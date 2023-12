Největší šok na Vémolův účet. Šel na to blbě. Byl nemocný, prozradil promotér

Největší překvapení v historii domácího MMA. Outsider Samuel Krištofič sestřelil Karlose Vémolu brutálním KO po minutě a osmačtyřiceti sekundách úvodního kola. Takřka vyprodaná O2 arena propukla v šílenství. Zatímco Pirát oslavoval životní triumf, Terminátor ležel v bezvědomí uprostřed klece. „Karlos byl nemocný. Nevím, jestli to mělo na zápas nějaký vliv. V posledních dnech bral spoustu prášků, vitamín C a podobně,“ prozradil Pavol Neruda, spolumajitel Oktagonu.

Příběh šílenější než z Hollywoodského filmu. Outsider, kterému věřil jen málokdo, knockoutoval v O2 areně domácího šampiona po méně než dvou minutách prvního dějství. Během toho co se Samuel Krištofič těšil z největšího vítězství kariéry, Karlos Vémola stále ležel v bezvědomí uprostřed klece. Po podání ruky se soupeřem Terminátor opustil klec a záhy poté i halu. Z průběhu boje si prý pamatuje jen málo, vyjádření nabídne dnes.

Vémolovo loučení s pražskou O2 arénou bylo hořkým deja vu. Právě zde před čtyřmi lety utrpěl drtivou prohru s Attilou Véghem v „Zápase století“. Slovenský bijec tehdy srazil Terminátora za dvě minuty a sedm sekund první kola. V úvodní pětiminutovce nyní finišoval i Véghův svěřenec Krištofič, když po minutě a čtyřiceti osmi sekundách zasadil tvrdou kombinaci předního a zadního úderu.

Český bijec sliboval dominanci a škrcení v prvním kole. Nezvládl však přenést boj na zem. „Myslím, že na to šel Karlos blbě. Zbytečně hrál Pirátovu hru a já už cítil, že to pro něj nedopadne dobře,“ reaguje Pavol Neruda, spolumajitel Oktagonu. „Podle mě se průběh zcela zlomil, když se Karlos pokusil o takedown a neuspěl. Snažil se o přesun boje na zem vícekrát, ale vůbec se mu to nedařilo. V moment, kdy souboj jde zcela mimo vaše plány, smrdí to průserem,“ soudí promotér.

Po nevydařených pokusech o strh na zem se Vémola pustil do divoké přestřelky. Ta se mu stala osudnou. Krištofič disciplinovaně držel těžiště nízko, díky čemuž pohotově reagoval na všechny nástupy do strhů na zem. „Nechtěl se mnou boxovat. Já jsem ho do té pozice postavil tím, že jsem neustupoval. Spíš jsem bagroval, zůstával jsem před ním. Kdybych utíkal, ponoří se a dostane mě na zem. Musel se dostat do mlýnku,“ vysvětluje Krištofič, který nakonec v přebíjení rychle kontroval dvěma přímými údery, které Terminátora vypnuly ještě v postoji. Na zem dopadlo pouze bezvládné tělo. Publikem se rozlehl obrovský aplaus plný překvapení a euforie, zatímco Vémolu probouzel tým zdravotníků s připravenými nosítky.

Český šampion uznal respekt soupeři, podal mu ruku a po vyhlášení výsledku odešel z klece za potlesku fanoušků. Brutální KO a hořkost porážky jím natolik otřásli, že vynechal i tiskovou konferenci. „Myslím, že bude prohru s Pirátem snášet lépe než tu s Attilou, i když velmi těžko. Je extrémně soutěživý, nenávidí porážky. Dostat se přes KO před tolika lidmi, když si skutečně hodně věřil...“ vypráví Neruda. „Přenese se přes to. Je dobré, když máte nový cíl a tím je pro něj Attila Végh, takže má stále důvod vstát z postele, otřást se a pokračovat,“ věří spolumajitel organizace.

Skvělá forma, domluvená váha, zkušenosti a podpora domácích fanoušků – to vše stálo na straně Vémoly. Přesto v zápase nedokázal prosadit svůj styl a nakonec utrpěl zdrcující KO. Dopad na výkon však mohla mít jedna dosud neznámá skutečnost. „Karlos byl nemocný. Nevím, jestli to mělo na zápas nějaký vliv. V posledních dnech bral spoustu prášků, vitamín C a podobně,“ prozrazuje Neruda po turnaji.

Následující měsíce budou pro Vémolu klíčové. Nejen, že se bude muset srovnat s porážkou v O2 areně psychicky, ale také ho čeká nucená pauza nebo při nejmenším alespoň omezení plného kontaktu na tréninkách. Právě po KO je mozek nejnáchylnější na častější opětovné ztráty vědomí po úderech. Šest měsíců je bez pochyby dostatečná doba na to, aby se Terminátor vrátil bez vážnějších dopadů včerejšího knockoutu. Zdraví, fyzickou i psychickou formu musí nyní směřovat k 8. červnu, prvnímu českému MMA turnaji na fotbalovém stadionu, kde nastoupí v hlavním zápase.