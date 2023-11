Nejlepší Procházka vs. Pěsti z kamene. Insideři varují, plusem nečitelnost

Dlouho očekávaný comeback nejlepšího českého bojovníka proběhne v New Yorku. V hlavním zápase turnaje UFC 295 se Jiří Procházka postaví brazilskému finišerovi Alexi Pereirovi. Ten dlouhé roky dominoval světu kickboxingu a jeho přechod do MMA předčil všechna očekávání, když v osmém profi duelu získal světový pás střední váhy. V sobotu 11. listopadu zkusí přemoct samuraje, aby získal trofej polotěžké divize.

Cestu Jiřího Procházky k šampionátu UFC provázela expresní ukončení i mezinárodní triumfy. Ještě před vstupem do nejprestižnější organizace světa získal titul v Česku i Japonsku. Do mladé KO mašiny vkládaly od začátků naděje i největší osobnosti domácího MMA.

„Tušil jsem, že to dotáhne daleko. Že nastoupí v hlavním zápase v Madison Square Garden v titulové bitvě UFC ale čekal opravdu jen málokdo,“ přiznává André Reinders, jeden z nejúspěšnějších trenérů v zemi.

Procházka přitahoval pozornost nejen výhrami, ale hlavně neortodoxním stylem, který dodnes fascinuje nejen fanoušky, ale i experty. „Jirka je v dobrém slova smyslu blázen,“ směje se Reinders. „On bojem žije. Podřizuje mu úplně všechno. Dělá všechno pro to, aby byl nejlepší. Ne pro ostatní, ale pro sebe. Chce si být jistý svým mistrovstvím a vyladěnou technikou.“

Přestože Procházka víc než sedm let nepoznal hořkost porážky a v UFC se během tří zápasů stal panovníkem divize, je mnohdy svým nejpřísnějším kritikem a před nadcházejícím bojem avizuje velká zlepšení.

„S každým dalším soubojem přichází pokrok. Ano, vidíme v jeho výkonech i díry, ale on je tím prvním, kdo je rozpozná a následně na nich zodpovědně pracuje,“ vypráví Reinders. „Věřím, že nyní uvidíme nejlepší verzi Jirky Procházky.“

Každý úder je brutální a přesný

V kleci se mu postaví někdejší fenomén postojových disciplín z Brazílie. Několikrát získal nejcennější tituly v kickboxu. „Pereira má za sebou bohatou historii v Glory, kde byl šampionem. Dokázal si upravit bojový styl při přechodu do MMA a jak vidíme, skvěle mu to funguje. Rozhodně patří mezi nejkvalitnější postojáře světa,“ hodnotí Michal Martínek, přední evropský bijec v těžké váze.

Roky zkušeností s kickboxem se v kombinaci s tréninkem pod vedením legendárního Glovera Teixeiry staly výraznou výhodou. Během tří aktivních let MMA získal šest vítězství včetně toho nad šampionem Adesanyou.

Podobnou změnou prošel i Daniel Škvor, který také působil v Glory a nyní se poměřuje s evropskou špičkou pod pravidly MMA. „Malé rukavice vám hodně zavřou kickboxerskou hru. Obrana a práce se vzdáleností je v MMA hodně odlišná. Ve výsledku vám při přechodu zůstane ‚jen‘ agresivita, kondice a tvrdost,“ vypráví Škvor. „Alex má proti mně ale diametrálně rozdílné tréninkové podmínky. Navíc pod vedením Teixeiry možná trénuje boj na zemi víc než Jirka,“ dodává.

Desítky KO napříč disciplínami u expertů vyvolávají obavy. „Bojím se Pereirova strikingu. Už v kickboxu vypínal soupeře jednou ranou ve velkých rukavicích,“ varuje Škvor a dodává: „Pereira je v nejlepších letech a životní formě. Je striktní postojář. Jirka se rád přestřeluje. Viděli jsme, že ve všech zápasech v UFC nakoupil a byl i otřesený. Pereira je na nohou o úroveň lepší než kdokoli z předešlých Jirkových soupeřů a to jak technicky, tak tvrdostí. Každý jeho úder je brutální a přesný.“

Procházka vs. Teixeira: Neskutečný obrat a uškrcení brazilské legendy! Video se připravuje ...

Procházka, který má sám na kontě pětadvacet knockoutů, ovšem disponuje zbraněmi proti Brazilcově ofenzivě. „Jestli se Pereirovi povede jím otřást, hrozí, že nepovolí, zakousne se a půjde po finiši. Může si tím ale naběhnout, protože málokdo je tak nevyzpytatelný jako Jirka,“ soudí Škvor.

Zvítězí Procházkova nečitelnost?

Velkým otazníkem duelu šampionů bude i to, zda se boj přesune na zem. „Ve chvíli, kdy bude Jirka otřesený, zkrátí vzdálenost a možná dokonce přesune boj na zem. To by mu možná uvolnilo cestu i v přestřelkách,“ myslí si Reinders. „Pokud by si Alex byl vědom, že Jirka bude zkoušet strhy na zem, jeho koncentrovanost na obranu proti úderům bude menší. Svěřencům, kteří mají komplexní škálu technik, vždy říkám, ať střídají postoj s wrestlingem. Strach z takedownu soupeře vždy odkrývá,“ vysvětluje zkušený trenér.

Procházka sám upozorňoval na rozvoj komplexnosti, kterou dřív zanedbával a víc se věnoval postoji. Znatelný progres však ukázal už v posledním představení s elitním zemařem. „Jirka zápasí intuitivně. Jeho největší silou je schopnost neustále být v přítomném okamžiku, kdy dokáže vždy dobře a pohotově zareagovat na bojovou situaci. To jsme viděli i s Teixeirou, kde dokázal vstávat z nepříjemných pozic. I když na první pohled jedná technicky špatně, on cítí prostor a skvěle ho využije.“

Český samuraj by měl těžit z násobně větších zkušeností na poli MMA. Naopak Pereira bude hrozit KO úderem v každé sekundě boje. „Být Pereirou, postupuji skrze brutální tlak. Musí se zakousnout a jít s údery dopředu,“ myslí si Škvor. „Nevsadil bych prachy na Jirku. Kdyby přede mě někdo položil sto tisíc, nevsadil bych. Vidím to padesát pět ku čtyřiceti pěti pro Alexe, i když je jasné, komu výhru přeju.“

Známý trenér s bývalým šampionem Oktagonu jsou však optimističtější. „Věřím, že si Jirka prosadí svou nečitelnost, komplexnost a najde cestu, jak ukončit Pereiru před limitem,“ tipuje Reinders. „Pereira se pokusí zkrátit vzdálenost a Jirka se ožene nějakým tvrdým úderem. Ať už zadním direktem, nebo naskočeným kolenem,“ předpovídá Martínek.

Všichni experti se na závěr shodli nad výrokem trenéra Reinderse: „Nejpravděpodobnější scénář je KO z jedné nebo druhé strany.“