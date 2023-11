Vémola o loučení: Porazit Attilu, před tím jeho studenta. Dál nevidím výzvy

Mise míří do finále. V pátek 29. prosince se Karlos Vémola rozloučí s pražskou O2 arenou. Na Oktagonu 51 se postaví někdejšímu rivalovi Samuelu „Pirátu“ Krištofičovi, který do boje nastoupí pod vedením slovenské hvězdy Attily Végha. „Já chci Attilu v odvetě porazit. Nemůžu sám sebe přesvědčovat, že to dokážu, pokud nestačím na jeho studenta,“ prohlásil nejznámější český MMA zápasník.

Střet s Pirátem jako příprava na Nemesis. Karlos Vémola se chystá dát bojovým sportům sbohem, ještě před derniérou ale chce uzavřít další rivalitu. V O2 areně se postaví bývalému šampionovi Oktagonu Samuelu Krištofičovi. Terminátor si s Pirátem dříve vyměňoval nadávky i výzvy na sociálních sítích. Před bojem dostali bojovníci možnost vyříkat si spor před kamerami Oktagonu a vše proběhlo fér.

Dříve jste se s Krištofičem ostře přestřelovali, nyní je klid. Překvapilo vás to?

„Nepřekvapilo. Ono už se toho mezi námi za poslední roky namluvilo tolik… Jsem spíš zvědavý, co Pirát řekne po zápase. Ani jeden nepatříme mezi bojovníky, kteří by se řečmi soupeřů nechali vykolejit. Myslím, že právě to je jeho nejsilnější stránka. Nerozhodí ho samotný souboj, ani nic z toho, co řeknu.“

Zdá se, že vzájemná zášť s ubíhajícími roky opadla.

„Asi ano. Oktagon ji opět odstartoval tím, že mi promítnul všechny věci, které o mně předtím Pirát prohlašoval. On sám si možná za ty roky uvědomil, že něčemu z toho ani nevěří. Ještě pořád zpochybňoval moje rezavé lokty nebo KO z posledního zápasu. Uvidíme, co bude říkat po boji.“

Co za výroky vás naštvaly nejvíce?

„V poslední debatě mě nenaštval ničím. Když zavzpomínám na to, co prohlašoval v minulosti, byly to kecy do větru: klamár (lhář), rezavý radiátor a podobně. Zkrátka řeči o ničem.