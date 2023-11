Experti z Vémolova týmu o Pirátovi: Karlos by musel zásadně chybovat

Oktagon oznámil další velký tahák posledního turnaje letošního roku. Karlos Vémola se naposledy představí v pražské O2 Aréně, kde se psala významná část jeho kariéry. Proti němu se postaví dávný rival Samuel „Pirát“ Krištofič. Ten jde do životního souboje po dvou prohrách. Experti z Terminátorova okolí se ve studiu iSport.cz shodli, že český veterán bude opět dominovat. „Karlos by musel udělat zásadní chybu. Je to relativně jednoznačný zápas, ale s rozhodně nebezpečným soupeřem, který se nevzdá,“ komentuje André Reinders, trenér Vémoly.

V O2 Aréně se uzavře stará rivalita. Karlos Vémola se chtěl před rozlučkovým duelem s Attilou Véghem naposledy představit v ikonické pražské hale. Původně se mluvilo o trilogii s Patrikem Kinclem. Volba však nakonec padla na známého slovenského bijce Samuela „Piráta“ Krištofiče, pro kterého to bude největší kariérní výzva.

Oznámení účasti Vémoly na Oktagonu 51 rozběhlo mnoho spekulací o možném soupeři. Ve hře byl i bývalý světový šampion Stephan Pütz. Do klece ale nakonec vstoupí jednička střední váhy Krištofič, pro kterého je to na první pohled šílený zápas. Prohrál tři z posledních pěti soubojů a naposledy inkasoval technické KO hned v úvodní minutě. Místo soupeře, proti kterému by mohl nastartovat vítěznou šňůru, si vybral Terminátora. Ten je pro něj stylově možná nejnepříjemnější možný oponent.

Krištofič už dříve podlehl dominantnímu wrestlingu, a to v titulové bitvě s Kinclem. V posledním kole se mu málem podařil senzační obrat, když přestřílel současného šampiona. Ani to však nezvrátilo jednoznačný bodový výsledek. „Nesmíme Piráta podcenit, protože už dříve ukázal kvality. Karlos bude muset předvést bezchybný výkon,“ vyjádřil se André Reinders, trenér Vémoly. „Myslím, že nebude problém Piráta dostat na zem, ale tam ještě není vyhráno. On je držák s velikým srdcem. Nezlomí se a bude chtít bojovat až do konce.“

Vémola bude těžit nejen ze špičkových schopností, ale zkušeností z mnoha vyostřených duelů. „Karlos by musel udělat zásadní chybu. Je to relativně jednoznačný zápas, ale s rozhodně nebezpečným soupeřem, který se nevzdá,“ soudí nakonec Reinders.

Pro bývalého interimního šampiona ze Slovenska je jediná šance udržet boj v postoji a tam soupeře ukončit. „Pirát si Karlose může zkusit držet od sebe a pořádně ho trefit, když si půjde pro strh na zem, ale ta pravděpodobnost je velmi nízká,“ myslí si Michal Martínek, bývalý šampion Oktagonu. „Za ty roky se obrovsky zlepšil. Nyní je opravdu komplexním bojovníkem. Nemyslím si ale, že dokáže dohnat Kinclovu chytrost a schopnost obrany na pletivu. Karlos přitlačí Krištofiče na klec a nahází,“ předpovídá Martínek.