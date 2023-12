Plány Oktagonu: revoluce, rekord i miliony. Bude v něm jen jeden král?

Dříve ryze česko-slovenská organizace Oktagon roste před očima. Největší tuzemská bojová značka po dřívější expanzi do Německa letos zapíchla černožlutou vlaječku také v Anglii. Její plány jsou však mnohem dalekosáhlejší, nabitý bude už příští rok. O dalším směřování Oktagonu v pátek od 16.30 pohovoří promotéři Ondřej Novotný a Pavol Neruda na tradiční tiskové konferenci Time v Ostravě . Podle informací iSport.cz chystají velké kroky. Na co se fanoušci mohou těšit?

Právě Terminátor se řadí mezi favority na solidní umístění, z Čechů může prorazit také šampion střední váhy Patrik Kincl nebo elitní člen velterové kategorie David Kozma. Prvenství by jim ovšem patřit nemělo. Na to si dělá zálusk například Losene Keita, někdejší dvojnásobný šampion, který dosud prohrál jediný zápas, navíc vinou zranění.

Očekávaná novinka, jejíž reálná podoba se zřejmě teprve rodí v hlavách promotérů. Ondřej Novotný se o ní sice zmínil už na začátku letošního roku, avšak v hlavní části nadcházející konference Time by ji dle dostupných informací oficiálně prozradit neměl. O co půjde? Organizace by ráda zveřejňovala, jakým způsobem rozhodčí bodují jednotlivá kola, s největší pravděpodobností přímo v průběhu zápasu. Dosud tyto informace byly dostupné pouze novinářům, navíc až po konci jednotlivých duelů a na vyžádání.

Fotbalový stadion

Velkolepá kulisa a s ní spojená rozlučka Karlose Vémoly. „Rýsuje se to, protože jsem to několikrát naznačil. Je to dlouhodobě můj sen a Ondra Novotný si myslí, že jsme v Česko-Slovensku ve stádiu, kdy by se to dalo splnit. Ale zatím to ještě není potvrzeno,“ prozradil Terminátor před úspěšnou obhajobou proti Pavolu Langerovi v Bratislavě. Právě hlavní město Slovenska a tamní Tehelné pole je jednou z horkých variant, kde by se revoluční turnaj s rekordní návštěvností mohl uskutečnit. Šlo by tak o náhradu za letos zrušený projekt pod širým nebem na Štvanici.

Další favorizovanou lokací je pak slávistický Eden v Praze. „Ten je bezpochyby v Čechách tím nejmodernějším stadionem, o tom se nemusíme vůbec bavit, ale není jedinou možností. Chceme takový turnaj udělat, to není žádné tajemství. Je pořád v úvahách, už dlouhodobě,“ potvrdil dříve Novotný. S megalomanskou akcí se ovšem pojí i nemalá rizika. Oktagon by musel nashromáždit nejžhavější tuzemské hvězdy a všechny je vypustit do boje během jediného večera. Neutrpí tím kvalita dalších turnajů? Organizace jich chce v příštím roce podniknout až šestnáct.