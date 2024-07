Dvořák: UFC jde jen o peníze, nemám jim to za zlé. Počkáme, co kdo nabídne

Hrobníkova kapitola v UFC došla ke konci. David Dvořák v úterý oznámil konec v elitní americké organizaci . V prvotním vyjádření uvedl, že ho vedení nutilo do zápasu, aniž by bralo ohled na jeho zdravotní stav. Dvaatřicetiletý bijec se rozhodl pro rozvázání smlouvy. „Je to tvrdý byznys, lidská stránka se vůbec neřeší. Jde jim jen o peníze a jejich záměry, což absolutně respektuji. Nemám jim to za zlé,“ vypráví Čech v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Nyní vyhlíží nové angažmá. Ve hře je mise v Asii i evropští velikáni Oktagon a KSW.

„Třeba si za rok po nějakých výhrách řeknu, že chci UFC zkusit znovu. Kontakty s vedením nemáme vůbec špatné. Rozešli jsme se v dobrém,“ říká bijec o možném comebacku.

Jak dlouho jste cítil, že se vás vedení UFC snaží zahnat do kouta?

„V podstatě každý, kdo v UFC zápasí, je zahnán do kouta. Tak je to zkrátka nastavené. Už od března jsme vedení říkali, že budu zápasit na charitativní akci Fighters for veterans a návrat do klece bych chtěl v průběhu září. Dva tři měsíce vůbec neodpovídali na zprávy, nekomunikovali. Intenzivní jednání probíhalo až během posledního měsíce. Vedení ale za každou cenu chtělo, abych nastoupil v srpnu, načež nabídli začátek září. Mně už však přetekl pohár trpělivosti, řekl jsem si, že to s mini nemám zapotřebí pořád dokola řešit. Rozhodl jsem se, že chci rozvázat smlouvu a jít vlastní cestou.“

Před několika měsíci vám po sérii tří proher vedení domluvilo neporaženého supertalenta Tatsura Tairu, což nebyl soupeř stavěný na přetrhnutí nepříjemné šňůry. Dávalo vám nyní hratelnější nabídky?

„Teď mi nabízeli Alessandra Costu, který naposledy prohrál s titulovým vyzyvatelem Stevenem Ercegem. Kdyby v tom zápase nedělal blbosti, vyhrál by. Nakonec mu oznámili duel s Mattem Schnellem. Toho mně nenabídli. Pak mi nahazovali další Brazilce, hodně kvalitní s výbornými bilancemi. Nechtěli mi dát nikoho, kdo