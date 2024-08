Peňáz o Kinclově vyzyvateli: Absolutní nesmysl. Titul už nepotřebuji

Stál před životním zápasem a mohl vystřelit mezi světovou špičku. Odstoupení soupeře, šampiona ale trajektorii aspirujícího vyzývatele Matěje Peňáze výrazně změnilo. Dostal se do sporu s vedením organizace a slovenským rivalem, kteří zpochybnili, zda si šanci vůbec zaslouží. Na pozici korunního prince divize poskočil Kerim Engizek, hlavní tvář německé scény a očekávaného frankfurtského turnaje Oktagon 62.

Co jste si pomyslel, když jste viděl oznámení titulové bitvy Kincl versus Engizek?

„Nepřekvapilo mě to. Očekával jsem, že bude Patrik chtít zápasit na velkém stadionovém gala ve Frankfurtu. Počítal jsem i s Engizekem jako vyzývatelem, ačkoli nechápu, čím si to zasloužil. Po výrocích o mně a mé titulové šanci, kdy zaznívalo, že si boj o pás nezasloužím, že jsem nebojoval s nikým z top pětky divize… Přijde mi to úsměvné. Oznámení zmíněného zápasu jsem přijal úplně v klidu. Byznysově to zjevně dává Oktagonu smysl.“

Na vyzývatelský post se dostal hned po dvou vítězstvích, zatímco vy jste musel nasbírat devět v řadě, a přesto jste si souboj dle mnohých nezasloužil. Cítíte trpkost?

„To ne. Přijde mi to zkrátka jako absolutní nesmysl. Tušil jsem, že se přesně tohle stane. Když někdo dokáže říct, že si šanci o titul nezasloužím, ale Engizek ano… Jak jsem řekl – úsměvné. Pokud jste větší hvězda, máte víc sledujících na sociálních sítích, máte i nárok jít o titul. Tak to na mě působí. MMA je víc byznys než sport, a tento zápas je tedy dobrou volbou na turnaj v Německu.“

Turek je jednou z hlavních tváří německé scény. Lákal by vás zápas s ním?„Přemýšlel jsem nad tím, dokonce jsem jednou potvrdil, že s ním půjdu. Jeho strana o to však zájem neměla, takže jsem si vzájemný duel nijak nepředstavoval. Určitě je kvalitní, má dobrou bilanci a je nade mnou výš ve světovém žebříčku. Na druhou stranu hodně ze soupeřů nemělo vysoké kvality. Velkých výzev potkal za těch dvacet čtyři duelů minimum. Já zápasil s lepšími oponenty než on.“

Engizek je stejně jako vy postojář. Jak vidíte jeho šance proti jednomu z nejkomplexnějších šampionů na evropské scéně?

„Turek je kvalitní postojář se solidním boxingem a dobrými kopy, dobře se hýbe na nohou. Patrik je určitě všestrannější bojovník, má lepší, dominantnější zem, což mu bude hrát do karet. V postoji si bude dobře hlídat distanc. Boj nakonec přenese právě na zem, kde soupeře ukončí. Engizek nemá výškovou ani váhovou převahu. Vše jde ve prospěch Patrika. V mých očích je favoritem.“

Doufal jste, že se po sporu s vedením organizace dostanete k titulové bitvě?„Ne. Nedávno jsem se s Ondrou (Novotným) osobně potkal. Asi hodinu jsme diskutovali a bavili se v přátelském duchu. Řekli jsme si, že to ani z jedné strany není osobní, jde o práci a byznys. Nezabývali jsme se tím, co se stalo, ale tím, co očekáváme od naší spolupráce. Mám totiž ještě na rok podepsanou smlouvu a Oktagon veřejně uvedl, že ji rozvázat nechce.“

V červnové výměně názorů na sociálních sítích jste řekl, že od smlouvy odstoupíte. Předal jste vše právníkům k přezkoumání?

„Ano. Samozřejmě byla napsaná, jako všude ve světě, ve prospěch organizace. Vyvázání možné je, bylo by to však těžké a v současné fázi kariéry mi nedává smysl soudit se, čekat a riskovat spoustu peněz jen kvůli egu. Potřebuji zápasit a být aktivní.“

Potřeboval jste ten časový odstup dvou měsíců, aby trochu ochladly emoce?

„Určitě. Udělalo to líp mně a myslím, že i Ondrovi. Byl na mě asi taky dost nasranej. Čas určitě pomohl. Ze začátku jsem byl plný negativních emocí.“

Přišla během setkání s Novotným řeč na titulovou šanci?

„Ne. Neřešili jsme ji vůbec. Upřímně už ji ani nepotřebuji. Mluvil jsem s ním hlavně o tom, že chci zůstat aktivní, což znamená, že chci pod Oktagonem stihnout přibližně tři zápasy. A jestli budou titulové, je mi úplně jedno. Nechci na to tlačit.“

Dříve jste byl k titulu Oktagonu dost upnutý. Co se změnilo?

„Hodně mě překvapily výroky lidí ze všech možných stran. Prý si nezasloužím šanci bojovat o pás… Nepochopil jsem to. Pokud by někdo měl mít nárok na titul Oktagonu, jsem to já. Mám v divizi nejvíc výher, ani jednou jsem neprohrál… Řekl jsem si, že titul nepotřebuji. Pokud lidi nevidí, že si vyzývatelskou pozici zasloužím, nebudu se do ní pasovat. Nemám potřebu se někam tlačit. Co se týče Oktagonu, změnily se mi ambice.“

Přemýšlíte o neprodloužení smlouvy?

„To se uvidí, až dojdeme na její konec. Teď nedokážu odpovědět.“