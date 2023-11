Vémola má soupeře! Terminátor vs. Pirát, letitá rivalita opět ožívá

Oktagon hlásí na konec roku česko-slovenský mega fight! Karlos Vémola si před odvetou s Attilou Véghem střihne minimálně jeden další zápas. Postaví se mu v rámci turnaje Oktagon 51 známá tvář domácího MMA Samuel „Pirát“ Krištofič. Bijci tak navážou na roky trvající rivalitu, která však poslední dobou utichla. „Chci v prosinci zápasit a není moje vina, že nemají adekvátního soupeře. Měli by mi někoho dát,“ pronesl Vémola už dříve ve vyjádření pro iSport.cz. Nakonec soka našel a musí splnit domluvený váhový limit 88,5 kilogramu.

Jakmile se odsunul očekávaný duel s Véghem na příští rok, začal si Vémola shánět do prosincové O2 areny nového protivníka. Toužil po trilogii s Patrikem Kinclem, o kterou se veřejně přihlásil po svém sedmisekundovém KO na turnaji v Bratislavě v souboji s Pavolem Langerem.

Šampion střední váhy jeho výzvu nevyslyšel, jelikož si nedokázal vyjednat finanční odměnu, jakou žádal. Na Oktagonu 51 proto bude obhajovat pás proti Vlastu Čepovi.

„Když Karlos vyhrál tak rychle na knockout, už jsem to hodil z hlavy, čekal jsem, že to dají jemu, protože si to zasloužil. Nepočítal jsem s tím, ale když mi zavolali, byl jsem nadšený,“ vyjádřil se k zápasu s Kinclem Čepo.

Vémola přesto závěrečnou akci tohoto kalendářního roku nevynechá. Z nabízených možností nakonec organizace zvolila tu, která je bližší lokálnímu trhu, tedy bitvu se Slovákem Samuelem Krištofičem.

Rivalové se v kleci potkají dva dny před Silvestrem a v ujednané váze do 88,5 kilogramu. V ohrožení tak nebude Terminátorův pás pro krále polotěžké divize, jehož ztrátu by riskoval, pakliže by došlo na jiný zvažovaný střet s jedničkou váhy Stephanem Pützem.

Se slovenským Pirátem ho pojí dlouhá historie plná napětí. Vémola se o něj začal zajímat už rok a půl předtím, než z dnes již neexistující organizace XFN přesídlil pod žlutočernou značku. Tehdy Krištofič ovládl pyramidu střední váhy, získal titul šampiona Oktagon výzvy a vykazoval perfektní bilanci 9:0.

„Když si myslíte, že máte na Slovensku nejlepší střední váhy, možná by stálo za zvážení, a XFN by s tím určitě souhlasilo, kdyby se to ukázalo. Jestli se Pirát cítí jako opravdový šampion, já bych se tomu vůbec nebránil, aby si se mnou zazápasil a zjistil to,“ vypustil Vémola první vlaštovku.

Tím rozjel kolotoč verbálních výměn. Pirát Terminátora obviňoval ze lží, touhy po penězích a mediálním zájmu, poukazoval na jeho jednotvárný styl. Zároveň ovšem přiznal, že by o duel stál. Podle Vémolových slov XFN zápas plánovalo do Pardubic a vítězi nabízelo 25 tisíc euro. K tomu ovšem nikdy nedošlo.

Následně Terminátor v roce 2019 ohlásil svůj přestup. „Proti tobě nastoupím klidně i se zlomenou nohou,“ prohlašoval slovenský bijec na tiskové konferenci před turnajem Oktagon 11, kde se nepřátelé potkali tváří v tvář. „Máme tu domluvený zápas,“ slavil olomoucký rodák.

Jenže předčasně. Nenávistný příběh se měl uzavřít již před dvěma lety, kdy si oba borci konečně oficiálně domluvili termín svého střetnutí na 30. prosince. Jenže ze souboje o titul šampiona střední váhy Vémola vypadl vinou zranění ruky. Příležitosti se chopil nově příchozí Patrik Kincl, získal pás a myšlenky na střet Terminátora s Pirátem znovu zapudil.

Vyhaslá rivalita se nyní opět naplno rozhoří. Krištofič absolvoval poslední zápas v rámci střední divize proti Polákovi Robertu Bryczkovi, kde hned v úvodním kole nestačil a druhým neúspěchem v řadě znehodnotil svou bilanci na 16:6.

Nyní se bude vypořádávat s limitem 88,5 kilogramu, což by v jeho případě neměl být výrazný problém. Mnohem zajímavější bude sledovat, jak se s hubnutím a dvouměsíční přípravou srovná Vémola, jenž v říjnu obhájil pás šampiona polotěžké divize a připsal si 36. vítězství profesionální kariéry. K tomu počítá sedm proher.

Po svém nedávném úspěchu se osmatřicetiletý veterán dočkal i výzvy od elitního zástupce těžké váhy Viktora Pešty. Ten v Oktagonu naposledy působil před dvěma lety, než přestoupil do PFL a později také do KSW, kde v září slavil premiérové vítězství.

V úterý, kdy Oktagon oznámil, že Vémola bude součástí pražského turnaje, přispěchal Pešta na sociálních sítích s vlastní reakcí. „Dva týdny před tím mám zápas, nicméně pokud by to bylo v těžký váze, tak bych do toho i tak klidně šel. Karel říkal, že chce velký zápasy a ukončit kariéru jako double champ, ne? Tak jaká bude výmluva tentokrát?“ napsal pod příspěvek na Instagramu.

„Je to blázen. Asi zapomněl, že má smlouvu v jiné organizaci. A taky na to, že mu v posledním titulovém zápase v Oktagonu můj tréninkový parťák Míša Martínek rozpůlil lebku. Po dvou prohrách v PFL určitě Oktagon celý žhavý nečeká, aby mu naskočil do tituláku,“ zareagoval Vémola, jehož se v komentářích zastal i v Česku trénující Uzbek a zápasník UFC Machmud Muradov.