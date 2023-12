OKTAGON 50 ONLINE: Vémola reaguje na výzvu! Xavier za ním skočil

Oktagon se vrací do Česka a také do Ostravy. Navíc ve velkém stylu! V sobotu od 18 hodin vstupuje do akce rovnou 20 zápasníků, galavečer Oktagon 50 vrcholí dvěma titulovými zápasy. V lehké váze si odvetu o pás střihnou prvotřídní Slováci Ronald Paradeiser a Ivan Buchinger. Král pérové divize pak vzejde ze souboje Losene Keita vs. Niko Samsonidse. Bojují také české hvězdy Vladimír Lengál a Matěj Peňáz, ale i další krajané. V pátek oznámili promotéři novinky pro příští rok včetně odveta Vémola vs. Végh. Sledujte všechny události spojené s touto akcí ONLINE na iSport.cz.