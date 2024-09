Vémola: Kincl by měl Engizeka porazit, ale… Jak dopadl na kanoi s Fuksou?

Kincl přišel o červnový Eden, na fotbalovém stadionu se přesto ukáže, a to proti soupeři, který v organizaci stihl jen dva zápasy. Koho favorizujete?

„Když se podíváte na Sherdog Engizeka (web se statistikami zápasníků – pozn. red.), tak ještě nikdy neměl natolik těžkého soupeře, jakým je Kincl. Patrik by měl proto jasně vyhrát. Engizek je ovšem houževnatý, tvrdý a bude ho hnát šedesát tisíc fanoušků. To může zápas změnit. Kdybych na to měl vsadit prachy, tak by papírově měl vyhrát Kincl. Atmosféra ale může udělat svoje. Osobně jsem před šedesáti tisíci diváků nezápasil, jen při třiceti a atmosféra byla neuvěřitelná. Uvidíme, k čemu Engizeka budou domácí fanoušci schopni vyburcovat.“

Nedávno jste okusil jiný sport mimo MMA. Šlo o kanoistiku s olympijským vítězem Martinem Fuksou. Jaké to bylo?

„Docela jsem se vykoupal (úsměv). Je opravdu umění se na kanoi udržet. Já jsem se neudržel. Jsem urputný, takže jsem to pořád dokola zkoušel a zkoušel, přesto jsem se na tom neudržel. O to větší respekt, že Martin Fuksa urval zlatou medaili z olympiády a speciálně, když jsem viděl, v jakých podmínkách trénují. V nějaké staré prkenici a z tohohle vyšel olympijský vítěz. Klobouk dolů.“

Zavítal jste na hokejovou exhibici, jejíž výtěžek půjde na dobrou věc. Jak jste prožíval hokejové MS, které se konalo právě v O2 areně?

„Myslím, že celá Česká republika mistrovství světa hrozně prožívala a bylo to takové Nagano. O to víc, že to kluci vyhráli doma. Turnaj jsem sledoval, ale tehdy jsem byl v přípravě, takže jsem se přímo na zápasy nedostal.“

Máte v národním týmu hokejistů nějaké oblíbence?

„Rád mám asi všechny, ale tady na exhibici jsem potkal Kempase (Michal Kempný), kapitána Červenku, Pastu, navíc jsem přímo na střídačce předával ceny. To byla velká čest.“

Hokej je stejně jako MMA silovým sportem. Nevidíte se například jako kondiční kouč hokejistů?

„Na tohle bych si netroufl, tenhle sport je pro mě úplně mimo. Pokud se ale nepletu, kondičním trenérem reprezentace býval Háša (Michal Hamršmíd), který dělal MMA. Když to někdo umí skloubit, tak proč ne. Ale myslím si, že hokej oproti tomu, co děláme my, je hodně specifický.“

Sám jste v O2 areně zažil několik velkých MMA zápasů. Jak se v ní cítíte, když v této hale pravděpodobně už nebudete osobně zápasit?

„Pravděpodobně ne, ale ve skutečnosti je zvláštní, jak vypadá malinká, když se podíváte nahoru na diváky. Při našich zápasech jsou totiž fanoušci i na ploše, takže se zdá, že jich je celkově v hale víc. Tahle aréna je každopádně svatyní pro každého sportovce a je ctí tady vystupovat.“