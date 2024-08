Kincl nejen o nepřátelském stadionu: Nesmím bláznit. Duel s Muradovem?

Český „Inspektor“ zná dalšího soupeře. Místo tuzemského střelce, kterému měl čelit v Edenu, se ve Frankfurtu střetne s tureckým boxerem Kerimem Engizekem. Patrik Kincl si na cílovou rovinku kariéry stanovil jasný cíl – zapsat se do historických tabulek.

Podle sázkových kanceláří i expertů jste obrovským favoritem. Vytváří to na vás tlak?

„Než jste mi to řekl, ani jsem to nevěděl. (směje se) Obecně se snažím nebrat si pozici favorita moc k tělu. Pořád se bavíme o MMA, v němž může zápas skončit jakkoliv. Na favority jsou většinou vyvíjeny větší nároky a myslím, že pokud se zeptáte kteréhokoli bojovníka, poví vám, že se mu do klece nastupuje lépe v pozici outsidera.“

Váš soupeř měl jen dva zápasy v Oktagonu, což vám nedává příliš materiálu na studium.

„To máte pravdu. Co jsem zatím měl šanci navnímat, je kvalitní, rychlý postojář. Sedí mu povolovačky do boxerské kapsy. Hodně vsází na úder ze zadní ruky a načasování. Na druhou stranu jsem si nevšiml, že by mu seděl box z ústupu. Otázkou také je, jak si povede v šampionských kolech. Uvidíme.“

Zapátral jste i po duelech, které Engizek absolvoval v německých stájích?

„Zatím ne. Chtěl jsem si teď v tréninku vypilovat nějaké technické věci, a kdybych si ho víc načetl, bránilo by mi to v tom. Chtěl bych trénink osekat a zaměřit se přímo na něj. S týmem jsem domluvený, že si k detailnímu nastudování soupeře sedneme po kempu v Plzni, kde si zajíždím věci, jež jsem plánoval tak, abych se stále vyvíjel jako zápasník.“

Původně jste se měl představit na červnovém turnaji v Edenu, což vám překazily zdravotní komplikace. Ty jsou už definitivně pryč?