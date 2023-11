Oktagon poprvé v Anglii: dva škrtnuté taháky i smutné finále. Polívka uspěl

Premiéra Oktagonu v Anglii nedopadla úplně podle plánu. Turnaj v Manchesteru přišel o nejočekávanější duely a titulovou bitvu rozhodlo nepříjemné zranění. Prvním šampionem nejlehčí divize se stal Američan Elias Garcia. Ten porazil Aarona Abyho úderem, který mu roztrhl obočí.

Inspirující příběh velšského bijce končí hořkou porážkou v titulovém boji. Aaron Aby, kterého ani pokročilé stádium rakoviny nezastavilo na cestě za snem, ztratil nejdůležitější zápas kariéry kvůli rozsáhlé tržné ráně. Do souboje s veteránem UFC Garciou nastoupil jako outsider, ale hned v úvodní pětistovce všechny zaskočil. Přestože získal dvě kola na svou stranu, rozhodnutí doktora přiřklo vítězství soupeři. Bezprostředně po vyhlášení verdiktu si Velšan řekl o odvetný duel.

Ostrý nástup a rychlý konec. Vycházející britská hvězda Akonne Wanliss vletěla do souboje s Jakubem Bahníkem ve vysokém tempu. Atraktivní přestřelku dvou postojářů však rychle zhatilo nepovolené naskočené koleno do rozkroku českého bojovníka. Ten pro přílišnou bolest nedokázal pokračovat a zápas tak skončil už v pětadvacáté sekundě bez výsledku.

Vyhrocená rivalita Shema Rocka a Jaroslava Pokorného se ani nestačila přenést do klece. Kontroverzní irský zápasník způsobil fiasko už den před turnajem. Nedokázal udržet nervy na uzdě a při oficiálním vážení kopl rivala Pokorného do žeber, čímž ho vyřadil z boje. Rock si tak znepřátelil fanoušky a nadělal problémy u vedení organizace, která do promování duelu nainvestovala nemalé finance. Zášť mezi problémovým Irem a českým policistou se tak možná přesune do pražské O2 Arény na poslední představení Oktagonu v letošním roce.

Kromě Bahníka se tak představil už jen jeden český zástupce - Zdeněk Polívka. Čtyřiadvacetiletý bojovník, jehož partnerkou je Lucie Vondráčková, si poradil s domácím Lee Chadwickem na body. Polívka tak odčinil červnovou porážku s Hojatem Khajevandem z německého Oberhausenu.

V Manchesteru zazářil teprve třiadvacetiletý George Staines, když zvítězil v ostře sledovaném finálovém duelu reality show Oktagon Výzva. Během natáčení série zažil výroky hraničící se šikanou od soupeře Denise Frimponga, který do klece vstupoval s velkým sebevědomím. To mu rychle vzal mladý Angličan bezchybným dominantním výkonem. Staines opakovaně přenášel boj na zem, kde irského rivala zavaloval salvami úderů a nakonec ukončil na škrcení.

I když první turnaj ve Velké Británii nevyprodal manchesterskou arénu, přinesl dle slov majitelů organizace Ondřeje Novotného a Pavola Nerudy mnoho lekcí. Oktagon na ostrovní expanzi naváže už 27. ledna v Newcastlu.