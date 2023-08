Zničil Kozmu. Teď nemá šampion pás ani UFC... Čech: Dal bych si odvetu

Už před startem duelu mezi Britem a Elliottem varoval reprezentanta Oktagonu v televizním vysílání někdejší šampion UFC Daniel Cormier. „Když vás Elliott dostane pod sebe, je zle. Tenhle chlap si rozhodně zkusí zajistit kontrakt,“ trefil se v prognóze.

Velšan před bojem hýřil sebevědomím, ale rychlé ukončení se mu nepodařilo. První kolo sebral velmi těsným způsobem, Brito si získal respekt několika tvrdými kopy na přední nohu. Jinak byly ale jeho kombinace rozevláté, investoval do nich velké množství energie. Často zbytečně vířil vzduch před sebou, aniž by soupeře zasáhnul. Uspěl až tvrdou pravou přímkou ze zadní ruky ke konci úvodního dějství, ovšem k obratu na bodových lístcích to nestačilo.

V prostřední části zápasu už Brito dominoval. Zdálo se, že naváže na svou loňskou krasojízdu proti Davidu Kozmovi, kterého v postoji absolutně rozebral a ve třetím kole zaznamenal technické KO v titulovém zápase velterové divize Oktagonu. „Je to snajpr, dokáže útočit ze všech úhlů a těžko ho udržíte na zemi. Nebezpečný ukončovatel,“ rozplýval se Sean Shelby, jeden z hlavních organizátorů zápasů v UFC.

Britova výtečná levá protivníkem viditelně otřásla, přicházely další údery. Při Elliottově marném pokusu o strh dokonce Brazilec zachytil gilotinu, škrcení ovšem nedotáhnul. V závěru už Britův styl připomínal hospodskou rvačku, nehledě na techniku se snažil muži, který před ním doslova tancoval, utrhnout hlavu. Od páčení ruky Elliotta uchránil až gong.

„V tom druhém kole mě prostě měl zabít, tehdy měl šanci. Složil mě sice na zadek, ale jak říkám, měl mě zabít,“ vzpomínal už s úsměvem po bitvě její vítěz. „Myslel jsem na všechny sra***, které se mi staly za posledních osmnáct let. A věděl jsem, že nějaký Brazilec mi to fakt nevezme. V posledním kole jsem z něj vymlátil duši.“

Elliotta nažhavili silnou motivační řečí jeho vlastní trenéři. Možná se podíval i na tetování na svém předloktí s letopočtem 2005, kdy zemřel jeho otec. Brita takticky předčil, dostal ho na záda a kontrolou si řekl o kontrakt v UFC. Při silném finiši v součtu nakonec nastřádal více než dvojnásobek signifikantních úderů. Zvítězil popáté v řadě, tentokrát poměrem 29:28, 29:28 a 28:28 na takzvané většinové rozhodnutí bodových.

Nyní vyvstává otázka, jakým směrem se po porážce a ztrátě titulu ubere Brito. Nabízí se jeho návrat do Oktagonu, kde vlastnil pás poté, co ukončil rekordní nadvládu Davida Kozmy ve velterové váze. Čech stojí o odvetu, třebaže se nyní musí soustředit na projekt Tipsport Gamechanger, v září ho v německém Frankfurtu čeká souboj s Bojanem Veličkovičem v rámci semifinále pyramidy, která vítězi nabídne 300 tisíc euro (zhruba 7,2 milionu korun).

„Britův zápas jsem neviděl, protože jsem měl ráno trénink, ale Kaikovu přípravu jsem sledoval na jeho instagramu. Na jednu stranu jsem mu přál vítězství a postup do UFC. Na druhou stranu jsem chtěl, aby se tam nedostal a já mu mohl vrátit minulou porážku,“ neskrývá své úvahy „Růžový panter“ Kozma.

Karvinský rodák je bezpochyby jeden z hlavních adeptů na zisk uvolněného pásu, opětovnému střetu s Brazilcem se určitě nebrání. „Už není šampion, ale jestli se v Oktagonu ještě ukáže, tak bych ho tady rád viděl a dal si s ním odvetu. Teď se ale soustředím na sebe a na Tipsport Gamechanger. Co bude potom, to se uvidí,“ pravil pro iSport.cz.

Britova prohra rozhodně neznamená uzavření vstupu do UFC. Své o tom ví Češka Tereza Bledá, která navzdory vítězství smlouvu nezískala, ale následně ji prezident Dana White stejně nabídnul kontrakt. Z Oktagonu se přes seriál DWCS dostal do UFC jen Slovák Martin Buday, Češi Michal Martínek a Matěj Peňáz padli. Historie už sice zná poraženého borce, který přesto uzmul smlouvu, jenže v případě Carlose Candelaria šlo o sporné rozhodnutí bodových sudích.

Ve středu smlouvu kromě Elliotta získala ještě dvojice Luis Pajuelo a Zachary Reese, která shodně uspěla hned v prvním kole. Prezident White naopak svým rozhodnutím nepříjemně šokoval Švédku Josefine Knutssonovou. Ta sice uspěla až na body, ale její kop na hlavu v úvodním kole málem znamenal ukončení a celkově ukázala dominantní výkon.

„Vím, že bych si u ní mohl odškrtnout všechna políčka z hlediska toho, co od zápasníků chci. Ale nevím, tentokrát jsem to tam prostě neviděl,“ krčil rameny White.