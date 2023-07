Hodnocení Oktagonu 45: přísné bučení na Vémolu, granát i bitva jako v UFC

Rozlučka se Štvanicí se zapíše do historie bojových sportů v Evropě. Poprvé a na dlouhou dobu taky naposled Oktagon uspořádal dvoudenní turnaj, který se nesl v náladě letního festivalu bojových sportů. V pořadí už 45. galavečer jedné z největších evropských organizací nabídl mezi jednadvaceti zápasy návraty legend, šílené přestřelky i dvě titulové bitvy. Nabízíme hodnocení největší hitů a celé show, na stupnici od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší).

SESTŘIH z Oktagonu: Karlos Vémola vs. Lucas Alsina

Podceňovaný Argentinec způsobil šok. Vyhýbal se škrcení a před útoky pěstmi se bránil neustálým svazovaním. Vyváděl Vémolu ze stability, aby nemohl spustit salvy úderů a dokonce ho přetočil pod sebe, což se do té doby nikomu v Oktagonu nepodařilo.

Přišel, viděl, zvítězil, ale neukončil. Karlos Vémola do boje nastupoval jako největší favorit turnaje. Experti, trenéři i zápasníci neočekávali nic jiného než ukončení v prvním kole. Proti totiž nastoupil Lucas Alsina, který sice má na první pohled lepší bilanci (11 výher/4 prohry) než šampion Pavol Langer, avšak výkonnostně nesahá špičce Oktagonu na paty. Z předešlých pěti soupeřů neměl ani jeden z nich za sebou více než deset zápasů, za celou kariéru porazil pouze tři bojovníky s pozitivní bilancí.

Bryczek: Minutová přestřelka byla top

Hodnocení zápasu: 10/10

Minutová přestřelka se stala perlou pátečního programu. Očekávaný střet předního polského bijce Roberta Bryczeka s bývalým šampionem Samuelem Krištofičem doručil neočekávané. Polák táhl do zápasu šňůru čtyř KO v prvním kole a na Štvanici přidal páté.

Od úvodní vteřiny souboje vyvinul na Slováka tlak, kterým ho vtáhl do ostré výměny. Jedna rána a bylo rozhodnuto. Bryczek zasadil devastační úder, jímž poslal soupeře do kolen. Brutální dohra granáty osud zápasu zpečetila už v 65. sekundě. Páté KO v řadě, jedenácté v kariéře a nyní zásadní. Krištofič pověstný tvrdou bradou nebyl po osm let mezi profesionály ukončen.

Polský válečník získal největší vítězství kariéry, aniž by inkasoval tvrdší úder. Vystřelil do první stovky světového žebříčku a stal se vyzyvatelem Patrika Kincla o titul Oktagonu ve střední váze. Výtečný, koncentrovaný výkon si zaslouží to nejlepší ohodnocení. Deset z deseti.