Vémola po porážce promluvil o konci: Jestli si chci zachránit reputaci...

„Možná je na čase si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu čas nezastavíš. Nechávám mladý kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy nestalo. Tím samozřejmě nechci upírat výkon Pirátovi, který se na rozdíl od jiných zápasu se mnou nelekl. Dal si do hlavy, že mě v prvním kole knockoutuje, až se mu to povedlo. Velká gratulace a respekt tomu, že nastoupil a předvedl takový výkon,“ pochválil poražený bijec svého soupeře.

„Pro mě to znamená asi jen jedno – takhle jsem se s O2 arenou rozloučit nechtěl. Jsem přes třicet let v kombatových sportech a nechci tu cestu skončit dvěma prohrama. Bohužel lidi si nepamatují, co jste dělali, ale jak jste skončili,“ měl Vémola jasno.

Nejraději by se prý už dnes někam zavřel a začal se tvrdě připravovat na červen, kdy ho v Edenu čeká duel s Attilou Véghem. Prý poslední... „Čas běží, věk letí a poslední boj chci rozhodně vyhrát. Jestli svou reputaci a kariéru chci zachránit, tak v červnu vyhraju,“ dodal zápasník.

Zda to ale bude opravdu jeho tečka za kariérou, není tak jisté. Už po zápase s Patrikem Kinclem Vémola hlásil, že s koncem roku skončí i on, navíc se ho bude snažit udržet i Oktagon, pro který je stále jednou z nejvýraznějších tváří.

„Děkuju všem, kteří i přes prohru zůstáváte se mnou. Mám půl roku na to, abych se připravil a zakončil kariéru se vztyčenou hlavou,“ uzavřel každopádně svůj vzkaz Vémola.