Kinclův boj očima expertů. Muradov i Peňáz věří šampionovi. Pozor na…

Jan Novák, MMA analytik

Zápas na body nečekejte

„Kincl je v mých očích obrovský favorit. Z Engizekova pohledu se jedná o velký krok co do kvality soupeřů. Jestli chce šokovat a stát se šampionem, musí podat životní výkon. Nemyslím si, že Patrik bude ztrácet čas v postoji. Půjde cestou nejmenšího odporu. Naprosto logickou volbou je jít hned v úvodu po strhu na zem, kde mu Engizek nemůže konkurovat. Zápas určitě skončí před koncem třetího kola. Jakmile Kincl dostane soupeře pod sebe, bude to rychlý proces. Engizek dá do startu úplně vše, aby se vyhnul wrestlingu. Očekávaná podpora z tribun může Turka zradit. Když desetitisíce lidí skandují vaše jméno, je lidskou přirozeností, že se jim chcete odvděčit. Donutí vás to v boji jednat zbrkle a přemotivovaně.“