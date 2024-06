Pešta se zastává Peňáze: Má první nabídka od Oktagonu? Nepodepsatelná

Bývalý šampion Oktagonu Viktor Pešta (vpravo) se zastal Matěje Peňáze v jeho hořícím sporu s organizací poté, co odmítl nastoupit do náhradního zápasu • koláž iSport.cz

Zrušení titulové bitvy a následné nedorozumění mezi vyzyvatelem a organizací přešlo v hořící spor v Oktagonu. Matěj Peňáz odmítl nastoupit do náhradního duelu za podmínek, o nichž prý dopředu nevěděl. Konflikt probíhal zejména na sociálních sítích, kde se proti bojovníkovi zvedla vlna nenávistných zpráv. Na stranu bijce, který měl nastoupit už 8. června v Edenu, se postavil bývalý šampion Oktagonu Viktor Pešta. „Na jednu stranu si to nechcete rozházet s vedením, ale na druhou sebou nechcete nechat zametat,“ vysvětlil Pešta svůj odchod ze stáje.

V Oktagonu si vydobyl pás šampiona, přesto odešel. Poté, co se Matěji Peňázovi zranil soupeř Patrik Kincl, měl nastoupit do náhradního duelu. Informace o podmínkách se k němu však nedostaly v plné míře. Vyhlížel titulovou bitvu, ale proti zastupujícímu soupeři měl bojovat v regulérním klání na tři kola „pouze“ o post prvního vyzyvatele.

Peňázovy neshody s vedením se přenesly na sociální sítě, což vedlo k vlně vzteku ze strany fanoušků, kteří přišli o očekávaný zápas. Elitní Čech Viktor Pešta, který Oktagon po sporech opustil, se za bojovníka postavil.

Když byl konflikt Matěje Peňáze s organizací Oktagon v nejžhavějším bodu, vyjádřil jste bojovníkovi na sociálních sítích podporu. Co vás k tomu přimělo? Velká vlna nadávek vůči Peňázovi ze strany fanoušků?

„To asi ne. Zas tak intenzivně jsem to nesledoval. Kauzy jsem si všiml, až když nějakou dobu běžela. Viděl jsem zkrátka podobnost s mým případem. Věděl jsem, jak se cítí. Přijde mi, že se zachoval správně. Neznám úplné detaily, co se v zákulisí odehrávalo, ale pakliže Matěj cítil, že s ním chtěli zametat, je v pořádku a správné se tomu postavit. Přestože mu z toho nyní plynou hodně nepříjemné komplikace, myslím, že ukázal, jak důležité je, aby se za sebe bojovníci, sportovci, všichni uměli postavit, když je jim učiněno nějaké příkoří. Chtěl jsem tento jeho akt podpořit.“

Řekl jste, že víte, jak se Peňáz cítí. Rozvedete to?

„Podobnou situaci jsem si zažil. Chcete zápasit, snažíte se udržovat dobré vztahy s organizací, s promotérem, ale zároveň se nechcete nechat dát. Jednou si to necháte líbit, ale když se to opakuje, musíte říct dost. Matěj také přiznal, že tohle nebyl první případ