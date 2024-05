Vémola spojil síly s Peňázem. Kouč: Netroufám si tvrdit, že jde o loučení

Duo z elitní české stáje se připravuje na misi v Edenu. Sobota 8. června bude pro jednoho loučením, pro druhého šancí na začátek vlády domácímu MMA. Lépe se jim kalendář sejít nemohl. Zatímco postojář Matěj Peňáz tříbí obranu proti strhům na zem z arzenálu Patrika Kincla, zápasník Karlos Vémola v tréninku hledá cestu k pokoření Attily Végha, který ho před bezmála pěti lety knockoutoval.

Do boje o pás Oktagonu oba nastoupí pod taktovkou kouče Andrého Reinderse. „Oba jsou technicky, kondičně i silově připraveni. V této fázi období před turnajem přišel čas na tvrdé sparingy a vychytávání detailů,“ poodkrývá dění v tělocvičně. „Oba jsou naprostí profíci, kteří vědí, co od společných kol chtějí. Po tréninku si sednou a navzájem si zhodnotí, co fungovalo, kde viděli chyby a čím by se měli prosadit více,“ vypráví Reinders.

Vémola přijal změnu

Loni Vémola nastoupil do dvou vyhrocených duelů, triumf nad rivalem si však ani jednou nepřipsal. Před finálním dějstvím kariéry tak osvěžil úzký tým a nechal si „sáhnout“ do tréninku jeho pověstné síly.

„Karlosovi jsem už delší dobu říkal, že by měl silovou přípravu změnit, ale občas musí člověk dojít k prozření sám, aby byl ochoten přijmout změnu. Po poslední porážce si uvědomil, že i v této části tréninkového kempu, kdy si přijde silný, může něco zlepšit,“ líčí Reinders. „Projevilo se to. Je silnější než v předchozích zápasech, což může být zvlášť s jeho stylem boje rozhodující.“

V posledním zápase s Véghem si svou pověstnou zem neprosadil. Soupeř odmítl všechny pokusy o strh na zem a po dvou minutách zasadil KO. Celou dobu pak bojoval ve střehu, který předtím nikdy neukázal. „Počítáme s tím, že bude zase přecházet z levého do pravého postoje a naopak. Připravujeme se na obě varianty,“ avizuje Reinders.

Připravit Vémolu na boj proti levákovi může právě Peňáz. Právě s obráceným postojem se prosadil v nejprestižnější kickboxerské organizaci Glory.

Terminátor se vrací do divize, kde sbíral v Oktagonu nejcennější skalpy. „Bojovník si může stokrát myslet, že skvěle po shazování doplnil váhu. Každé kilo, které před zápasem zhubnete, se ale nakonec podepíše na výkonu,“ soudí kouč. „Viděli jsme to i v UFC. Bijci se často zlepší, když přejdou do vyšší kategorie.“

A bude to skutečně velké loučení? „Já si netroufám tvrdit, že je to poslední Karlosův přípravný kemp, může a nemusí. U něj nikdy na sto procent nevíte,“ usmívá se Reinders.

Outsider před bojem o trůn

V ringových disciplínách se probojoval mezi absolutní světovou špičku. Nyní se snaží o totéž i v MMA. Aby mohl vstoupit na práh elitní organizace UFC, musí nejdříve zvládnout velkou zkoušku v podobě nejlepšího šampiona napříč divizemi Oktagonu. „Je mentálně velice silný. Ví, s jakým záměrem do klece jde. I když je podceňován ze strany veřejnosti i sázkovek, připravuje se na boj s naprostým přesvědčením ve vítězství,“ tvrdí Reinders.

Patrik Kincl v kleci Oktagonu nepoznal přemožitele. „Je skvělý dlouhodobě. Za druhou polovinu kariéry byl jeho nejslabší soupeř nejspíš pořád ve světové dvoustovce. Matěj čelil někomu takto postavenému asi jen dvakrát,“ hodnotí Jan Stach, Peňázův trenér, a vyzdvihuje šampionovy největší přednosti. „Za pochodu se dokáže přizpůsobovat strategii průběhu boje, prosazuje strhy na zem v kombinaci s údery. Výborně také čte pohyb a reakce soupeře.“

Obranu proti wrestlingu postojář Peňáz piluje před každým duelem. Velké zlepšení přišlo díky tréninku ve Švédsku, kde český bijec poslední dva roky žije. Na žíněnce se potkává s elitními zástupci UFC i Bellatoru, Volkanem Oezdemirem a Karlem Albrektssonem. „Určitě je to důležité pro kvalitní přípravu. Oba jsou zkušení MMA bojovníci, kteří mají wrestling pevně zakomponovaný do stylu, dobře ho kombinují s postojem a právě to je pro nás klíčové. Učit se reagovat na přechod z přestřelky do zápasení,“ myslí si Stach.

Doma Peňáz na tréninku zápolí s někdejší Kinclovou Nemesis Vémolou. Právě Terminátor může českého střelce připravit na nápor takedownů. „Připravujeme se zároveň na scénář, kdy do něj Patrik vletí hned ze startu a bude se ho snažit za každou cenu hodit. Es a variant bude mít v rukávu více, my dokážeme odpovědět na vše,“ věří Reinders.

Hrozba může nastat i v Peňázově světě. „Patrik je komplexní bojovník s velice vysokým zápasovým IQ. Určitě si je vědom, že se Matěj na strhy na zem připraví. Bude zkoušet trefovat i v postoji, rozkopávat přední nohu,“ předpokládá hlavní kouč.

„Možná se dočkáme rychlého KO. Matěj dříve vypnul soupeře úderem z přední ruky, a to ve velké boxerské rukavici,“ připomíná Stach. „Frustrace skoro určitě přijde z jedné či druhé strany. Když si bude Matěj dobře časovat rány, naznačovat a od začátku tvrdě trefovat, hodně Patrikovi znepříjemní zkracování, nebude se mu tolik chtít dopředu.“

Největší zkouška kariéry přijde před historicky největším publikem na fotbalovém stadionu. Pod reflektory ve středu Edenu může rozhodnout, kdo lépe odolá tlaku z tribun. „Matěj je vyspělý bijec, který už nastupoval do zápasů s velkou pozorností. Myslím, že ho zájem fanoušků a médií naopak vybičuje k většímu nasazení,“ soudí Reinders.