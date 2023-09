Kozma krutě narazil, Veličkovič ovládl odvetu: Byl jsem trpělivý. Nešlo o mstu

David Kozma vs. Lukasz Siwiec (Pol.) • Oktagon MMA

PŘÍMO Z FRANKFURTU | V šatně panovala dobrá nálada, David Kozma rozdával úsměvy. Český bojovník věřil, že si na Oktagonu 46 v Německu dojde už podruhé v kariéře pro skalp Bojana Veličkoviče a proskočí do pražského finále velterové pyramidy Tipsport Gamechanger. Jenže se přepočítal. Srb se na něj dokonale připravil, už v prvním kole několikrát tvrdě udeřil v postoji, aby nakonec v čase 3:45 urval technické KO. Růžový panter z Karviné se vrátil do zahraničí po čtyřech letech. A opět neúspěšně.

Ztráta pásu a teď i konec ve štědře dotovaném projektu. Někdejší šampion David Kozma po sobotním turnaji vstřebává další ránu. V odvetě mu Bojan Veličkovič vrátil předloňskou porážku z titulové bitvy, zbraně českého bijce tentokrát bezchybně eliminoval.

Přitom Kozma si na srbskou výzvu před zápasem věřil. „Už bych chtěl být na cestě ve vítězném autě. Přijel se mnou kamarád z Karviné, samozřejmě moji trenéři, vnímám to tak, že jsem pořád jako doma. Nohu má Bojan fakt rychlou, ale to jsem věděl i v předchozím zápase a stejně mě trefil. Ale já to ustojím,“ sliboval jednatřicetiletý zápasník.

Jeho analýza se potvrdila, Veličkovičovy kopy létaly vzduchem od prvních sekund. Jenže nejvíc Kozmu Balkánec zaskočil přesvědčivou obranou proti strhům, na kterou dokázal navázat přesnými údery v postoji. Jakmile bojovník ze Slezska zachytil kop na tělo, neustál sérii ran do hlavy a duel pro něj předčasně skončil.

O odplatě Veličkovič v šatně po zápase mluvit nechtěl. „Beru to čistě jako sportovní záležitost. Neurazil mou mámu nebo bratra, takže jsem neměl důvod se za něco mstít. Zůstal jsem trpělivý, protože David dokáže hodně ustát. Zastavil jsem jeho takedowny a rychle jsem se dostával zpátky na nohy. S trenéry jsem na tom tvrdě pracoval,“ rozebral recept na úspěch.

Vrchol Gamechangeru nabídne jeho střet s Řekem Andreasem Michailidisem, který ve svém zápase porazil velmi rychlým knokautem Louise Glismanna. Na konci roku se finalisté v pražské O2 areně porvou o 300 tisíc eur (více než 7 milionů korun). Fanoušci Oktagonu mohou prostřednictvím hlasování poskytnout divokou kartu také dříve vyřazeným účastníkům, mezi vybranými figuruje i Kozma. Pokud anketu ovládne, do hry o pohádkovou odměnu se znovu vnoří jen v případě, kdy by Veličkovič nebo Michailidis nemohli do závěrečného střetu nastoupit z důvodu zranění nebo nenavážení.

Turnaj ve Frankfurtu, kde vzbudil největší ohlas obecenstva poražený Němec Christian Jungwirth, nabídnul také titulový boj v ženské slámové divizi. Domácí Katharina Dalisdaová ve třetím kole ukončila na submisi Australanku Jacintu Austinovou a stala se tak momentálně jedinou šampionkou organizace.