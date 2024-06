Expert o Odvetě století: Extrémní tlak Terminátora, rozhodla Attilova únava

Klíčový duel v historii českého MMA. Druhý vrchol sedm let trvající rivality ovládl český Terminátor. Od prvních okamžiků zápasu Karlos Vémola lovil Attilu Végha po kleci, až ho po bez mála šesti minutách ukončil škrcením. Proč se Slovákovi nepodařilo prosadit tvrdé rány a ladný pohyb jako v první duelu a co rozhodlo o senzačním finiši? „Když jste ve spodní pozici zavaleni pod silným, dobře kontrolujícím soupeře a uvíznete v tomto škrcení, je to nesnesitelné,“ popisuje Jan Novák, MMA analytik pro deník Sport.