Zranění Kincla! Šampion odpadává z titulového boje. Čepo bral vše

Pohroma před událostí roku. Turnaj Oktagon 51 přišel o titulovou bitvu, která měla akci vévodit. Šampion střední váhy Patrik Kincl se zranil a do souboje s Vlastem Čepem nenastoupí. Král Oktagonu si necelé dva týdny před bitvou zlomil očnici, operace není potřeba. Slovák přesto o pás zabojuje, a to s polským šampionem Piotrem Wawrzyniakem. „Jdeme dál, sestřelíme jiného soupeře,“ hlásí pro iSport.cz Čepův manažer Marián Jakubík.

Finále roku ztratilo největší tahák. Patrik Kincl se zranil a 29. prosince se v pražské O2 areně neukáže. Oktagon 51 tak přišel o obhajobu nejlepšího bojovníka napříč divizemi. Titul je však stále ve hře. Vlasto Čepo se střetne s nově příchozím Polákem Piotrem Wawrzyniakem. Do záře reflektorů hlavního zápasu večera se nyní posune vyvrcholení pyramidy Tipsport Gamechanger, v níž se střetnou bijci z evropské špičky Bojan Veličkovič a Andreas Michailidis.

Šampion Kincl přišel o obhajobu jednou ranou. Necelé dva týdny před bojem utrpěl zlomeninu očnice. Operaci se prý vyhne, ale čeká ho klidový režim. Plné zahojení odhaduje na šest týdnů. Dobrou zprávou alespoň je, že se zranění netýká kloubů nebo vazů a bijec nebude vyřazen na několik měsíců. Možná tak českou jedničku uvidíme zpět už v první polovině příštího roku.

Tým slovenského vyzyvatele se novinou o odstoupení nenechal rozhodit. „V životě i ve sportu se takové věci běžně stávají. Patrikovi přejeme brzké uzdravení, ať je co nejrychleji zpátky. Budeme čekat na další šanci o titul s ním, nic tragického se nestalo. My jdeme dál, sestřelíme jiného soupeře,“ vyjádřil se Marián Jakubík, Čepův manažer.

Náhradu za Kincla vedení organizace řešilo od pátku, kdy byl doktory vynesen nepříjemný verdikt. Slovenský „El Chapo“ odstoupení nezvažoval a přijal všechny čtyři nabídky na nového protivníka. V Praze se tak utká alespoň o pás dočasného šampiona, který znamená nejen prestiž, ale i jistou vstupenku do zápasu s Kinclem.

Ovládnout O2 Arénu ovšem chce i debutant Wawrzyniak. Ten doposud panoval v polské organizaci Babilon MMA a ve světovém žebříčku stojí na 138. místě, tedy o pětapadesát příček výš než Čepo.

„Těžko říct, ale můj čistě subjektivní názor je, že se šance na naše vítězství trošičku zvedla. V evropských organizacích není moc bojovníků lepších než Kincl, takže cokoliv by přišlo místo něj, by bylo slabší. Ale Poláka určitě nepodceňuji, jen odpovídám, že je hratelnější,“ zhodnotil nového vyzyvatele Jakubík.

Čepova příprava na Kincla každopádně nepřijde vniveč. Polák má komplexní schopnosti, dobře a plynule v kleci kombinuje tvrdý striking s přechody na zem, kde naštěstí pro Čepa nehrozí submisemi a spíše pozice kontroluje nebo využívá pro dobíjení. Z jedenácti výher sedm ukončil na KO, přičemž si nepřipsal ani jedno škrcení či páku. To by mohlo hrát do karet slovenskému bijci, jehož největší slabinou je právě boj na zemi.

Zklamání ze zrušeného mega zápasu teď musí hodit za hlavu, stejně jako to v minulosti už několikrát provedl v případě očekávaného střetu s Matějem Peňázem. „Když tři měsíce podřídíte všechno soupeři, máte nastudované jeho výkony z každého zápasu za posledních pět šest let a najednou čtrnáct dní předem přijde taková zpráva… Samozřejmě to člověka rozhodí. Ale už je nový soupeř, jdeme o dočasný titul,“ shrnul dění Jakubík.