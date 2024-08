Kincl na nepřátelské půdě. Titul bude obhajovat před největším publikem

Patrik Kincl se v zápase s Piotrem Wawrzyniakem dostal do problémů, na fotce se brání škrcení • Oktagon MMA

Zdravotní komplikace jsou zažehnány, Patrik Kincl se po krátké pauze vrací do akce, a to na pravděpodobně největším turnaji historie MMA Oktagon 62 ve Frankfurtu. Ač bude v kleci hájit šampionský červený roh, hrdinou více než padesátitisícového publika bude Kerim Engizek, Turek, který už devět let panuje německé scéně. Český šampion bude zdaleka největší výzvou jeho kariéry.

„Jsem si jistý, že půjde o zážitek na celý život. Na světě není moc bojovníků, kteří by před takovým publikem zápasili. Co to se mnou udělá na místě, je otázka,“ přiznává Kincl, pro něhož byla možnost bojovat na fotbalovém stadionu jedna z motivací pro podpis nové smlouvy s domácí stájí. „Jsem sice zkušený zápasník, ale tohle bude něco unikátního,“ dodává.

Kincl v posledních v dvou letech zápasil pouze v Čechách. Nyní ho čeká dvojí zkouška – vyzyvatel na domácí půdě a tisícové zástupy jeho fanoušků, kteří jej budou hnát vpřed. „Připravuji se nato, že nastoupí přemotivovaně a nasadí vysoké zápasové tempo. Samozřejmě se soustředím jen na svou taktiku, která se bude odvíjet od tempa z prvního kola,“ říká šampion. „Nemyslím si, že by náš zápas došel k bodovým rozhodčím a viděl bych to tak, že zápas skončí ve třetím nebo čtvrtém kole.“

„Engizek je šikovný postojář, vedle MMA i boxuje. Nikdy, ani mezi provazy, ale nečelil tak kvalitnímu soupeři jako je Kincl,“ hodnotí vyzyvatele Matěj Peňáz, který měl „Inspektorem“ bojovat v Edenu. „Turek je fyzicky drobnější. Myslím, že bude v zápase ztrácet váhově, zároveň nemá výškovou výhodu, která by se mu jako postojáři hodila. Kincl ho ukončí na zemi,“ soudí.

Šampionovi bude do karet opět hrát komplexnost, kterou na evropské scéně vyniká. „Patrik je výborný zemař. Všichni o Karlosovi (Vémolovi) říkají, že má skvělý wrestling, což rozhodně má. Patrik se mu v něm ale naprosto rovná. Zároveň si vede dobře i v postoji, takže ho není lehké ničím nachytat,“ myslí si Peňáz.

Turek je velezkušenému Kinclovi stylisticky ideálním soupeřem pro úspěšné zahájení nového kontraktu s Oktagonem, který podepsal na jaře letošního roku. Triumf v jednom z hlavních klání mega turnaje pro bezmála šedesát tisíc diváků by navíc českého krále zlatým písmem zapsal do historie evropského MMA.