupil po zdrcující prohře se supertalentem Losenem Keitou. Tentokrát se mu v kleci postavil francouzský bijec Aboubakar Tounkara. Ten leč podceňovaný šokoval všechny, když v prvním kole nejednou tvrdě otřásl soupeřem.

Sedmatřicetiletý veterán je po celou kariéru známý pomalými rozjezdy a zlepšením s ubíhajícími minutami. Nyní to však s vlažným startem trochu přehnal. Naopak Toukara byl hned od začátku přesný, tvrdý a skvěle bránil Buchingerovy pokusy ukončit boj na zemi. V úvodním kole duelu nastal nejeden moment, kdy byl Slovák v problémech, které by pro jiné bojovníky znamenaly konec zápasu. Buchinger však před bouřící arénou opět ukázal, že v něm stále dřímá srdce šampiona.

V druhé části dostal Buchinger soupeře pod sebe, spustil demolici a doručil technické KO pouhých čtrnáct sekund před koncem kola. Štvanice vybuchla jásotem. Bývalý světový šampion a nejúspěšnější Slovák na poli bojových sportů si připsal jubilejní čtyřicátou výhru.

V pozápasové řeči přijal výzvu předního českého bojovníka Jakuba Dohnala. Po rozhodnutí hlavního duelu večera, ale obrátil a vyzval gruzínského krále divize. „Nečekal jsem, že prohraje Keita a Sanikidze zůstane šampionem. Když už nastala tato situace, raději bych bojoval s ním o pás v pérové váze,“ vyjádřil se Buchinger na tiskové konferenci. Dohnal ale pro deník Sport reaguje: „První slovo platí, Ivane, tak buď chlap a bojuj v Bratislavě se mnou.“

„Když vyhrál, byl jsem šťastný jako dítě. Poté ještě v kleci přijal mou výzvu. Jako bych vyhrál loterii,“ těšil se Dohnal z úspěchu slovenského bijce. „Upřímně jsem mu fandil, nejen protože s ním chci bojovat, ale protože ho respektuji a mám ho rád. První kolo jsem sledoval bez dechu. Ve druhém se jako vždy rozjel a předvedl parádní show,“ chválí jedenatřicetiletý Čech. „Nechci s Ivanem soutěžit, kdo má lepší kardio. Musím ho ukončit a věřím, že to dokážu, jak škrcením, tak technickým KO.“

Říjnový turnaj Oktagonu v Bratislavě se blíží a Buchingerova účast je takřka jistá. „Já už se na střet s Bukim na Slovensku připravuji už přes měsíc. Doufám, že se na mě usměje trochu štěstí a Ondra (Novotný) zápas schválí,“ říká Dohnal. „Vím, že do klece vstoupím v pozici outsidera, ale mně to nevadí. Motivuje mě to zalézt do tělocvičny a dřít víc než kdy předtím.“

Buchinger by byl pro českého bojovníka bezesporu největší výzvou kariéry. Jen málokdo v Evropě získal tolik zkušeností, skalpů a světových titulů jako legendární Slovák. Po zisku prestižního pásu britské organizace Cage Warriors zaznamenal dalších pět triumfů v titulových bojích v tehdejší druhé největší organizaci světa M-1 Global. S návratem na domácí scénu vybojoval trůn XFN a poté opasky ve dvou váhových kategoriích v Oktagonu. Návrat na vrchol pérové váhy s vítězstvím nad Sanikidzem by jen potvrdili jeho status nejlepšího bojovníka v historii Slovenska.