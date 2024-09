Oktagon 60: Brutální KO i pád legendy. Českou čest uhájil Bahník

Hořkosladký večer pro domácí MMA. Československým bijcům se v hlavním programu Oktagonu 60 nedařilo. Matouš Kohout a Ivan Buchinger ve dvou nejvýše postavených zápasech oba padli v prvním kole KO. V německém Oberhausenu se radoval pouze elitní postojář Jakub Bahník, který porazil favorita Mohameda Grabinskiho, čímž ukončil dvouletý vítězný půst. Bezprostředně po triumfu si řekl o kontroverzního Ira Shema Rocka, s nímž by se rád utkal na prosincové akci v O2 areně.

Drsné pády i vykoupení. Nejúspěšnějším bojovníkem z československé výpravy na Oktagonu 60 Oberhausenu se stal Jakub Bahník, který dokázal přeboxovat obávaného německého finišera Mohameda Grabinskiho. Zasadil tak vítěznou tečku dvouletému období, v němž se potýkal se zraněním, brutálním faulem a kontroverzní prohrou. Neúspěchem skončila německá mise pro Ivana Buchingera i Matouše Kohouta.

Bahníkovo temné kariérní období, kdy výsledky naprosto neodpovídali jeho kvalitám, končí. Na comeback si přitom nevybral rozjezdového soupeře nýbrž předního německého bijce, který se úspěšně uvedl i v Tipsport Gamechangeru. „Je to úžasný pocit. Měl jsem v těch zápasech trochu smůlu, ale co se stalo, stalo se… Mám radost, že jsou ty dva roky bez výhry za mnou,“ vypravil ze sebe Bahník s úsměvem.

Po vydřeném vítězství na body svěřenec šampiona Patrika Kincla dlouhou přestávku neplánuje. „Mám v hlavě spoustu bojovníků, s kterými bych rád zápasil. Chtěl bych bojovat s Shemem Rockem v Praze v prosincové O2 areně,“ vyzval Bahník na domácí scéně nenáviděného Ira, jež v posledním zápase ukončil jeho týmového parťáka. „Měl jsem proti němu nastoupit už v minulosti, ale zranil jsem se. Teď se můžeme konečně střetnout,“ dodal.

Třetí finiš v řadě chtěl v Oberhausenu přidat i legendární Buchinger. V hlavním hitu večera však špatně četl vzdálenost a zbytečně inkasoval tvrdé údery ze zadní ruky, jimiž ho domácí Lom-Ali Eskiev nachytával. Po čtyřech minutách zápas rozhodla brutální salva, která poslala někdejšího světového šampiona k zemi.

Prohra Ivana Buchingera na Oktagon 60 v Oberhausenu • Foto Oktagon MMA

„Původně jsem chtěl bojovat celých pět kol, KO přišlo trochu samo od sebe. Buchinger už ale nemohl. Hodně krvácel a skoro vyplivl chránič na zuby… Říkal jsem, že se z toho možná dostane. Byl ale hodně nahulený,“ ohlížel se za duelem Eskiev, který dříve sbíral úspěchy a bojoval o titul v konkurenční lize KSW.

V novém angažmá se chce rychle prosadit. „Co se týče fyzické kondice, klidně mohu nastoupit za měsíc ve Frankfurtu,“ avizoval na tiskové konferenci a vyzval krajana Eduarda Kexela. Nově příchozí Eskiev je po výhře nad Buchingerem na hranici světové stovky a patří mezi nejlepší německé bojovníky. „Samozřejmě cítím, že mám šanci v Oktagonu vyhrát titul. Chci si jej však zasloužit, nasbírat potřebné výhry. Nerad bych hned prvním vítězstvím někoho přeskočil,“ uvedl.

Kohoutovi ambice na špičku divize budou muset počkat. V očekávaném postojářském střetu uspěl domácí Niklas Stolze, a to jedním z nejlepších KO letošního roku. Nejdříve českým bijcem otřásl naskočeným kolenem, načež jej poslal k zemi přesně trefenou kombinací předního a zadního úderu. Po výhrách nad Janem Jankou, Andrejem Kalašnikem a Kohoutem si Němec řekl o další zvučné jméno české scény. „Myslím si, že David Kozma je největší hvězdou Oktagonu, navíc zelená proti růžové – to by mohlo být super,“ usmál se po triumfu.