Kincl uškrtil Poláka, teď bude řešit co dál. Mám nějaký plán, říká Novotný

Král Oktagonu obhájil trůn střední váhy v dramatickém klání s Polákem. Patrik Kincl se v sobotu vrátil do klece po deseti měsících, aby se na Oktagonu 54 v Ostravě střetl s prozatímním držitelem pásu Piotrem Wawrzyniakem. Ten dostal Inspektora hned několikrát do problému. Čtyřiatřicetiletý Čech za hlasité podpory fanoušků nakonec potvrdil roli favorita, když soupeře ukončil na škrcení. Už v příštím týdnu zahájí jednání s organizací o případném prodloužení smlouvy. „Je fér, abychom to rozsekli, co nejdřív,“ souhlasí bijec s promotérem Ondřejem Novotným, který se chce dohodnout do konce března.

Ostravský triumf rozhýbe jednání o nejbližší budoucnosti českého šampiona. Nabídky dostane od dvou největších evropských organizací. Vedle domácího Oktagonu o Kincla velký zájem projevuje i polské KSW. Rozhodnout může místo na očekávaném turnaji v Edenu i možnost bojovat v příštím ročníku Tipsport Gamechangeru, který se může odehrát ve střední váze. „Teď nechám Patrika pár dní vydýchat, pak začneme jednat. Mám nějaký plán, který mu teprve představím, a poté už to bude na něm. Do konce března bychom chtěli mít jasno,“ vyjádřil se Novotný, spolumajitel Oktagonu.

„To platí i za mě. Je fér, abychom to rozsekli, co nejdřív,“ navázal Kincl na slova promotéra. „Nechceme vás nijak cíleně napínat. Jde o budoucnost mou i Oktagonu. Plánujeme to rozhodnout co nejdříve a ke spokojenosti všech,“ pokračoval Inspektor a naznačil, kdy a kde vstoupí příště do klece. „V minulém roce jsem měl jen jeden zápas, takže si to chci vynahradit a zápasit co nejdříve. Eden je na mušce pro úplně všechny bojovníky Oktagonu. Je ve hře.“

Jaké jsou šampionovi priority v rozhodování o příštích letech kariéry? „Pro mě peníze nejsou prioritou, chci se sportem bavit tak, aby mi to dávalo smysl. Vždy bylo mým cílem zápasit s top bojovníky, kteří mě vyhecují k nejlepším výkonům,“ vyprávěl Kincl. „Samozřejmě, že mi záleží na penězích. Chci dělat MMA na určité úrovni a zároveň bych byl nerad, aby tím trpěla rodina. Nechci, aby se mi stalo, že malé (dceři) nemůžu koupit pleny, protože zrovna potřebuju nové rukavice.“

Komplikace s trenéry i zraněním

Výhru nad Polákem může brát jako tečku za osobními problémy. Po dotaženém škrcení, které duel rozhodlo ve třetím kole, šampion nevyskočil na břevno ani nijak hlasitě nebouřil oslavami. Místo toho dlouhé chvíle mlčky oddychoval na kolenou. „Hlavou se mi honila spousta věcí. Nakonec tato příprava pro mě nebyla úplně jednoduchá,“ přiznal na tiskové konferenci. „Nechci to tu moc rozebírat, protože už jsem dost starý na to, abych pak četl zprávy typu: Kincl zase na tiskovce brečel. Období před zápasem nebylo vůbec lehké, takže jsem pak pociťoval, že ze mě konečně všechno spadlo.“

Přestože si chtěl šampion nechat vyjádření o osobních problémech až na své sociální sítě, jeden dílek nepříjemné skládačky odhalil. „V mém rohu nebyla klasická trenérská sestava. Jeden kouč musel odletět řešit rodinné problémy do Austrálie a druhý mi ráno psal, že se celou noc trápil s horečkami,“ odhalil Kincl, kterému byl nakonec v rohu i jeho svěřenec a UFC bojovník David Dvořák.

Do souboje proti KO mašině navíc nastupoval jen dva měsíce po vážném zranění očnice, které se mu dosud plně nezahojilo. „Bylo to složité. Asi jste si mohli všimnout, že jsem uhýbal úderům s velkou opatrností, což jsem si odnesl z tréninku. Nebál jsem se, že v zápase chytnu úder na zraněnou očnici. Zkrátka jsem to nechtěl posrat v přípravě, dostat bombu a muset odstoupit čtrnáct dní před turnajem,“ shrnul Kincl a promluvil o možném riziku: „Uvědomoval jsem si, že musím být zodpovědný. Pokud chci dál zápasit, nemůžu si dovolit chytnout od soupeře granát, jít na operaci a zas být rok mimo.“

„Když počítám všechny klacky, které mi lítaly pod nohy, dnešní skalp patří mezi nejcennější. Bude to patřit mezi nejpamátnější momenty kariéry, právě protože jsem si musel hrábnout. Obhajoba s (Alexem) Lohorém byla moc jednoduchá,“ usmíval se šampion po čtvrté titulové výhře v Oktagonu.

Právě v momentech velké krize, kdy se Kincl bránil neúprosným salvám Polákových střel, otřásala se aréna pod jednotným skandováním: Patrik! Patrik! „Čekal jsem, že tu bude fandit pořádný kotel, ale až takový bordel jsem nečekal. Mluvím o tom a dostávám husinu,“ reagoval král Oktagonu na bouřlivou atmosféru.

Ani skvěle postavené zápasy ale nedokázaly ostravskou halu naplnit. „Nechápu, že nebyly tribuny plné. Sportovně to byla nejlepší karta Oktagonu, která tu kdy byla. Je potřeba do lidí dostat, že mohou chodit i na čistě sportovní akce a ne jen vyhlížet, až bude na turnaji startovat nějaký oblíbený Čech nebo Slovák,“ uzavřel Kincl výtkou.