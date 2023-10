Vémolovo loučení v O2 areně: na mušce legenda i Pirát. A ozval se…

Derniéra v O2 areně. Karlos Vémola se 29. prosince naposledy představí na turnaji OKTAGON 51 v hale, v níž zažil triumfy i velké pády. Osmatřicetiletý MMA zápasník se drží svých slov a chce zůstat do souboje s Attilou Véghem aktivní. Příští soupeř českého šampiona je zatím neznámý. Vémola však pohotově zmínil hned tři zvučná potenciální jména. O zápas se překvapivě přihlásil i někdejší rival. „Dva týdny předtím mám zápas, nicméně pokud by přistoupil na těžkou váhu, klidně bych do toho šel i tak,“ vyjádřil se Viktor Pešta. Vrcholem karty však bude titulový duel, ve kterém vyzve Vlasto Čepo šampiona střední divize Patrika Kincla.

Pražská O2 arena naposledy zažije Terminátorův ikonický nástup. Karlos Vémola chce po bratislavském triumfu prodloužit vítěznou sérii před závěrečným duelem kariéry.

Původně se hlásil o trilogii proti Patriku Kinclovi. Ten však odmítl, a tak Vémola vyslal hned tři výzvy. Na sociálních sítích zmínil německou jedničku Stephana Pütze, polskou legendu Michala Materlu a bývalého šampiona Samuela Krištofiče. O Terminátora si naopak řekl Viktor Pešta.

Karlos Vémola po prohrané odvetě s Patrikem Kinclem avizoval, že už se do střední váhy nevrátí, a to kvůli riskantnímu shazování váhy. Po expresní výhře za sedm sekund nad Pavlem Langerem však otočil a vyzval Kincla na rozhodující třetí duel o titul střední divize. Úřadující šampion se raději rozhodl pro oponenta ze Slovenska Vlastislava Čepa.

Proč je varianta Pešta málo pravděpodobná

Terminátor však oči od nižší váhové kategorie neodvrací. Vyzval jedničku divize Krištofiče i veterána Materlu. Souboj s legendárním Polákem však nepřipadá v úvahu, protože organizace KSW oznámila jeho nadcházející titulový duel na 16. prosince (dva týdny před OKTAGONEM 51).

Ve hře tak zůstává souboj proti Krištofičovi, který se měl původně odehrát v únoru minulého roku. Vémola by tak dostal příležitost uzavřít další rivalitu před koncem kariéry. Se slovenským bijcem se na sociálních sítích přestřelovali několik let, a tak se dá předpokládat, že by oba doručili dost podívané ještě před vstupem do klece.

Vémola by se ale nevyhnul těžkému shazování. Už dříve přiznal, že běžně váží kolem 105 kilogramů. Musel by tak zhubnout 21 kilo, aby splnil limit střední divize, což je obrovský nápor na organismus, který se může podepsat nejen na výkonu v kleci, ale i dlouhodobém zdraví.

Nasnadě je i česko-německý střet Terminátorů. Duel Vémola versus Pütz visí ve vzduchu už pět let a nyní se naskytla pravděpodobně poslední šance jej uskutečnit. Pütz navíc nasbíral tituly a skalpy, které jej činí legendou rovnou českému šampionovi.

Šestatřicetiletý Němec v posledním zápase pokořil Vémolova parťáka Miloše Petráška. Souboj by tak měl i podtón pomsty, který jej může zdramatizovat.

Z Floridy se ozval nečekaný vyzyvatel, který chce ještě jednou zamíchat kartami Oktagonu. Nevraživost Pešty a Vémoly už roky provází české MMA. Přesto se proti sobě první dva Češi v UFC nikdy nepostavili a šance, že se tak stane v O2 areně, zůstává mizivá.

Pešta má podepsanou smlouvu v organizaci KSW a naplánovaný duel se Szymonem Bajorem, který by ho měl přiblížit k titulové šanci. Oznámení Vémolova loučení však nenechal bez komentáře.

„Dva týdny předtím mám zápas, nicméně pokud by přistoupil na těžkou váhu, klidně bych do toho šel i tak,“ oznámil sebevědomě na sociálních sítích. „Karel říkal, že chce velký zápasy a ukončit kariéru jako double champ, ne? Tak jaká bude výmluva tentokrát?“ pokračoval Pešta.

Výzva od české jedničky těžké váhy ale zůstává nereálná. Pešta má platnou smlouvu v zahraničí. Vedení Oktagonu by navíc riskovalo, že se soupeř pro hvězdného Vémolu zraní dva týdny před turnajem. Nabízí se tak klání se slovenským rivalem Krištofičem nebo německou legendou Pützem.