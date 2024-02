Rvačka organizací o Kincla, námluvy začaly. Šampion o volbě: Rozhodne...

V červnu mu vyprší kontrakt v Oktagonu. Elitní bojovník Patrik Kincl může mít před sebou poslední duel pod žlutočernou vlajkou. Za deset dní ho v Ostravě čeká v bitvě šampionů prozatímní držitel titulu střední váhy Piotr Wawrzyniak. K jeho krajanům by pak jednička napříč vahami mohla přeběhnout, hlásí se o ni KSW. „Končí mi smlouva a jsem v ideální pozici. Budu si nejspíš vybírat mezi skvělými nabídkami,“ říká Kincl pro web iSport.cz a deník Sport.

Zažil už obě strany barikády. Patrik Kincl si v KSW na přelomu let 2020 a 2021 odbouchal tři zápasy, následně přestoupil do Oktagonu, kde ho na začátku března čeká čtvrtá bitva. Co bude po ní? Otázka za milion, na kterou veterán domácí scény brzy musí začít hledat odpověď.

Signály z KSW nejde neslyšet. Minulý víkend uspořádal polský gigant svůj třetí turnaj na české půdě, ihned po něm se ohledně Kincla vyjádřil ředitel organizace Wojslaw Rysiewski. Jasně naznačil zájem. „Až nás jeho manažer informuje, že je volný, učiníme mu nabídku,“ potvrdil.

Oktagon chce pochopitelně vábení z KSW přebít, nebude to ovšem snadný cíl. Jednou z rovin jsou finanční podmínky, tou další ovšem osobní ambice Kincla, který se chtě nechtě chýlí k závěru své kariéry. Zranění přibývají, studnice prvotřídních výkonů se jednou vyčerpá. Naposledy ho z obhajoby proti Vlastu Čepovi odstavila zlomenina očnice.

„Samozřejmě mám vzadu v hlavě jako nedokončený projekt neúspěšnou