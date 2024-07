Šampion vyzývá k testům na drogy: Ať bojovníci nejsou nafetovaní

Domácí favorit turnaje v Bratislavě musí v cestě za trofejí projít přes exšampiona KSW s dopingovým škraloupem. Král lehké váhy Oktagonu Ronald Paradeiser čelí výzvě s úsměvem. „Nevím, zda bude mít v sobě doping. Jak bych to mohl vědět? Jsem připravený, abych ho porazil, ať už má v sobě cokoliv,“ hlásí před duelem s Danielem Torresem. „Chtěl bych, aby Oktagon zavedl aspoň papírky na drogy a anfetaminy před zápasem. Bojovníci by tak do klece nechodili nafetovaní,“ dodává slovenský účastník pyramidy Tipsport Gamechanger.

Na vlně šesti výher míří za prestižním titulem a vysokými příčkami světového žebříčku. Do top stovky se může Ronald Paradeiser odrazit skalpem někdejšího šampiona KSW Daniela Torrese. Rakousko-brazilského aktéra hlavního duelu bratislavského Oktagonu 59 provází kontroverze. Do pyramidy Tipsport Gamechanger nastoupil po dopingové kauze v americké lize PFL, kde byl suspendován za použití steroidů a amfetaminu. Ačkoli domácí stáj takové látky smluvně zakazuje, bojovníky na ně netestuje. Slovák však kvůli tomu v soupeři extra výzvu nevidí.

Když Oktagon nasadil nově příchozího Torrese do pyramidy Tipsport Gamechanger, okamžitě se zařadil mezi hlavní favority šestnáctičlenné sestavy. Váže se k němu však velká neznámá. Do Evropy se vrací po fiasku v prestižní americké PFL, kde si v prvním zápase připsal dvojitou porážku. Nejprve prohrál na body, načež byl on i jeho soupeř suspendováni za doping.

Torres se před komisí hájil. Přiznal, že obě nalezené látky přijal vědomě. Drostanolon (anabolický steroid) ale prý používal dříve, čímž shodil předešlé úspěchy v polské KSW, kde byl šampionem. V žilách mu koloval i amfetamin, který v kleci působí jako silná zbraň. Snižuje vyčerpání, budí agresivitu a zvyšuje pozornost. Bijec ho prý používá jako lék na ADHD.

„Ve smlouvách s Oktagonem je psáno, že jsou dopingové látky zakázané. Organizace ale ještě není v pozici, aby nás všechny dokázala testovat. Torres to tedy stále může mít v sobě,“ krčí rameny Paradeiser s vědomím, že v boji o čtvrtfinále milionové pyramidy nemá jistotu férových podmínek. Hlavu si s tím však neláme.

„Já se MMA věnuji dennodenně bez jakýchkoliv takových věcí. Věřím, že když dobře, dlouhodobě a systematicky trénujete, tak tyhle nadopované rychlokvašky dokážete porazit,“ říká šampion. Nic jiného mu proti nyní netestovanému soupeři nezbývá. „Nevím, zda v sobě bude mít doping. Jak bych to mohl vědět? Jsem připravený, abych ho porazil, ať už má v sobě cokoliv.“

Paradeiser by antidopingovou revoluci na domácí půdě uvítal. Více než steroidy mu ale vadí „nakopávače“. „Chtěl bych, aby Oktagon zavedl aspoň papírky na drogy, amfetaminy a podobně před zápasem. Bojovníci by tak do klece nechodili nafetovaní a neničili sami sobě zdraví,“ soudí sedmadvacetiletý bijec. „Když jdete do boje pod vlivem drog, soupeř vás nedokáže vypnout, ale mozek i tak trpí velkými otřesy. Papírky na drogy nejsou nijak drahé, používá je i policie. Oktagon to jistě časem zavede.“

Hlas mladého slovenského bijce už jednu změnu přinesl. Po krvavém duelu s Matějem Kuzníkem v roce 2017, Paradeiser upozornil na přehlížené riziko a uspěl. „Máme testy na HIV, syfilis a další přenosné choroby. Každý bojovník jimi musí projít. Myslím, že nám to před zápasy dodává klid, protože krev je jejich nedílnou součástí,“ vypráví.

Na krok od světové špičky

Triumf v Tipsport Gamechangeru může vítěze posunout na hranici světové top padesátky, odkud si nejprestižnější organizace vybírají debutanty. „Už nejsem daleko od UFC, už to není ta „jiná liga“. Věřím, že se tam časem dostanu. Teď ale nechci plánovat přesně kdy, protože usiluji o triumf v Tipsport Gamechangeru a mám platnou smlouvu s Oktagonem,“ vypráví Paradeiser.

Jen na cestě do finále Slováka čekají dosud největší kariérní výzvy. „Torres se určitě řadí mezi pět nejkvalitnějších bojovníků, kterým jsem kdy čelil. Má tvrdý postoj. Jde do boje po hlavě, na nic nevyčkává. Vůbec neztrácí ani na zemi, skvěle vstává ze spodních pozic,“ hodnotí bijec soupeře.

Zvládnuté čtvrtfinále postaví Paradeisera před elitního Španěla, který stihl překvapit v obou pyramidových duelech. „Už na začátku jsem říkal, že je Acoidan (Duque) černým koněm celého turnaje. Hodně lidí ho na začátku podceňovalo, ale on přesto ukázal své kvality, obzvlášť v posledním duelu s Mochamedem Machaevem. Byl jsem u toho a musím mu smeknout klobouk. Přestože byl otřesený, držel se strategie,“ chválí Slovák s vyhlídkou na těžkou zkoušku, které se v případě výhry nad Torresem dočká v první polovině podzimu.